Riyadh Season: Кроуфорд идёт за историческим достижением, на пути опасный Мадримов. LIVE

В ночь с 3 на 4 августа в Лос-Анджелесе (США) пройдёт большой вечер профессионального бокса в рамках серии Riyadh Season. Главным событием вечера станет титульный поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях Теренсом Кроуфордом и действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе Исраилом Мадримовым. На кону также стоит временный титул WBO.
Также на турнире пройдёт ещё ряд интересных боёв. В соглавном событии вечера сойдутся тяжеловесы Мартин Баколе и Джаред Андерсон, а также в этой весовой категории пройдёт бой экс-чемпиона мира Энди Руиса, который возвращается на ринг спустя два года и встретится с Джарреллом Миллером.
Стоит обратить внимание на поединки Исаака Круса с Хосе Валенсуэлой и Дэвида Моррелла с Радивое Калайджичем.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🤔 Турки Аль аш-Шейх уверен, что Кроуфорд не получил заслуженного признания
«Если говорить о главном событии боксёрского вечера, то Мадримов — аутсайдер, но этот бой будет непростым. Его победа станет настоящим сюрпризом. Однако, если он проиграет, то проиграет легенде. Кроуфорд один из величайших боксёров в истории этого спорта, он так и не получил заслуженного признания. Если бы Теренс жил в другом временном периоде, ему уже поставили бы памятник и о нём писали бы в учебниках истории. К сожалению, я поздно появился в его карьере, но сделаю всё возможное, чтобы обеспечить ему и его наследию большие бои!» — написал на своей странице в социальных сетях Турки Аль аш-Шейх.
Где смотреть турнир с главным боем Кроуфорд — Мадримов
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
🙃 Энди Руис возвращается с громкими планами
«С божьей помощью мы добудем эту победу, и я хочу подраться с Усиком. Хочу подраться с Тайсоном Фьюри. Хочу получить трилогию против Энтони Джошуа. Прямо сейчас так много возможностей. Но нужно снова карабкаться по лестнице. Мне нужно побеждать в боях. Вот почему я мотивирован, голоден и возвращаюсь к той миссии, по итогам которой стану чемпионом мира», — заявил Энди.
Когда пройдёт турнир с главным боем Кроуфорд — Мадримов
Боксёрский вечер в рамках серии Riyadh Season состоится в ночь с 3 на 4 августа в Лос-Анджелесе (США). Начало турнира запланировано на 23:30 мск, бои основного карда должны начаться в 3:00 мск. Главный поединок вечера стартует не ранее 6:30 мск.
🤩 В случае победы Кроуфорда можно рассчитывать на бой Теренса с Канело?
Такой поединок рассчитывает устроить Турки Аль аш-Шейх.
«Я собираюсь предложить Канело чек, который будет справедливым, на мой взгляд. Если он даст согласие, то пусть свяжется со мной напрямую, чтобы завершить сделку. Мне бы не хотелось, чтобы между нами были посредники. Я уже гарантировал Теренсу большой бой. Мне самому хотелось бы, чтобы они встретились в ринге. К тому же сам Кроуфорд желает провести поединок с Саулем. Но если Альварес потребует сумасшедшие деньги, то мы всё равно организуем Кроуфорду любой бой, который ему захочется провести», — приводит слова Турки Аль аш-Шейха инсайдер Майкл Бенсон на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
Полный кард турнира с главным боем Кроуфорд — Мадримов
Теренс Кроуфорд — Исраил Мадримов;
Джаред Андерсон — Мартин Баколе;
Исаак Крус — Хосе Валенсуэла;
Энди Руис-младший — Джаррелл Миллер;
Дэвид Моррель — Радивое Калайджич;
Энди Крус — Антонио Моран;
Стивен Нельсон — Маркос Васкес;
Зияд Альмааюф — Михал Булик.