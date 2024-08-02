UFC on ABC 7: брат Хабиба в шаге от титульника, Шара Буллет снова идёт за нокаутом. LIVE

3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт яркий турнир UFC on ABC 7, в рамках которого выступит множество бойцов из России. Главным событием вечера станет поединок в легчайшей весовой категории между Кори Сэндхагеном и непобеждённым Умаром Нурмагомедовым. В этом бою определится следующий претендент на титул чемпиона UFC в этом дивизионе.
В соглавном событии вечера другой непобеждённый россиянин Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, сойдётся с поляком Михалом Олексейчуком.
Возвращается в октагон на этом турнире и Азамат Мурзаканов, который, к слову, тоже не проигрывал в профессиональной карьере. Он встретится с Алонзо Менифилдом.
Тяжеловес Шамиль Газиев после неудачной попытки ворваться в топ-15 постарается закрыть неприятное поражение в поединке с Дон’Тэйлом Мэйсом.
Виктория Дудакова ещё не знает поражений в профи и намерена продлить успешную серию. Россиянка не билась 10 месяцев, а теперь сойдётся в октагоне с опытной американкой Сэм Хьюз.
А вот для Дениса Тюлюлина бой с Седриком Дюма может стать определяющим. У россиянина 1-4 в UFC, и очередное поражение наверняка подведёт черту под его пребыванием в лучшем промоушене мира.
Бонус — великий и ужасный в прошлом Тони Фергюсон, идущий на серии из семи поражений, предпринимает, вероятно, последнюю попытку уйти с высоко поднятой головой. Для этого нужно пройти другого ветерана Майкла Кьезу.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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👑 Хавьер Мендес объяснил, почему Умар Нурмагомедов станет чемпионом UFC
Хавьер Мендес, тренер российского бойца легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умара Нурмагомедова, объяснил, почему его подопечный станет чемпионом престижнейшей организации мира.
«Я всегда говорил, что Умар – будущий чемпион. Я называю его «Молодой Орёл», потому что он похож на Хабиба во многом. Он очень дисциплинирован, Умар старается всё делать правильно. Иногда ему приходится что-то объяснять, но очень редко. Как тренеру мне не нужно за ним пристально следить. Он делает всё правильно и делает сам. Он один из лучших моих учеников, я очень люблю Умара, он великолепен», — сказал Мендес в эфире телеканала UDAR.
🐻 Дудакова: ассоциирую себя с Россией, поэтому выхожу с флагом своей страны
Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова прокомментировала своё решение выходить на поединки с национальным флагом.
«Я ассоциирую себя с Россией, потому что живу в России. Поэтому выхожу с флагом своей страны, если это разрешено. А Борщёв давно в Штатах, но выступает он под флагом России, и люди всё равно недовольны», — сказала Дудакова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.
Где смотреть турнир UFC on ABC 7 с главным боем Сэндхаген — Нурмагомедов
Посмотреть трансляцию турнира UFC on ABC 7 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🚨 Дебютант UFC Гаджиясулов оценил шансы Умара Нурмагомедова в бою с Сэндхагеном
Непобеждённый российский полутяжеловес UFC Магомед Гаджиясулов высказался о предстоящем поединке в легчайшем дивизионе (до 61 кг) между соотечественником Умаром Нурмагомедовым и американцем Кори Сэндхагеном.
«Кори — очень сложный соперник для Умара, но, мне кажется, он сможет победить. Сэндхаген очень умный, очень опытный боец. У него сильная стойка, а в последних боях он показал хорошую борьбу. Но у Умара одна из лучших команд, так что, думаю, они подберут нужные ключи», — сказал Гаджиясулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.
Когда пройдёт турнир UFC on ABC 7 с главным боем Сэндхаген — Нурмагомедов
Турнир UFC on ABC 7 состоится 3 августа в Абу-Даби (ОАЭ). Предварительный кард турнира стартует в 19:00 по московскому времени. Бои основного карда – в 22:00 мск.
🤔 Биспинг оценил решение Сэндхагена провести бой с Умаром Нурмагомедовым
Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказался о предстоящем поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между россиянином Умаром Нурмагомедовым и американцем Кори Сэндхагеном.
«Если говорить о претендентах, Кори Сэндхаген является одним из них. Он доказал, что является достойным кандидатом, но он должен продолжать сражаться, чтобы заполучить шанс. Нет никого более голодного и неудержимого, чем Умар Нурмагомедов. Похвально, что этот парень готов рискнуть и выйти против Умара. Это великолепный бой», — сказал Биспинг в интервью TNT Sports.
Полный кард турнира UFC с главным боем Сэндхаген — Нурмагомедов
Основной кард:
Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов;
Шарабутдин Магомедов — Михал Олексейчук;
Марлон Вера — Дейвисон Фигейреду;
Тони Фергюсон — Майкл Кьеза;
Маккензи Дерн — Лупита Годинес;
Хоэль Альварес — Элвис Бренер.
Предварительный кард:
Алонзо Менифилд — Азамат Мурзаканов;
Мохаммад Яхья — Кауе Фернандес;
Шамиль Газиев — Дон'Тэйл Мэйс;
Гурам Кутателадзе — Джордан Вученич;
Виктория Дудакова — Сэм Хьюз;
Джей Херберт — Роландо Бедойя;
Седрик Дюма — Денис Тюлюлин.