«Я не кавказец, а женщин в ММА никто не любит». Откровенная Виктория Дудакова

3 августа в Абу-Даби пройдёт турнир UFC Fight Night. В рамках этого ивента в октагон возвращается восходящая звезда женских ММА Виктория Дудакова, которая сойдётся с Сэм Хьюз. Пауза с момента предыдущего боя россиянки затянулась на 10 месяцев, и за это время у неё сорвался один поединок, причём в последний момент. В интервью «Чемпионату» Дудакова подробно рассказала о неудачной попытке выступить в новой весовой категории и поделилась впечатлениями от сборов в зале Илии Топурии в Испании. Также Дудакова прокомментировала увольнение Мухаммада Мокаева из UFC, оценила перспективы Шары Буллета и высказалась о шансах Армана Царукяна в бою с Исламом Махачевым.

— Слышали новость про увольнение Мокаева? Как отнеслись?

— Слышала, конечно. Ну, не неожиданно. В принципе, было понятно, что всё, что он делал перед боем, пытался раскрутить, продвинуть свою персону, это было, чтобы его переподписали. У меня нет такого мнения, что он скучно дерётся, но в UFC, наверное, хотят больше зрелища, больше интересных ударников. Тех, кто дерётся в кровь, до последнего — стоят друг напротив друга и дубасят.

— Дана Уайт сказал, что дело не только в тейкдаунах, и за кулисами происходило много всего.

— Наверное, был какой-то конфликт. Может быть, с менеджером. Может быть, с самим Мухаммадом. Возможно, из-за того что не дали титульник. Видимо, было что-то. У него много досрочных побед, как бы он ни дрался. Может быть, он не дерётся в стойке, но заканчивает бои досрочно.

— Давайте о вас. Какие ощущения после 10 месяцев без боёв?

— Я уже готова выйти в клетку. Конечно, соскучилась. Хочется побыстрее.

— Прошлый бой сорвался в последний момент из-за отравления. Сейчас как-то решили проблему? Может, подстраховались как-то?

— Мне кажется, к такому не подготовиться. Просто сейчас я знаю, что будем в отеле в Абу-Даби. Мы там были, уже знаем, где можно вкусно покушать, где восстановиться после взвешивания. Можно еду заказать. Там это не такая большая проблема. Есть много русскоговорящих. До этого были в Нью-Джерси. Там такой остров, игровая зона. И там мы не знали даже, куда ехать, чтобы покушать. В отеле был только фастфуд, а это мне нельзя. Работал единственный ресторан с пяти до девяти вечера, и туда просто невозможно попасть. Там ели пару раз перед взвешиванием, а после уже туда не попали, потому что всё было занято.

— То есть после весогонки не было нормального восстановления?

— Да. Я в принципе для 57 кг не такая большая. Да, у меня пришла мышечная масса, я стала больше. Сейчас гоняю больше веса, чем до этого. Но если сравнивать меня с другими… Конечно, есть там девочки, которые пришли из 52 кг, и их сразу засунули в топы. Им не пришлось проходить девочек, которые гораздо больше, чем они, хотя таких предостаточно. Конечно, была проблема в том, что я отравилась, но при этом я ещё не набрала вес. Это очень мало, безумно мало для профессиональных боёв. Однако вряд ли было бы больше, даже если бы я не отравилась. Потому что основной вес приходит в первый день. Ну да, я и не ела ничего на следующий день, возможно, прибавились бы полкило-килограмм. В основном всё приходит в первый день, потом вес удерживается. Что-то уходит, лишняя вода, которую мы напили после взвешивания. Но 2 кг — это очень мало. Я набрал 3 кг перед боем, когда дралась с инфекцией. Сейчас надеюсь, что всё будет хорошо. Мы будем заказывать еду UFC, я уже списывалась с диетологами. Вряд ли мы будем её есть, просто пусть будет на всякий пожарный. Но думаю, дело было не в том, что еда некачественная. Потому что все едят примерно одно и то же. Просто, возможно, слишком тяжёлое мясо было для меня. Я в основном восстанавливаюсь курицей. Возможно, сказалось что-то ещё. Может, слишком много протеина ела в лагере. Очень много разных вариантов может быть, мы не знаем, что именно, но предполагаем, чтобы этого избежать. Просто сгонка тогда была лёгкая, всё же в другом весе была. Я сейчас уже нахожусь в этом весе. Поэтому, возможно, было просто рановато для этой категории.

