UFC on ABC 7: брат Хабиба в шаге от титульника, Шара Буллет снова идёт за нокаутом. LIVE

3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт яркий турнир UFC on ABC 7, в рамках которого выступит множество бойцов из России. Главным событием вечера станет поединок в легчайшей весовой категории между Кори Сэндхагеном и непобеждённым Умаром Нурмагомедовым. В этом бою определится следующий претендент на титул чемпиона UFC в этом дивизионе.

В соглавном событии вечера другой непобеждённый россиянин Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, сойдётся с поляком Михалом Олексейчуком.

Возвращается в октагон на этом турнире и Азамат Мурзаканов, который, к слову, тоже не проигрывал в профессиональной карьере. Он встретится с Алонзо Менифилдом.

Тяжеловес Шамиль Газиев после неудачной попытки ворваться в топ-15 постарается закрыть неприятное поражение в поединке с Дон’Тэйлом Мэйсом.

Виктория Дудакова ещё не знает поражений в профи и намерена продлить успешную серию. Россиянка не билась 10 месяцев, а теперь сойдётся в октагоне с опытной американкой Сэм Хьюз.

А вот для Дениса Тюлюлина бой с Седриком Дюма может стать определяющим. У россиянина 1-4 в UFC, и очередное поражение наверняка подведёт черту под его пребыванием в лучшем промоушене мира.

Бонус — великий и ужасный в прошлом Тони Фергюсон, идущий на серии из семи поражений, предпринимает, вероятно, последнюю попытку уйти с высоко поднятой головой. Для этого нужно пройти другого ветерана Майкла Кьезу.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.