Лучший боксёр мира — не Усик. Объясняем, почему Кроуфорд настолько хорош

В ночь с 3 на 4 августа в Лос-Анджелесе состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидят титульный поединок за пояс WBA в первом среднем весе между непобеждёнными Исраилом Мадримовым и Теренсом Кроуфордом.

Кроуфорд в особых представлениях не нуждается – 36-летний американец является одним из лучших боксёров современности вне зависимости от весовых категорий, хотя в знаменитом рейтинге The Ring ветеран уступил лидерство Александру Усику и Наое Иноуэ. Но на самом деле этот немолодой парень даже круче украинца и японца. Теренс – чемпион мира в трёх дивизионах, первый в истории абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях в эпоху четырёх поясов. Теперь Кроуфорд поднимается в первый средний вес, чтобы завоевать ещё один титул.

Интересно, что в любительской карьере Теренс звёзд с неба не хватал, зато в профессионалах сумел раскрыться. Начинал Кроуфорд с лёгкого веса, за первые шесть лет карьеры Теренс провёл какие-то нереальные 23 поединка и стал чемпионом мира по версии WBO. После этого он провёл две защиты и ушёл на повышение, в первом же бою завоевав пояс WBO в первом полусреднем весе. Теренс собрал в дивизионе все пояса и стал абсолютным чемпионом мира, а затем перешёл в полусредний вес, где также стал обладателем всех поясов: в своём последнем поединке Теренс буквально переехал непобеждённого Эррола Спенса.

40 боёв, 40 побед, 31 нокаут – фантастическая статистика для боксёра не самых габаритных дивизионов. Чем же так хорош Теренс и почему многие считают его лучшим боксёром современности? В первую очередь Кроуфорд – боксёр с очень высоким спортивным интеллектом. Он видит ринг, анализирует происходящее, может подстраиваться под соперника, может сам диктовать темп и стиль – и в этом его большое преимущество.

Теренс очень техничен. Отлично поставленный джеб, причём джеб силовой, который служит не просто способом сдерживания соперника на дистанции, а выбрасывается именно с целью нанесения урона – особое оружие в арсенале Кроуфорда. Часто, кстати, Теренс использует обратную двойку, то есть завершает комбинацию именно джебом – и на этом ловит соперников.

Стоит отметить и фирменные удары Кроуфорда, которые наносятся снизу. У Теренса часто опущены руки, за счёт работы корпуса и ног он уклоняется от атаки соперника и следом бросает удары снизу с большой амплитудой и мощью. Этими же ударами он может встречать соперника и действовать на опережение: из-за того, что удар наносится снизу, соперник не всегда видит его.

Безусловно, техника Кроуфорда не приносила бы ему успех без других компонентов – скорости и работы ног. Теренс очень быстрый боксёр, который при этом отлично двигается – зажать его у канатов или в углу, если, конечно, Кроуфорд сам этого не захочет, практически невозможно. У американца шикарный тайминг и быстрые руки, что позволяет ему работать на встречных курсах и быть в этой работе успешным. Он может действовать как первым номером, так и быть контровиком – в обоих случаях скорость и тайминг позволяют ему опережать оппонента и быть эффективнее.

Ну и не стоит забывать, что, несмотря на небольшой вес и относительно небольшие габариты, у Теренса очень плотный удар. 31 победа нокаутом в 40 поединках – далеко не каждый тяжеловес может похвастаться таким количеством финишей в своей карьере. Здесь же нужно сказать про желание Кроуфорда побеждать именно досрочно. В последних 10 поединках шесть раз Теренс одержал досрочную победу в трёх заключительных раундах – и это при том, что во всех случаях вёл по очкам. Кто-то бы на его месте мог «сушить» бой, но не Кроуфорд – ему важно финишировать соперника.

У Теренса практически нет слабых мест. Пожалуй, единственное проблемное место – это возраст. Сейчас Кроуфорду 36 лет, он возвращается после годичного простоя, и, конечно, всё это может сказаться на форме Теренса. Но если Кроуфорд хорошо подготовился к поединку, не растерял свои главные преимущества, то шансов у Мадримова практически нет. Теренс идёт за величием, чемпионский пояс в новом дивизионе откроет ему дорогу к новым громким боям.