Riyadh Season: Кроуфорд идёт за историческим достижением, на пути опасный Мадримов. LIVE

В ночь с 3 на 4 августа в Лос-Анджелесе (США) пройдёт большой вечер профессионального бокса в рамках серии Riyadh Season. Главным событием вечера станет титульный поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях Теренсом Кроуфордом и действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе Исраилом Мадримовым. На кону также стоит временный титул WBO.

Также на турнире пройдёт ещё ряд интересных боёв. В соглавном событии вечера сойдутся тяжеловесы Мартин Баколе и Джаред Андерсон, а также в этой весовой категории пройдёт бой экс-чемпиона мира Энди Руиса, который возвращается на ринг спустя два года и встретится с Джарреллом Миллером.

Стоит обратить внимание на поединки Исаака Круса с Хосе Валенсуэлой и Дэвида Моррелла с Радивое Калайджичем.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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