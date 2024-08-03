Звезду российского бокса жестоко избили. Молодой чемпион заступался за мальчика

В начале июля молодой российский боксёр Дмитрий Двали дебютировал в профессионалах, встретившись с олимпийским чемпионом – 2016 Шахобиддином Зоировым. Россиянин неплохо себя проявил, но бой завершился вничью, а Двали заявил, что остался недоволен результатом и намерен лучше выступить в следующий раз.

Однако, к сожалению, следующего раза с высокой долей вероятности не будет. Двали попал в жуткую историю, из-за чего его карьера практически завершена. Чемпион Европы и России по боксу приехал в Феодосию, где должен был провести мастер-класс для молодых боксёров. 28 июля Дмитрий вышел на пробежку вместе с братом и катменом. Возвращаясь в отель, они увидели, что толпа мужчин набросилась на мальчика. По информации телеграм-канала SHOT с ссылкой на слова очевидцев, там было примерно 15 человек.

Двали решил заступиться за мальчика, но агрессивная толпа переключилась на него и избила 24-летнего боксёра. В ходе драки Дмитрию выбили глаз, он был экстренно госпитализирован и переведён в московскую больницу, где находится и сейчас. У Двали диагностирован перелом орбитальной кости, и на данный момент врачи пытаются просто сохранить глаз как орган. По информации SHOT, Дмитрий уже сообщил, что повреждённым глазом видеть он больше не будет и карьеры в боксе тоже, соответственно, не построит. Более того, в будущем у Двали могут начаться проблемы со здоровым глазом, так как вся нагрузка будет на нём. В понедельник спортсмен перенесёт операцию.

По словам боксёра, есть небольшая надежда, что глаз сохранят и он сможет видеть им просветы и силуэты. Если врачи не смогут спасти орган, то придётся ставить протез. К слову, катмен Дмитрия тоже пострадал в этой потасовке. Ему сломали руку, и он перенёс операцию — ему вставили спицу.

Разумеется, Двали уже обратился в полицию, сейчас подозреваемых ищут. В любом случае, к сожалению, сборная России лишится очень талантливого и интересного боксёра, который уже сейчас добился неплохих результатов, и были все шансы становиться лучше. Однако Дмитрий совершил правильный и мужской поступок, заступившись за беззащитного человека.

Хочется верить, что виновных найдут и они понесут наказание. Это не вернёт Дмитрию глаз и не реабилитирует его карьеру, но хотя бы будет восстановлена какая-никакая справедливость. И хочется верить, что с Двали всё будет хорошо, насколько это возможно.