Виктория Дудакова Фото: Из личного архива Дудаковой

— Сейчас снова будете биться в категории до 52 кг. В целом какой дивизион вам интереснее с точки зрения конкуренции?

— В 52 кг, конечно, более конкурентоспособный дивизион. Возможно, поэтому я хотела в 57 кг себя попробовать, там можно быстрее скакнуть. Но я надеюсь, что и сейчас будет хороший бой и, возможно, мне дадут кого-то из топов или хотя бы приближённого к топам соперника. Сначала же была Жаклин Аморим, и она близко к топам. Я думала: ну всё, сейчас резко залечу и с ноги дверь открою, однако соперницу поменяли.

— Ваш тренер (Гасанали Гасаналиев. — Прим. «Чемпионата») уже сказал, что гонять будете больше 11 кг. Легко даётся весогонка?

— Гасанали у нас, как обычно, чуть переживающий. Да, это правда. Плюс мы же приехали сначала в Испанию на каникулы, восстанавливаться. Изначально планировали на месяц приехать, подлечиться, потренироваться по грэпплингу, посмотреть зал, из которого вышел чемпион UFC (Илия Топурия. — Прим. «Чемпионата»). И первые неделю-полторы так вкусно кушали, у менеджера нашего есть ресторан, мы туда ходили. В общем, в Испании можно очень вкусно покушать. Я там сразу наела два лишних килограмма. Может быть, потом сделаю нарезку из видео. У меня есть видео, где я вешу 64 кг и как выгляжу, и видео, как выгляжу сейчас. Это два абсолютно разных человека. Там просто как будто Вику съели. Я была не растренированна, но, конечно, не в соревновательной форме. Смотришь в социальных сетях, как другие девочки и мальчики выкладывают себя вне лагеря и в лагере — это два разных человека. Так было и у меня. А Гасанали очень паниковал по поводу веса. У меня паники не было, я понимала, что 3 кг сразу улетят, когда начну усиленно тренироваться и соблюдать питание. Когда пьёшь колу литрами, то вес, конечно, приходит. И Гасанали очень переживал. Мы сели на диету за восемь недель до боя, и за пару недель я скинула 4 кг. Весь лагерь провела в 60-61 кг. Обычно мы на диету садились за четыре-пять недель до боя. Гасанали переживал, потому что тренер по физподготовке сказал, что за 45 дней нужно начать физические упражнения, но я при этом должна весить 60 кг. Если нет, то кáчку начинать нельзя. Гасанали прямо ходил за мной и нудел в ухо: «Ты толстая, мы не можем начать лагерь, потому что ты разожралась, мы не качаемся из-за тебя, будешь слабой, ты такая-сякая». Я говорила, что ещё рано, буду весить 60 кг, когда будет нужно, у меня есть время. Я могу сделать 60 кг за один день. Надеть весогонку и согнать. Но зачем, если это будет стресс для организма и у нас столько времени, чтобы плавно подойти, а не бегать, грубо говоря, с горящей попой, как обычно, чтобы были какие-то травмы или обезвоживание организма.

— Несколько недель назад Трейси Кортес постриглась ради того, чтобы уложиться в вес. Готовы на такие жертвы?

— Я не особо привязана к волосам, хоть сейчас могу постричься. Но у меня там 35 г, так что не знаю, как мне это поможет. Когда-то были у меня длинные волосы, я резко захотела каре, постриглась. И мы ради прикола решили взвесить, посмотреть, сколько у меня там состригли — 35 г. Я такая: «Ну да, особо не разгуляешься». Просто у кого-то тяжёлые волосы. Знаю, что Марина Мохнаткина тоже стриглась перед взвешиванием. У меня там особо нечего состригать.

— Чего ожидаете от соперницы? Довольны такой заменой в целом?

— Сначала немного поплакала. Не потому, что соперница плохая, а из-за того, что могла подраться с той, кто выше в рейтинге и у кого лучше статистика намного. Но, с другой стороны, новая соперница Сэм Хьюз побеждала Жаклин Аморим, с которой я должна была изначально биться. Хьюз — опытная, у неё много боёв в UFC, она всегда доходит до решений. Поэтому, думаю, тоже будет интересный бой. В этом поединке можно делать всё. С Аморим мы бы опасались партера, это было бы джиу-джитсу с приставкой «анти». Здесь можно будет делать всё: вольная борьба, ударка, можно себя показать.

— Основная часть сборов прошла в Испании. Как это было? В чём преимущества перед подготовкой к предыдущим боям?

