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Забит Магомедшарипов, карьера в UFC, возможное возвращение, подробности переговоров, карьера Забита Магомедшарипова

«Нет желания что-то доказывать». О возвращении самого яркого россиянина мечтают в UFC
Сергей Сорокин
Про возможное возвращение Магомедшарипова в UFC
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Забита Магомедшарипова пытаются заманить назад чаще Хабиба.

Забит Магомедшарипов – один из самых ярких российских бойцов в истории смешанных единоборств. Он не был непобеждённым, но всегда находился в центре внимания. Умел бороться и работать в стойке, не боялся вступать в размены и принимать самые смелые решения. Но закончил профессиональную карьеру очень рано – в 28 лет. С тех пор фанаты с нетерпением ждали, что россиянин всё-таки передумает и вновь окажется в октагоне. Правда, сам Забит предупреждал, что не готов биться вновь. А теперь раскрыл новые подробности переговоров.

От Магомедшарипова убегали даже топовые бойцы:
Какого чемпиона потеряли. Забит мог стать суперзвездой UFC, но внезапно бросил спорт
Какого чемпиона потеряли. Забит мог стать суперзвездой UFC, но внезапно бросил спорт

Забита действительно хотели видеть в UFC. Организация потеряла бойца, который был способен устроить шоу в любой момент. У него была очень нестандартная ударная техника, опасность могла прийти в самой неожиданной ситуации. Магомедшарипов, ко всему прочему, в лучшем промоушене на планете не проигрывал никому. Шесть красивых побед буквально влюбили публику в Забита. И даже когда Магомедшарипов побеждал решением судей, нельзя было говорить о скучности. Зрелище получалось фантастическим.

Забит Магомедшарипов

Забит Магомедшарипов

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

И Забит рассказал, что действительно получал одно предложение за другим. В UFC рассчитывали вернуть его, раз за разом возвращались с этой целью. Но Магомедшарипов неизменно отказывал: «Часто бывает. Как оставил спорт, они уже раза четыре-пять выходили на связь, хотели встречу, приглашали в Америку, но у меня не получилось поехать. Просто я знаю, что ничего им обещать не смогу, из-за этого не видел смысла ехать, встречаться. Часто ли думаю о возвращении? Бывает иногда, пока что нет желания возвращаться, а так желание есть, тренируюсь, помогаю своим братьям».

Забит Магомедшарипов
Забит Магомедшарипов
бывший боец UFC из России

«Это не финансовый вопрос, они обещали много чего и хотели, но, я думаю, не в этом дело. Я решил просто для себя — кому-то что-то доказывать не хочу. Сейчас возвращаться, готовиться, обратно к этому возвращаться у меня желания нет, не в деньгах дело».

Забит практически определил путь, по которому в дальнейшем пошёл и Хабиб Нурмагомедов. Оба россиянина рано ушли из спорта, а затем постоянно получали предложения о возвращении. Но при этом Магомедшарипов никому ничего не обещал. Орёл заявлял, что не вернётся в спорт из-за того, что дал слово маме. А Забит просто принял для себя решение, от которого не собирается отказываться. Любопытно, что в UFC даже обещали Магомедшарипову с ходу дать поединок за титул. Но и пояс не смог стать причиной для возвращения.

Забит Магомедшарипов

Забит Магомедшарипов

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

UFC была готова на всё. Достаточно вспомнить и то, сколько по времени россиянина не решались исключить из рейтинга. Практически три года Магомедшарипова ждали, а Дана Уайт в 2022 году всячески пытался показать, что ситуация его не особенно задевает: «Что происходит с Забитом? Я не знаю ответа на этот вопрос. Я с ним не разговаривал. Матчмейкеры должны знать, а у меня нет ни малейшего представления».

Орёл не обладал таким крышесносящим стилем ниндзя:
Мы все будем скучать по Забиту. Он мог стать круче Хабиба
Видео
Мы все будем скучать по Забиту. Он мог стать круче Хабиба

Конечно, грустно от того факта, что Забит больше не выйдет в октагон. Он всегда умел устроить настоящее шоу в клетке, а фанаты сильно скучают по ниндзя-стилю. Но Магомедшарипов закончил со спортом красиво. А возвращение может лишь всё испортить.

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