Душил продавца и глупо угонял машину. Большой малыш возвращается в ринг

В ночь с 3 на 4 августа в США состоится вечер профессионального бокса, возглавят который непобеждённые Исраил Мадримов и Теренс Кроуфорд в бою за титул WBA в первом среднем весе. В карде турнира будут и другие интересные поединки, в частности, ринг разделят известные тяжеловесы Энди Руис и Джаррелл Миллер – первый возвращается после двухлетнего простоя, а второй едва закончил судебные разбирательства из-за очень странной криминальной истории, в которую вляпался в начале года.

Миллер по прозвищу Большой малыш – весьма колоритный персонаж в мире профессионального бокса. Родился в Бруклине, что, собственно, обусловило тягу к единоборствам – даже не тягу, а жизненную необходимость в умении постоять за себя в уличных драках. В 14 лет он начал заниматься тайским боксом, через два года увлёкся любительским боксом и кикбоксингом. Впоследствии параллельно выступал в профессиональном боксе и кикбоксинге, даже дважды дрался с Мирко Крокопом, правда, оба раза проиграл и на этом с кикбоксингом завязал.

В профессиональном боксе его рекорд долго оставался «чистым», до 2018 года он провёл 24 поединка, 23 из которых выиграл, а один свёл вничью. Миллер завоевал несколько локальных поясов и был в шаге от поединка с Энтони Джошуа за три чемпионских титула, боксёры даже провели ряд пресс-конференций и битв взглядов. Не срослось – Джаррелл провалил несколько допинг-тестов, получил длительную дисквалификацию и пропал с радаров на 3,5 года.

Джарелл Миллер в ринге Фото: Richard Pelham/Getty Images

Возвращение Миллера в ринг состоялось летом 2022 года, он одержал три победы подряд и получил громкий бой против Даниэля Дюбуа в декабре 2023 года. Джаррелл не справился с британцем и проиграл в первый раз в карьере – техническим нокаутом в 10-м раунде.

Поражение, похоже, сильно сказалось на психологическом состоянии Большого малыша – в начале года он угодил в сводку новостей, правда, инфоповод был печальный. Миллер вместе со своей девушкой… угнал пикап из салона. Да, в конце декабря он мог стать претендентом на чемпионский пояс, а через две недели угодил за решётку. Выяснилось, что Джаррелл с подругой пришли в автосалон, девушка под предлогом того, что оставила телефон в конфискованном пикапе, отвлекла сотрудника салона, а когда тот подошёл к машине, боксёр схватил его со спины и начал душить. После того как сотрудник отдал ему ключи, парочка села в пикап и скрылась. Правда, не учла одного: в пикапе был установлен трекер, благодаря которому Миллера и его спутницу довольно быстро нашли. Джарреллу выдвинули обвинения в угоне автомобиля и краже со взломом с применением насилия. Его арестовали, и какое-то время Миллер пробыл за решёткой.

«Я разговаривал с его семьёй, — сказал промоутер Миллера Дмитрий Салита, — и очень удивлён тому, что произошло. Я читал обвинения. Не знаю Джаррелла как человека, описанного в обвинениях. Мне неведомо, чтобы Джаррелл был таким агрессивным и делал то, что он делал. Я не знаю эту его сторону. Был удивлён, прочитав об этом. Вчера он позвонил мне и рассказал свою версию истории. Не могу это комментировать… Но то, что он мне рассказал, добавляет контекста произошедшему».

Джаррелл Миллер Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Однако затем Большой малыш вышел под залог в $ 30 тысяч, нанял адвокатов и сумел избежать тюремного заключения. Более того, Джаррелл вернул себе боксёрскую лицензию и выйдет в карде масштабного турнира в Лас-Вегасе.

В соперниках у колоритного тяжа – не менее колоритный Энди Руис. Для Миллера это хороший шанс вернуть себя в число возможных претендентов на титул, возможно, шанс последний. Большому малышу уже 36 лет, у него неоднократно были проблемы с допингом, а в этом году он и вовсе стал фигурантом уголовного дела. Сможет ли Миллер забыть про всё это и провести бой на хорошем уровне – вопрос сложный. Но шанс, учитывая все обстоятельства, он получил отличный.