Второй заход на миллион. Гольцов уничтожил американца и вышел в финал PFL

В ночь на 3 августа в Нэшвилле (США) прошёл турнир PFL 7, в рамках которого состоялись полуфинальные бои в тяжёлой весовой категории. Главным событием вечера стал поединок с участием россиянина Дениса Гольцова, который встречался с Тимоти Джонсоном.

Гольцов выступает в PFL давно (с 2019 года) и делает это достаточно успешно. До этого он уже трижды выходил в полуфинал регулярного сезона. Дважды Русский богатырь останавливался в шаге от финала, уступив сначала Али Исаеву, а затем хорвату Анте Делии. А в прошлом году Денис добрался до финала, где его нокаутировал огромный бразилец Ренан Феррейра. В сезоне-2024 Гольцов тоже весьма хорош и уже успел финишировать Линтона Васселла и Тиаго Сантоса, обеспечив себе четвёртый выход в полуфинал в карьере.

Соперником российского бойца стал ветеран Тимоти Джонсон, который известен по выступлениям в UFC и Bellator, где бился за временный титул чемпиона организации. В 2024 году он ворвался в регулярный сезон PFL боем с Данило Маркесом. Габаритный американец нокаутировал бразильца в первом раунде, набрал шесть баллов и благодаря этому вышел в плей-офф, где ему и достался поединок с Гольцовым.

Джонсон очень резво пошёл в атаку на первых секундах и прижал Гольцова к сетке. Денис спокойно перетерпел несколько секунд и разорвал дистанцию. На руках россиянин очень легко разбивал соперника, пользуясь преимуществом в скорости. Несколько жёстких джебов зашли точно в цель, но Гольцов уже к тому времени нащупал ключи. Джонсон не успевал за атаками Дениса и позволил российскому бойцу войти в клинч и легко оформить тейкдаун через зацеп.

На земле Гольцов не стал тратить время на поиск сабмишена и начал просто вбивать американца в канвас. Джонсон пытался найти выход из тяжёлого положения, но Денис постоянно занимал доминирующую позицию и наносил амплитудные удары. Рефери несколько раз предупреждал Тимоти о необходимости активной защиты, но Гольцов очень уверенно довёл дело до победы, буквально переехав Джонсона.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Во второй раз подряд Денис вышел в финал Гран-при PFL, где снова поборется за главный приз в $ 1 млн. На этот раз Гольцову будет противостоять его соотечественник Олег Попов, и это первый случай в истории промоушена, когда два россиянина сойдутся в решающем поединке.