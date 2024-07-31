«Простые русские мужики» и яркий стиль. Почему Шару Буллета любят все

Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, уже сейчас является одним из самых популярных российских бойцов UFC, хотя начал выступать в промоушене лишь 10 месяцев назад. К тому же он один из немногих бойцов, которые пришли в организацию, уже имея за плечами солидную фан-базу. Как правило, спортсменов уже раскручивает пиар-машина UFC, но в случае с Шарой не совсем так. Его и так практически все любят и следят за поединками с участием Пирата.

В современных реалиях ММА практически нет бойцов, которые не обзавелись собственными хейтерами, но у Магомеда их совсем мало. Во многом это складывается из нескольких аспектов: его харизмы, умения ярко и интересно говорить, ну и, само собой, стиля.

Шара Буллет Фото: Getty Images

ММА — это смешанные единоборства, но ни для кого не секрет, что бо́льшая часть фанатов предпочитает видеть бои в стойке, зрелищные размены, яркие удары, жёсткие нокауты. Они остаются в памяти, их очень долго обсуждают, и за счёт таких перфомансов бойцы всегда на слуху, их поединков ждут. Шара идеально подходит под эти критерии. Боец из Дагестана с базой из ударных видов спорта — занимался боксом, кикбоксингом, тайским боксом. Буллет использует в бою все техники и старается оставаться на ногах.

Например, опытного и крепкого Бруно Силву в дебюте Шара перебил более чем в два раза и по общему количеству ударов, и по акцентированным попаданиям. Бразилец попытался бороться, но и в партере «наелся» локтей в голову. Во втором бою с огромным с точки зрения антропометрии Антонио Троколи Магомедов оформил нокаут, а по акцентированным ударам было страшное преимущество россиянина — 82 против 16. Это ярко, и это нравится публике и UFC.

Есть опасения относительно того, как будут складываться дела с теми, кто может бороться лучше Силвы с Троколи, но Шара над этим работает. Например, Ислам Махачев уверен, что его соотечественник развивается в правильном направлении: «Буду честным, я не знаю его навыков борьбы. Не видел, где он там хорошо боролся. Уверен, что он понимает, куда он попал и где выступает. Надо развиваться во всех направлениях: борьба, грэпплинг, ударка, думаю, он это понимает и набирает с каждой тренировкой».

Другой аспект — яркие интервью и яркие высказывания. Харизматичный Шара записывает видеообращения в социальных сетях к соперникам, подключает небольшой трэш-ток, чтобы раскрутить поединок. Но после финального гонга боец забывает обо всём и рассыпается в благодарностях всем национальностям и всем своим фанатам. Фразы про простых и добрых русских мужиков тут же разлетаются по всем социальным сетям, и это формирует яркий и положительный образ.

«Фраза про русских мужиков? Это экспромтом вышло. Упоминал разные народы, кто за меня болеет, а русских не упомянул. Хотя очень много за меня русских болеет. И пишут мне постоянно, мне очень приятно это. Реально они, смотришь, могут в ресторане сидеть, так болеть за меня, что мало кто за меня болеет. Даже в самой Махачкале могут так не болеть, как они болеют. Мне очень приятна их поддержка, и будем, как один целый кулак, все народы, идти вперёд и побеждать своих оппонентов. Кто бы ни стоял впереди. Комментарии от русских мужиков? Это очень приятно. Многие даже ревнуют, но мне приятно, что такая фанатская база есть у меня. Хочется всех поблагодарить за то, что болеют. Пишут в комментариях. По сути, за счёт них у меня популярность, гонорары. Моя жизнь изменилась благодаря таким фанатам, которые яро поддерживают меня», — объясняет Шара.

Всего за два боя в UFC Магомедов получил популярность, которой многие не могут добиться годами. Причём изначально Буллет не хотел в лучший промоушен мира: «Честно говоря, изначально я не хотел этого, когда Али Абдель-Азиз позвонил мне и предложил контракт с UFC. Я хотел в другие организации, но он сказал — ты там не станешь суперзвездой. Я ему объяснял — я не хочу быть суперзвездой, я не хочу быть, как Хабиб, потому что я знаю тот груз ответственности, который он на себе чувствует. К нему постоянное внимание, а иногда хочется спокойной жизни. Потом я внутри всё проанализировал, понял, что от этого не уйти и надо дальше идти. Чему быть, того не миновать».

Теперь Шару любят практически все, и он продолжает поступательное движение вперёд. Сначала открывал номерной турнир в Абу-Даби, затем бился в мейн-карде в Саудовской Аравии, а теперь возвращается в ОАЭ и бьётся в соглавном событии UFC Fight Night. В промоушене видят, как растёт популярность Шары, и обеспечивают его присутствие в кардах турниров в восточных странах. Впереди покорение США, и, как оказалось, не все штаты запрещают ему биться на ивентах UFC, а значит, Буллет продолжит расти как суперзвезда и расширять фанатскую базу.

Но на первом месте у Шары по-прежнему будут все народы из России. Уже 3 августа в бою с Михалом Олексейчуком Магомедов снова закатит шоу, а потом поблагодарит простых русских мужиков.