— Ну Таиланд ни с чем сравнить, это было ужасно. В Испании понравилось, возможно, благодаря приятной погоде, возможно, потому, что город небольшой, как наш Волгоград (Аликанте. — Прим. «Чемпионата»). По сути, чувствовала себя как дома. Что там, что в Волгограде есть набережная. Понятно, что у нас там Волга, но тоже красивая набережная. Можно выйти и погулять, в Испании было так же. Лагерь прошёл ненапряжно. Возможно, потому, что никуда не торопились. Было много времени, не нужно было быстро нарабатывать что-то. Всё спокойно прошло, делали по две тяжёлые тренировки в день, было много спарринг-партнёров. По вечерам можно было выйти погулять, поесть вкусную еду по мере возможности. Если сравнивать со всеми моими лагерями, то этот понравился больше всего. На втором месте — Майами, потом — Лас-Вегас и где-то там далеко Таиланд.

Виктория Дудакова Фото: Из личного архива Виктории Дудаковой

— Вы работали с тренером Илии Топурии по боксу Хавьером Клементом. В лагере большой упор был на стойку? Были какие-то наработки к бою?

— Каких-то определённых наработок не было. Мы в принципе не готовимся к какой-то определённой сопернице, так как я молода, голодна и полна сил. Мы готовимся на будущие бои. Стараемся делать больше, нарабатывать объём, узнавать что-то новое во всех лагерях. Определённые серии мы нарабатывали. Не конкретно к этому бою, а в целом серии, которые мне будут подходить и я буду бить постоянно. В любом случае у бойца есть три-четыре связки, которые у него заходят, и он может их комбинировать. Так что да, нарабатывали удары. Они у меня были, но тут мне их оттачивали. Мне очень понравилось. Понравился Клемент. Возможно, ещё из-за его антропометрии, потому что он маленький, с ним очень удобно работать на лапах. Это не высокий Гасанали, где мне приходится бить вверх, а ему подсаживаться. Конечно, это не совсем то. Поэтому после Хави не очень удобно работать на лапах с Гасанали, но он, конечно, в любом случае главный тренер.

— Можно сказать, что увидим усовершенствованную версию Виктории Дудаковой?

— Я надеюсь. Мне, конечно, есть куда расти. Просто в любом случае надо думать над ударкой. Бывают такие моменты, когда всё на автомате получается, а бывает, что руки с ногами не сходятся. Это в основном из-за загруженности ног. У меня весь лагерь ноги были загружены, не помню, чтобы они у меня были лёгкими.

— Вы попали в Испанию во время Евро-2024. Ощутили атмосферу? Тем более Испания выиграла.

— Мы смотрели, конечно. Когда в четвертьфинале Испания играла, ко мне пришёл допинг-контроль. Идёт матч, мы смотрим. Причём телевизор не работает и мы смотрим игру на телефоне допинг-агента. Никуда не торопимся. Поболели, подождали, пока матч закончится, потом всё сделали и разошлись. Ко мне два раза приходили в Испании взять пробу.

— Гасанали в Испании понравились осьминоги, а вам?

— Всё понравилось. Я вообще рыбу не люблю и к морепродуктам скептически отношусь. Меня заставляют есть рыбу, потому что это полезно. Но в Испании, мне кажется, весь лагерь прошёл на рыбе. Настолько вкусные и свежие там морепродукты, что мне очень понравилось. Осьминог понравился только в ресторане нашего менеджера. И не весь. Эти пупырышки, присоски не понравились, они как жир просто. Тоже нужно уметь его готовить, не в каждом месте это будет вкусно. А так в Испании всё хорошо. Я советую всем приехать туда на отдых. В России очень хорошо жить, во всём проще, но приехать и отдохнуть недельку в Испании, почему нет?

— Пересекались с Топурией?

— Один раз. У меня тогда закончилась тренировка по боксу, а он только пришёл. Это было в самом начале, до старта самого лагеря, во второй или третий день, как мы приехали. Просто поздоровались, особо не общались. Я как раз уходила кушать после тренировки.

Илия Топурия Фото: Angel Martinez/Getty Images

— Алекса Грассо похвалила вас в одном из интервью. Подобные высказывания других бойцов, которые уже чего-то успели добиться, имеют какое-то значение? Может, мотивируют?

