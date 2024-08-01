«Нет желания что-то доказывать». О возвращении самого яркого россиянина мечтают в UFC

Забит Магомедшарипов – один из самых ярких российских бойцов в истории смешанных единоборств. Он не был непобеждённым, но всегда находился в центре внимания. Умел бороться и работать в стойке, не боялся вступать в размены и принимать самые смелые решения. Но закончил профессиональную карьеру очень рано – в 28 лет. С тех пор фанаты с нетерпением ждали, что россиянин всё-таки передумает и вновь окажется в октагоне. Правда, сам Забит предупреждал, что не готов биться вновь. А теперь раскрыл новые подробности переговоров.

Забита действительно хотели видеть в UFC. Организация потеряла бойца, который был способен устроить шоу в любой момент. У него была очень нестандартная ударная техника, опасность могла прийти в самой неожиданной ситуации. Магомедшарипов, ко всему прочему, в лучшем промоушене на планете не проигрывал никому. Шесть красивых побед буквально влюбили публику в Забита. И даже когда Магомедшарипов побеждал решением судей, нельзя было говорить о скучности. Зрелище получалось фантастическим.

Забит Магомедшарипов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

И Забит рассказал, что действительно получал одно предложение за другим. В UFC рассчитывали вернуть его, раз за разом возвращались с этой целью. Но Магомедшарипов неизменно отказывал: «Часто бывает. Как оставил спорт, они уже раза четыре-пять выходили на связь, хотели встречу, приглашали в Америку, но у меня не получилось поехать. Просто я знаю, что ничего им обещать не смогу, из-за этого не видел смысла ехать, встречаться. Часто ли думаю о возвращении? Бывает иногда, пока что нет желания возвращаться, а так желание есть, тренируюсь, помогаю своим братьям».

Забит Магомедшарипов бывший боец UFC из России «Это не финансовый вопрос, они обещали много чего и хотели, но, я думаю, не в этом дело. Я решил просто для себя — кому-то что-то доказывать не хочу. Сейчас возвращаться, готовиться, обратно к этому возвращаться у меня желания нет, не в деньгах дело».

Забит практически определил путь, по которому в дальнейшем пошёл и Хабиб Нурмагомедов. Оба россиянина рано ушли из спорта, а затем постоянно получали предложения о возвращении. Но при этом Магомедшарипов никому ничего не обещал. Орёл заявлял, что не вернётся в спорт из-за того, что дал слово маме. А Забит просто принял для себя решение, от которого не собирается отказываться. Любопытно, что в UFC даже обещали Магомедшарипову с ходу дать поединок за титул. Но и пояс не смог стать причиной для возвращения.

Забит Магомедшарипов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

UFC была готова на всё. Достаточно вспомнить и то, сколько по времени россиянина не решались исключить из рейтинга. Практически три года Магомедшарипова ждали, а Дана Уайт в 2022 году всячески пытался показать, что ситуация его не особенно задевает: «Что происходит с Забитом? Я не знаю ответа на этот вопрос. Я с ним не разговаривал. Матчмейкеры должны знать, а у меня нет ни малейшего представления».

Конечно, грустно от того факта, что Забит больше не выйдет в октагон. Он всегда умел устроить настоящее шоу в клетке, а фанаты сильно скучают по ниндзя-стилю. Но Магомедшарипов закончил со спортом красиво. А возвращение может лишь всё испортить.