Фергюсон — на пути к инвалидности. UFC нужно уволить пробитого ветерана

3 августа в Абу-Даби пройдёт турнир UFC on ABC 7. В рамках основного карда выступит бывший временный чемпион в лёгком весе 40-летний Тони Фергюсон. Правда, выступит он в полусредней весовой категории, и его соперником станет другой ветеран промоушена — Майкл Кьеза.

По-хорошему, Тони Фергюсону уже не стоило бы выходить в октагон. Несколько лет назад Эль Кукуй соревновался с Хабибом Нурмагомедовым по длительности победной серии, прошёл 12 соперников подряд, но потом сломался. Отчасти из-за того, что так и не получил бой с Хабибом, который сорвался пять раз, отчасти из-за своего безумного максимализма, вышедшего Тони боком. Все ведь помнят историю, как бой Фергюсона и Нурмагомедова сорвался в пятый раз из-за пандемии. Эль Кукую выдали поединок с Джастином Гэтжи, позже турнир перенесли на месяц, но Тони всё равно решил сделать вес к намеченной дате, а через месяц прошёл ещё одну весогонку перед встречей с Хайлайтом и поплатился, проиграв техническим нокаутом.

Тони Фергюсон после боя с Джастином Гэтжи Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Лишившись титула, Фергюсон будто бы потерял всё. Уже не такой опасный, не такой резкий, не такой агрессивный в октагоне. На такого Тони зачастую больно смотреть. А самое ужасное, что он не хочет мириться с возрастом. Фергюсону уже 40 лет, но он считает, что навыки всё ещё в порядке и он способен побороться за титул.

После поражения от Гэтжи Эль Кукуй проиграл решениями Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу, а потом его нокаутировал Майкл Чендлер. И, возможно, это стало точкой невозврата. Тони тогда провёл хороший раунд, однако в самом начале второго отрезка был наглухо вырублен фронт-киком. Больше привычного Тони мы не видели. Следом был невзрачный поединок с Нейтом Диазом, который задушил Фергюсона в четвёртом раунде.

После этого экс-обладатель временного пояса очень странно объяснял поражение: «В последних боях я не был на 100% в октагоне. Я должен признаться вам, ребята. Например, к бою против Нейта Диаза я не мог относиться серьёзно. Это было так: «Я не хочу проигрывать, но на — забирай свою чёртову победу и проваливай отсюда со своими чёртовыми деньгами. Я только шлёпну тебя по заднице и отпущу».

А выходя на следующий бой против Бобби Грина на UFC 291, Тони и вовсе заявил о претензиях на титул: «Чувствую, что в этот период жизни достиг едва ли не своего пика. Мои навыки чертовски остры, а сам я так же опасен, как выгляжу. Так что пошли вы все — я закончу, когда захочу этого. Но сначала я должен сделать то, что запланировал. Пять боёв и титул, детка. И тогда я уйду».

Тони Фергюсон Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Надо сказать также, что практически перед каждым боем Фергюсон объявлял, что сменил команду и теперь уж точно будет в великолепной форме. То есть он каждый раз ищет виноватых в поражении. А не так давно, после седьмого поражения подряд (от Пэдди Пимблетта), Тони заявил, что подписал новый контракт с промоушеном на 10 боёв.

Эль Кукуй не хочет заканчивать, хотя вроде бы пора. Фергюсон уверен, что может биться дальше на самом высоком уровне. И отчасти с этим согласен, например, Константин Рудаков, старший преподаватель кафедры спортивного менеджмента факультета индустрии спорта университета «Синергия»: «Несмотря на травматичность, если сравнивать с другими единоборствами, где используется ударная техника, ММА, помимо ударов, включают в себя элементы борьбы. Исходя из этого, количество нокаутов намного меньше, чем в том же боксе или кикбоксинге. Если говорить конкретно про Фергюсона, то статистика его последних поединков говорит о том, что ему пора заканчивать карьеру. Однако здесь всё не так однозначно, ведь все бойцы, с кем встречался Тони, занимают лидирующие позиции в своей весовой категории. Ещё одна немаловажная деталь — тренировочный процесс Эль Кукуя. Как заявлял боец, он в своих тренировках не использует отработку в спаррингах, а это значит, что износ организма меньше, чем у остальных бойцов. Подводя итог: в данном противостоянии решает не столько физиологический фактор, сколько психологический».

Тем не менее всё чаще звучит мнение, что Фергюсон уже издевается над собой. Раньше словом «жестокость» можно было назвать то, что Тони делал с соперниками, а теперь – то, что делает с собой. В декабре 2023 года Дана Уайт сказал, что хотел бы завершения карьеры Эль Кукуя: «Я бы хотел, чтобы Тони завершил карьеру».

И теперь, перед новым боем, Уайт также рассчитывает, что Фергюсон повесит перчатки на гвоздь: «Я на это надеюсь. Хотел бы, чтобы он ушёл в отставку после этого».

Если Фергюсон проиграет, то это будет восьмое поражение кряду и своеобразный рекорд промоушена. Никто не выдавал такую серию из проигранных боёв. Был только Би Джей Пенн, у которого также семь поражений кряду. Но он после этого ушёл, а Тони не планирует. Похоже, единственное спасение для Фергюсона — увольнение. UFC должен сохранить остатки здоровья ветерана. Хотя, вероятно, в этом случае он пойдёт в другую лигу. И, конечно же, заявит о чемпионских амбициях.