— Не знаю об этом, не слышала. Но знаю, что на меня всегда хорошие коэффициенты, в том плане, что я всегда фаворит. В предыдущем бою, понятно, было не так, из-за веса, скорее всего. А по поводу высказываний… Я уверена в себе на 100% и знаю, что буду чемпионкой, но ещё ничего не показала в своих боях, если быть объективной. И когда меня хвалят, думаю: а за что? Я же ничего не показала. Дайте мне возможность показать. Возможно, Грассо видела какую-то тренировку, но мы виделись только в Лас-Вегасе, и тогда я была в самой плохой своей форме. Я стояла в спаррингах с Кейси О’Нилл и Татьяной Суарес и объективно сейчас совсем другой боец. Тогда я была после операции, ещё даже не могла на ногу садиться, была растренированна и, мне кажется, в худшем эмоциональном состоянии, в полном раздрае. Помню, что плакала постоянно после тренировок. Просто чувствовала, что не готова, но нужно было драться, так как заканчивались финансы и хотелось быстрее всё закончить, залететь в UFC. Просто когда тебя подписали и ты видишь, что другие люди провели первые бои, а ты ни одного, то начинаешь переживать. В этих моментах я была плохо настроена, переживала по этому поводу. Сейчас уже проработала себя морально и ментально, спокойно к этому всему отношусь, работала со специалистом, и сама постоянно анализирую своё поведение. Но тогда было тяжело.

— Турнир, где вы выступите, возглавляют Умар Нурмагомедов и Кори Сэндхагеном. Какие шансы даёте Умару — с учётом, что это очень опытный соперник?

— У него правда не было таких соперников, но, думаю, он сможет. Понятно, что мы будем болеть за Умара, однако Сэндхагена списывать нельзя. Что касается борьбы Кори, то боец-ударник может себя в этом прокачать, но вопрос в том, насколько он готов к натиску и сможет ли Умар постоянно давить и проходить. Может быть, ударник сможет защититься от одного, второго, третьего прохода, однако он не сможет защищаться весь бой. У Умара ещё и ноги хорошие, у него есть ударка. У него до UFC, мне кажется, бои в стойке же были. Поэтому посмотрим, что покажет Умар. В последнем бою он бился после травмы, и не нужно судить о бойце по поединкам, которые проходят после травмы. Зачастую человек ещё не восстановился, не отпустил травму головой. Должно пройти время.

— Шара Буллет тоже в этом карде, и его как раз критикуют за борьбу. А на ваш взгляд, далеко он пойдёт?

— Шара уже звезда. На него приезжает посмотреть много людей. Мне кажется, звездой он был ещё до UFC, а сейчас вообще взлетел. Шара очень интересный ударник, и он может быть огромной звездой как в UFC, так и за его пределами. Другой вопрос, чего он хочет — быть чемпионом или звездой. Может, будет как Нейт Диаз с автобусами приезжать и ему этого хватит. Тут непонятно, что лучше — быть чемпионом и шуметь, только когда есть турнир, или шуметь на весь мир постоянно и твой автобус будет облеплять фанаты?

— А вам какой вариант ближе?

— Я хочу стать чемпионкой. Хочу себе доказать и быть лучше конкретно в спорте. Просто если ты пытаешься раскручивать себя медийно, то надо куда-то ходить на мероприятия. Это можно делать, не проблема, но зачастую, если ты выступаешь, у тебя нет времени. Ты постоянно в процессе подготовки и не можешь делать так: «О, меня пригласили, полечу туда». Нет времени на это. Поэтому часто спортсмен начинает себя медийно развивать после завершения карьеры или после окончания активной части карьеры, когда начинается спад. А во время выступлений нет времени себя раскручивать. Понятно, что есть всякие реалити, в том числе и в России, и так далее, однако это не тот уровень, и дерутся они не на том уровне, потому что не могут полноценно подготовиться. Пытаются успеть везде — в социальных сетях, в шоу. Но за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь.

— По Шаре, кстати, Дана Уайт сказал, что он будет биться в Саудовской Аравии и ОАЭ. Превращение в звезду не подразумевает в том числе выступления в США? Вы бы, например, как хотели?

