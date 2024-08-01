«Все понимают — это мужчина». Подозрительная спортсменка избила соперницу на ОИ-2024

Какой крупный турнир обходится без скандалов? Правильно, никакой. Олимпиада-2024 тоже не стала исключением, в том числе и её боксёрский турнир. На стадии 1/8 финала среди женщин выступила алжирская спортсменка Иман Хелиф, которая катком проехала по итальянке Анджеле Карини. Хотя на счету Карини более 100 поединков в любительском боксе, она продержалась всего 46 секунд! Хелиф обрушила на свою соперницу множество тяжёлых ударов: итальянка сначала пожаловалась тренеру на полученный урон, а потом сдалась — с ринга она уходила в слезах и не пожала руку оппонентке.

Казалось бы, ничего уникального, просто максимально уверенная победа одной спортсменки над другой. Но есть проблема: чуть больше года назад Хелиф была скандально дисквалифицирована перед финалом женского чемпионата мира IBA, поскольку не прошла так называемый «гендерный» тест. Иман долго возмущалась таким решением и утверждала, что стала жертвой хитрого заговора — её специально лишили возможности выиграть чемпионат мира. Но у президента IBA Умара Кремлёва были свои аргументы.

«В рамках женского чемпионата мира по боксу одной из главных тем стала честность спортсменов и профессионализм. По результатам ряда ДНК-тестов были выявлены спортсмены, пытавшиеся обмануть своих коллег и выдававшие себя за женщин. По результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы. Впоследствии они были исключены со спортивных состязаний. IBA выступает за открытый и честный спорт», — так Кремлёв комментировал дисквалификацию.

Казалось бы, вопрос закрыт и алжирской «спортсменке» попросту нечего делать на женских соревнованиях такого уровня. Но на Олимпийских играх сейчас совсем другие принципы отбора. Напомним, Международный олимпийский комитет официально дистанцировался от Кремлёва и возглавляемой им IBA. Почему Хелиф и ещё одну «подозрительную» девушку Линь Юйтин допустили к участию в ОИ, объяснили в МОК, но, как кажется, получилось слишком расплывчато.

«Все, кто выступает в женской категории, соблюдают правила допуска к соревнованиям. По паспортам они женщины, так и указано. Что касается вопроса о тестостероне и мужском половом созревании, мы выпустили специальный документ для всех федераций по боксу. И на самом деле, это касается не только отдельных видов спорта, но и отдельных дисциплин. Это сложный баланс. В конечном итоге всё зависит от экспертов в каждой дисциплине. Они прекрасно знают, где есть преимущество», — рассказал представитель МОК Марк Адамс.

ИМАН ХЕЛИФ Фото: Richard Pelham/Getty Images

Была ли Хелиф раньше мужчиной? Официальных данных нет, но сразу несколько западных изданий подтверждают данную информацию. Да, Иман выступает на женских соревнованиях уже давно и даже участвовала на ОИ-2020 в Токио. Однако ДНК-тесты говорят против неё. Высокий уровень тестостерона и других мужских гормонов — большое подспорье для участия в женских соревнованиях. Ведь мужчина практически всегда физически сильнее женщины, если у них одна весовая категория. И видео боя Хелиф против итальянки это как будто бы подтверждает. На Олимпийских играх, куда приезжают лучшие, не часто удаётся увидеть такое одностороннее избиение. Немудрено, что Иман сразу превратилась в одну из главных фавориток турнира.

Эдуард Кравцов глава тренерского совета сборной России по боксу «Все прекрасно понимают, что это мужчина. А мужчина, у которого зашкаливает тестостерон, сразу получает громадные бонусы перед девочками. Это и физическая сила, и другой темп. На чемпионате мира Хелиф дисквалифицировали, но у МОК свои правила. То, что мужики лезут в женский спорт — это отвратительно. Конечно, таких «спортсменок» будет становиться всё больше и больше, причём не только в боксе. Мужчинами таких персонажей назвать сложно, но по физическим данным это всё равно мужчины. Если ты мужчина, но в мужском спорте тебя не получается, теперь есть такой вариант. Там и слава, и деньги будут. А вот где будут справедливость и моральный аспект — большой вопрос».

Если подытожить всё вышесказанное, ситуация выглядит не слишком радостно. Хелиф годом ранее не смогла сдать гендерный тест, у неё действительно несколько мужеподобная фигура и повадки, а её первая соперница в ринге ОИ-2024 не продержалась и минуты. Если Иман на самом деле мужчина по рождению, то смысла в женском боксе на ОИ-2024 попросту нет. Соперницы Хелиф понапрасну рискуют здоровьем, олимпийский принцип уничтожается подчистую, а происходящее всё больше напоминает цирк. Этого ли мы ждём от Олимпийских игр?

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