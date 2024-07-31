«Может, придётся оперировать руку». Махачев не вернётся в октагон до следующего года?

За последние годы мы успели привыкнуть, что номерные турниры UFC в Абу-Даби стабильно возглавляют российские бойцы. Исключения были, но крайне редко, так что все по умолчанию знают — если турнир проходит в одной из восточных стран, нужно ждать россиянина в главном бою. Сначала это был Хабиб Нурмагомедов, теперь — Ислам Махачев.

Вот и в этот раз на предстоящем турнире UFC 308 абсолютно все ожидали увидеть реванш действующего чемпиона в лёгком весе с Арманом Царукяном. Другой вариант даже не рассматривался, но, похоже, участие Махачева в ивенте под угрозой.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Судя по всему, Ислам травмировал руку в бою с Дастином Порье. Несмотря на то что после поединка прошло почти два месяца, Махачев ходит с лангеткой на правой руке и проходит реабилитацию: «После боя болели кулаки, много чего болело. Берём время, всё заживает потихоньку. Но рука продолжала меня беспокоить. Сделали МРТ недавно. И подтвердили, что есть частичный разрыв связок. Посмотрим… Если не смогу восстановить, может, даже придется оперировать. UFC 308? Под вопросом. Ещё не общались насчёт боя. Я сейчас делаю реабилитацию каждый день. Посмотрим, как будет рука. Я очень хочу выступить до конца года. Мыслей, что не выступлю, не было. Но хочу подойти в форме, подготовиться — чтобы ничего не беспокоило. Перед последним боем тоже было очень много мелких травм, как-то накопилось всё — и хочу дать организму восстановиться. Но я тренируюсь, держу себя в форме — процентов 40-50. Посмотрим, что будет».

Это проблема для UFC, так как шейхам в Абу-Даби, которые платят за проведение турнира, в идеале хочется видеть чемпиона-мусульманина. И если бы с Исламом всё было хорошо, то его бой уже могли бы объявить. Например, о реванше с Чарльзом Оливейрой в прошлом году было объявлено ещё 20 июля. Сейчас UFC хранит молчание.

Поход Ислама за вторым поясом откладывается?

Зато появились сообщения, что промоушен готовит замену бою Махачев — Царукян. Сначала испанское издание Marca сообщило, что Илия Топурия, скорее всего, проведёт первую защиту титула именно в Абу-Даби. И соперником ожидаемо станет Макс Холлоуэй. Эту же информацию подтвердил авторитетный журналист Ариэль Хельвани.

Изначально бой Топурии и Холлоуэя планировалось провести в начале октября на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити. Но если Махачев выбывает, то логичнее провести в Абу-Даби именно этот поединок. Шейхи и болельщики в ОАЭ точно не останутся в накладе, эти бойцы готовы устроить шоу на любой территории. В теории есть вариант с боем Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры, но бразилец за последние полгода превратился в звезду мирового масштаба, и его не станут «разменивать» на Абу-Даби, а, скорее всего, захотят увидеть в Нью-Йорке.

Алекс Перейра Фото: Getty Images

Что касается Махачева, если он не попадает на UFC 308, то мы почти наверняка не увидим российского чемпиона в этом году. Шансов на это очень мало. После Абу-Даби остаются два номерных турнира. Но на UFC 309 в ноябре точно будет Джон Джонс, а ставить первого номера P4P в соглавное событие — не совсем логично. И, возможно, туда же отправят Алекса Перейру. А на UFC 310 в декабре предварительно планируется возвращение Конора Макгрегора. Очевидно, что он будет биться в главном событии, и так же очевидно, что Махачев не будет биться на одном турнире с ирландцем.

Получается, что ждать Ислама нужно в начале следующего года — в январе или в феврале, чтобы успеть до Рамадана. И весьма печально, если простой чемпиона вынужденно затянется.