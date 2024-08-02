Мокаева выгнали, а Тюлюлина не увольняют даже с рекордом 1-4. Почему стиль решает в UFC

В минувшие выходные состоялся британский турнир UFC. В карде вечера свой поединок провёл уроженец Дагестана, выступающий за Великобританию, Мухаммад Мокаев. Топовый представитель наилегчайшего веса одержал победу судейским решением над Манелом Капе и… был уволен из UFC.

Эта новость, конечно, получила широкий резонанс. Дело в том, что Мокаев – непобеждённый боец с рекордом 13-0, и после боя с Капе серия побед Мухаммада в промоушене достигла семи боëв. Однако у дагестанского британца закончился контракт, а новый ему предлагать не стали.

Причин тому может быть несколько. Для начала Мокаев устроил совершенно ненужные потасовки с Капе перед очным поединком. Также Мухаммад много всякого наговорил в адрес UFC: мол, ему специально не давали титульник, чтобы он не побил рекорд Джона Джонса и не стал самым молодым чемпионом. Плюс всплыла информация, что Мокаев интересовался зарплатами в PFL и пытался шантажировать Дану Уайта. Ну и, откровенно говоря, бои Мухаммада – мягко говоря, не самые яркие.

«Да, у него больше нет контракта. Хочу ли я сохранить его? Я думаю, что у PFL появится непобеждённый боец. Удачи ему», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Оставим две первые возможные причины и остановимся на третьей. Каким бы идеальным ни был рекорд Мокаева и как бы сильно он ни бил себя в грудь, но поединки его не особо зрелищные. За примером далеко ходить не надо: в последнем поединке Мухаммад залёживал соперника в партере, вытворял что-то невообразимое с шортами оппонента, в стойке несколько раз действовал грязно. Возможно, если бы не потасовки с Капе и критика в адрес промоушена, контракт бы с ним и продлили, но всё наложилось одно на другое.

Вообще, нужно понимать, что UFC – это не ACA, где могут оценить борцовскую технику. Американская публика любит, когда бойцы выдают яркие рубки в стойке, яркие перформансы, за это их поощряет руководство, даже в случае поражений. Поэтому бойцы-рубаки ценятся в промоушене гораздо выше, чем те, кто переживает за свой «0» и ведёт слишком прагматичные поединки. Мокаев ведь не один такой – есть Мовсар Евлоев с рекордом 18-0 и серией из восьми побед в UFC. Евлоев точно так же не впечатляет руководство лиги своими выступлениями, получает публичную критику от Даны Уайта за отсутствие досрочных побед и даже при восьми победах подряд никак не может получить титульник.

Мухаммад Мокаев Фото: Chris Unger/Getty Images

А есть парни по типу Алекса Перейры, у которого девять боёв в UFC, из которых пять титульных, или, например, как Иржи Прохазка, который за два боя добрался до титульного поединка – просто снёс Волкана Оздемира и Доминика Рейеса. Показываешь зрелищные бои – получаешь любовь руководства и титульные поединки, дерёшься ради скучной победы решением судей, откровенно засушивая бой – стой в очереди. Всё просто.

UFC в современном понимании – это не только про спорт. Это ещё про шоу и зрелище, которые ждут зрители, покупающие билеты и платные трансляции. Никто не будет смотреть за деньги скучные бои – это очевидно. Ты можешь сколько угодно побеждать, но, если это не нравится зрителям – ты не будешь в фаворитах у руководства промоушена. Хочешь побеждать и получать за это награды – нужно идти, например, в олимпийские виды спорта или в те виды, где действительно ценится только спортивная составляющая. ММА и в особенности UFC к ним не относятся.

А ещё в UFC ценят не только яркий стиль, но и самоотверженность и мужество, любят тех бойцов, кто выручает лигу, выскакивая на замены, и тех, кто не выпрашивает определённые условия. В пример можно привести россиянина Дениса Тюлюлина – средневеса, рекорд которого составляет 1-4. И, в отличие от Мокаева, Денису предстоит поединок на ближайшем турнире в Абу-Даби. Да, Тюлюлин проиграл почти все свои поединки в промоушене, но выдавал яркие выступления, а на бой с Кристианом Данканом вышел на четырёхдневном уведомлении. Руководство UFC ценит таких бойцов и даёт им шансы. А тот же Магомед Анкалаев, который выпрашивал бой с Перейрой на своих условиях, пытаясь пойти на принцип, так и сидит без титульника.

Бойцам уже давно нужно понять, что в UFC не смотрят на твой рекорд, если ты не привлекаешь внимание стилем, яркими поединками. Дана Уайт может дать шанс условному Шону О’Мэлли с 12-й позиции в рейтинге подраться с Петром Яном, который только что провёл титульный бой со Стерлингом, потому что Шон – яркий боец. А те, кто не впечатляет в октагоне, не достигают высот в промоушене. Таковы правила игры.