— Я бы хотела в США, но я другой человек. Я не кавказец, и меня объективно дагестанская публика не будет любить так, как Шару. Я женщина, и женщинам тяжело в ММА, потому что нас никто не любит. Нам и платят меньше, но это я не агрессирую как-то, просто констатация факта. Понятно, что мальчики дерутся, может, зрелищнее, навыков у них больше, хоть и не у всех. Плюс каждый второй пишет: «Место женщины на кухне, я женские бои не смотрю». Каждый пытается где-то написать, что женщина не должна этим заниматься и он выключает телевизор, когда идёт женский бой. А что касается выступлений в Абу-Даби, то почему нет? Возьмём даже Хабиба Нурмагомедова. Он больше известен арабской публике, нашей публике, весь Кавказ за него, и если спросить в Америке, то там он не столь большая звезда, как, допустим, Нейт Диаз. Конкретно в США. Понятно, что у нас это очень большая звезда. Но в Штатах нет, а может, и не надо. Можно прекрасно жить, выступая в Эмиратах. Будут шейхи поддерживать, и всё будет прекрасно, будут тебе полные лагеря оплачивать и больше не нужно ничего, поезжай, снимайся в Голливуде.

— Следующий номерной турнир в Абу-Даби могут возглавить Махачев и Царукян. Какие шансы у Армана и способен ли он подвинуть Ислама?

— Если они будут в той же форме, в которой Ислам дрался с Порье, а Арман — с Оливейрой, то не вижу особых шансов у Царукяна. Но мало ли что может измениться, никто не молодеет, никто не отменяет каких-то травм. Однако я вижу Ислама явным фаворитом.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

— Ислам планировал подниматься в полусредний вес, но Белал стал чемпионом. Что теперь делать Махачеву?

— Теперь вряд ли в полусредний, да. Я не думала, что выиграет Мухаммад. Думала, будет нокаут в третьем раунде от Эдвардса. А вот как получилось. Что касается Махачева, то по его следующему бою было решено, что он бьётся с Арманом, и с Эдвардсом вариант не рассматривали. Нужно решать проблемы по мере поступления. Сначала выиграть и защитить пояс, и там уже думать, что дальше. Может, там кто-то с кем-нибудь подерётся, и всё поменяется.

— В последнее время популярная тема для обсуждения — кто должен быть первым номером P4P? Ислам, Джон Джонс или, может, Алекс Перейра.

— Я люблю Джона Джонса. Но если брать данный момент, то первый номер явно не Джонс. Он давно не выступает, и сейчас все просто отдают дань его былым заслугам. Если брать карьеры в целом, то не знаю, что нужно сделать, чтобы допрыгнуть до Джонса.

— Смотрели бой Волкова с Павловичем? Как отреагировали на всю шумиху с этим поединком и на то, что происходило после него?

— Конечно, смотрела. После поединка я не очень поняла. Конечно, Павлович себя повёл некрасиво. Они разговаривали там на взвешивании, но ни трэш-тока, ни чего-то такого. Просто Волков не то чтобы изучил Павловича… Легко изучить кого-то, когда он не развивается. Сильный удар не гарантирует тебе победу, но нужно ещё попасть. Не всегда получается подойти и попасть чисто, чтобы этого хватило для нокаута. Всегда нужно развиваться. Почему чемпионы проигрывают? Не из-за того, что они расслабляются, а потому, что, когда ты на вершине, тебя очень быстро изучают. Люди к тебе готовятся, и если ты не привносишь ничего нового в свой лагерь, в свою технику, то тебя будет легко победить.

— Вернёмся к вам. В случае победы мы услышим вызов кому-либо от Виктории Дудаковой?

— Думаю, буду просить соперника из топ-15, но не кого-то конкретного. Просто считаю, что если нет ни с кем истории, то просить кого-то конкретного не то чтобы глупо, просто хочу соперника из топ-15, и мне всё равно с кем. Даже если кто-то из топ-20. Вот Жаклин Аморим будет биться с Ванессой Демопулос. Было бы интересно подраться с победительницей, но они бьются после меня и вряд ли согласятся на дату, которую я хочу. Поэтому не знаю, как всё будет происходить?

— А какая дата?

— Абу-Даби, UFC 308. Есть небольшие проблемы в команде. Дата — да, не очень удобная, потому что это очень скоро, а мы уже три месяца дома не находимся, и получится, что неделю отдохнём — и снова готовиться. Но я не устала от лагеря. Во всех остальных лагерях думала: скорее бы это закончилось. Мне уже драться не хотелось, а хотелось домой к своему коту, маме, папе. Сейчас отношусь спокойно, нет такого, что прямо головой устала и хочу отдыхать. Буду в полной мере наслаждаться неделей боя. Что касается следующей даты, то, возможно, было бы удобнее подраться в ноябре где-нибудь в Лас-Вегасе. Однако тут зависит всё не от меня и даже не совсем от UFC, а от других вещей, потому что не все на данный момент могут полететь в Америку.