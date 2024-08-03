Драма в Абу-Даби. Дудакова потерпела первое поражение в карьере

В Абу-Даби стартовал очередной турнир UFC. В предварительном карде турнира свой поединок провела ранее непобеждённая россиянка Виктория Дудакова. В соперницах у неё оказалась опытная американка Сэм Хьюз.

25-летняя россиянка родилась в Волгограде. В спорт Виктория пришла в семь лет и начинала… с плавания. Причём не просто начинала, а имела солидные успехи. Так, Дудакова неоднократно выигрывала чемпионат страны по юниорам, получила звание мастера спорта. Однако затем результаты стали падать, и Виктория решила повернуть свою карьеру на 180 градусов. Дудаковой всегда нравились единоборства, а Ронда Роузи особенно впечатляла россиянку. Виктория решила попробовать себя в боевых искусствах, в 16 лет начала заниматься кикбоксингом и панкратионом, где тоже сумела в короткие сроки достичь высоких результатов – Дудакова выигрывала Кубок России по кикбоксингу среди юниоров, а также становилась победительницей первенства России среди юниоров по рукопашному бою.

После этого Виктория перешла в смешанные единоборства, где сначала выступала в любителях и даже выигрывала чемпионат Европы. В профессионалах Дудакова оказалась в 2020 году, дебютировав с победы над Ириной Дегтярёвой. Виктория одержала пять побед подряд, завоевала титул чемпионки Open FC и оказалась в Претендентской серии Даны Уайта. Победа над Майрой Силвой принесла ей контракт с промоушеном, и в июле 2023 года Виктория дебютировала в UFC, одолев Истелу Нунес. В последнем поединке россиянка единогласным решением судей победила Джин Ю Фрей и сохранила идеальный рекорд – 8-0.

У соперницы россиянки – Сэм Хьюз – идеального рекорда не было. Американка на семь лет старше Виктории, в профессионалах дебютировала в 2016 году и стартовала с четырёх побед подряд. В 2020 году она оказалась в лучшей лиге мира, начала с трёх поражений, была на грани увольнения, но сумела задержаться в промоушене. В последних пяти боях она одержала три победы, правда, в последнем поединке уступила Ясмин Хауреги и выходила на бой с Дудаковой закрывать поражение.

Старт поединка начался с пристрелки в стойке, Дудакова здорово попадала на руках, сразу обозначив своё преимущество в ударной технике. А после этого Виктория провела тейкдаун, продемонстрировав борцовские навыки и параллельно нанеся сопернице рассечение. Хьюз сумела подняться в стойку, правда, тут же Виктория попыталась ещё раз пройти в ноги, зажала американку в клинче у сетки. Сэм старалась отвечать россиянке, но отвечала исключительно работой на руках. Дудакова же хорошо работала джебом, отлично комбинировала. В концовке раунда Виктория провела несколько точных серий, в том числе добавляла жёсткие удары коленями.

Второй раунд вновь начался с разменов на руках, и нужно отметить, что Хьюз несколько раз неплохо попала. Виктория выдержала удары и перевела свою соперницу на землю, проведя очередной тейкдаун. Дудакова закрепилась сверху, никуда не торопилась, пыталась методично улучшить позицию и выбрасывала удары, в том числе и локтями. В середине раунда девушки поднялись в стойку, Сэм попыталась оказать прессинг, поработать первым номером, стала больше попадать. Последняя минута получилась для россиянки крайне тяжёлой, Хьюз донесла несколько жёстких ударов и ответила Виктории сечкой. Американка уверенно провела концовку, в которой Дудаковой приходилось тяжело.

Виктория Дудакова Фото: Josh Hedges/Getty Images

На старте третьего раунда Виктория здорово встречала американку на руках, донесла несколько неплохих серий, не давая Хьюз сближаться. Россиянка попыталась вновь пройти в ноги, но Сэм встретила Дудакову и оказалась в выгодной позиции в партере. Виктория пыталась активно работать снизу, выбрасывать удары, но контроль был за американкой. Правда, довольно быстро россиянка сумела подняться в стойку и продолжить бой там. После нескольких разменов Виктория в очередной раз предприняла попытку провести тейкдаун, на этот раз успешную. До конца раунда Дудакова контролировала соперницу на земле, но особо активных действий со стороны россиянки не было.

В итоге поединок прошёл всю дистанцию. Один судья отдал все три раунда Дудаковой, два других зафиксировали победу Хьюз со счётом 29-28. Таким образом, американка победила раздельным решением судей, а Виктория потерпела первое поражение в карьере. Увы.