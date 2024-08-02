«Не верю, что это мифологические монстры». Сэндхагену есть чем удивить команду Хабиба

3 августа в Абу-Даби пройдёт турнир UFC on ABC 7, главным событием которого станет претендентский поединок в легчайшей весовой категории между Кори Сэндхагеном и Умаром Нурмагомедовым.

Несмотря на то что американец давно в топе и занимает второе место в рейтинге, а брат Хабиба ни разу не бил кого-то из топ-15, явным фаворитом здесь видят именно россиянина. Во многом из-за фамилии и ауры непобеждённого бойца, который к тому же не отдал соперникам ни одного раунда в профессиональной карьере. Как ни крути, это то, с чем нужно считаться. Есть основания верить в победу Умара, но списывать Сэндхагена — огромная ошибка.

У Кори есть ключи практически к каждому сопернику, это очень думающий боец с большим арсеналом в стойке. Плюс ко всему Сэндхаген очень сильно эволюционировал в других аспектах. К примеру, он успешно переводил Марлона Веру, а Роба Фонта вообще «залежал» в классическом борцовском стиле, хоть и был вынужден так действовать из-за травмы. Разумеется, это не те бойцы, которых архисложно переводить в партер, однако Сэндхаген продолжает расти. После победы над Фонтом Песочный человек шутил: «Называйте меня Кори Сэндмагомедов».

Главный плюс Кори — работа в стойке. Есть длинные рычаги, есть множество заготовок на руках, которыми он пользуется. Умар, правда, не очень высоко оценивает Сэндхагена в этом аспекте: «У него все бои приблизительно одинаковые. Какого‑то перформанса я не видел. Он везде однообразный. Со стойки на стойку, стучит, бьёт. Если позволяет соперник, он его валит».

Нурмагомедов и сам может поработать в стойке, у него есть база тайского бокса, но действует он не совсем в этом стиле, хотя ноги вылетают отлично и под разными углами. Однако глобально Умар, скорее всего, будет использовать стойку как отвлекающий манёвр, чтобы прорваться на ближнюю дистанцию. Есть определённые комбинации, за которыми Нурмагомедов прячет тейкдауны, но в этот раз нужно подготовить что-то ещё, так как у Сэндхагена в арсенале крайне опасные колени. Так он вырубал наглухо Фрэнки Эдгара, ловил похожими ударами Ти Джея Диллашоу, Петра Яна, Марлона Веру. Причём выбросить колено Кори может и атакуя самостоятельно, и в качестве контратаки.

Кори Сэндхаген Фото: Chris Unger/Getty Images

Что касается работы на руках, то Сэндхаген начал работать с Тревором Уиттманом, который сумел заставить работать джебом даже Джастин Гэтжи, обычно бьющегося в безумном стиле. Кори объяснил, что спрогрессировал в стойке, после того как перешёл под крыло этого специалиста: «Тревор сделал из меня гораздо более точного и аккуратного ударника. Мой футворк стал лучше, а удары точнее и тяжелее. Тревор — это тренер, который уделяет большое внимание деталям. Работать с ним было большим удовольствием».

Важный момент — бой пятираундовый. Для Умара это новый опыт, он ни разу в карьере не бился пять раундов. Нет оснований полагать, что он устанет, всё же у Нурмагомедова одна из лучших команд в мире, и там явно провели большую работу над тем, чтобы быть готовыми к 25 минутам. А вот у Кори опыт подготовки к пяти раундам весьма богатый. Предыдущие пять поединков Сэндхагена были как раз пятираундовыми — четырежды он возглавлял турниры серии Fight Night плюс отбился на номерном UFC 267 с Петром Яном за временный титул. Такой опыт нельзя недооценивать. Что если Умар замедлится из-за обилия борьбы, а Кори сможет его передышать? Вопрос лишь в том, сколько сил будет тратить Сэндхаген в партере, а он точно не сможет отразить все попытки Умара побороться.

Кори в себе уверен, и его не смущает присутствие Хабиба в углу Умара: «Меня заинтересовал его стиль. Умар – всесторонне развитый боец, поэтому его было трудно раскусить. Трудно, но очень весело. К тому же он из хорошей команды — из команды дагестанцев, которых в последнее время воспринимают как мифических монстров.

Выступить против них — это очень круто. Честно говоря, я не верю, что они какие-то мифологические монстры. Мы все обычные люди. У меня тоже очень сильная команда. Я уже прокрутил это в своей голове, визуализировал их. Никого не идеализирую в этом спорте. Я не буду обескуражен, увидев кого-то из них. Мне нравится, как эти парни себя ведут, их подход. Возможно, я бы переживал, если бы они вели себя как придурки. Однако они хорошие парни, которые хотят выиграть. Они брутальные, но добрые ребята. Хочу узнать, как я со всем этим справлюсь. Именно поэтому и согласился на бой. Мне нужно проверить, насколько я хорош по сравнению с парнем, у которого уникальный стиль и одна из лучших команд в мире».

И нас ждёт очень интригующее противостояние, в котором на самом деле всё далеко не так, как об думают букмекеры, определившие Нурмагомедова суперфаворитом. Сэндхаген — боец, который может наказать за недооценку, так что Умару лучше этого избежать.