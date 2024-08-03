«Не нравится в прелимах». Мурзаканов снёс американца и обратился к боссам UFC

В Абу-Даби продолжается очередной турнир UFC. Традиционно в карде много российских бойцов: так, свой поединок провёл представитель полутяжёлого веса Азамат Мурзаканов. Ему предстоял бой против Алонзо Менифилда.

35-летний уроженец Кабардино-Балкарии выступает в профессиональных смешанных единоборствах с 2010 года. При этом с момента официального дебюта и победы над Анзором Хакимовым и следующим поединком Азамата прошло целых пять лет – вот такая пауза была уже на старте карьеры. Затем Мурзаканов стал биться гораздо активнее, за год одержал пять досрочных побед и попал в лигу ACB, где выступил в карде поединка Петра Яна и Магомеда Магомедова. После ACB Азамат отправился штурмовать зарубежные лиги, одержал две победы в Brave CF и получил приглашение на Претендентскую серию Даны Уайта, но доехал туда лишь через полтора года.

Там он финишировал в первом раунде Матеуса Шеффеля и получил полноценный контракт. В UFC Мурзаканов провёл три поединка, во всех одержал победы. Но при этом Азамат выступает не так часто, как хотелось бы и ему самому, и руководству UFC, и болельщикам. Азамат слетал с поединка с Волканом Оздемиром, который мог продвинуть его в рейтингах, слетал с боя с Халилом Раунтри. Последний бой Азамат провёл почти полтора года назад, победил в нём, но сломал руку и вновь был вынужден простаивать. У Мурзаканова рекорд в ММА 13-0, но при этом он до сих пор не находится в топ-15 дивизиона, в том числе из-за редких выступлений.

В соперниках у него оказался американец Алонзо Менифилд. В профессионалах Алонзо дебютировал в 2015 году, и сразу— в Bellator. С рекордом 3-0 он попал в Претендентскую серию Даны Уайта, одержал победу, но контракт не получил. Алонзо одержал ещё две победы в лиге LFA, ещё раз вернулся в серию Даны Уайта, и на этот раз нокаут за восемь секунд впечатлил боссов UFC, которые взяли его в промоушен.

В дебютном бою в лиге он нокаутировал Пола Крэйга, после чего потерпел два поражения – от Девина Кларка и Овинса Сен-Прё. Тем не менее Менифилд продолжил выступление в лиге. В последних шести поединках у него рекорд 5-1, а всего в карьере Алонзо провёл 20 боёв, в которых одержал 15 побед.

Азамат Мурзаканов Фото: Josh Hedges/Getty Images

Алонзо начал поединок с прессинга, но натыкался на встречные удары от россиянина. Пристреливались на старте поединка, бойцы нащупывали нужную дистанцию. На исходе второй минуты Мурзаканов выбросил жёсткое колено в голову, которое пошатнуло американца. Тяжело приходилось Алонзо у сетки, Азамат пытался добить соперника, но Менифилд выстоял и сумел восстановиться. После недолгого клинча бойцы вновь переместились в центр октагона, где россиянин встретил Алонзо хорошей двойкой, и снова американец испытывал проблемы, в том числе у Менифилда появилось рассечение над глазом.

Азамат и второй раунд начал с жёсткого колена, но Алонзо продолжал держать удары. Перебивал россиянин и на руках, всё принимал на себя Менифилд, но продолжал напирать, хоть и без особых ударов. Алонзо попытался зажать россиянина в клинче, но особого преимущества не получил. Снова сошлись бойцы в центре октагона, и Азамат завершил поединок в свою пользу. Левым хуком в стиле Перейры пошатнул Мурзаканов американца, следом добавил ещё несколько боковых — и Алонзо рухнул на пол. Азамат успел нанести пару добивающих ударов, прежде чем в дело вмешался рефери.

Яркая досрочная победа Азамата Мурзаканова — отличное возвращение россиянина в клетку. Остаётся надеяться, что Азамат будет радовать своими выступлениями чаще и вскоре сможет получать серьёзные поединки.

«Я долго не выступал, но теперь я вернулся. У меня вопрос к лиге: «У меня рекорд 14-0, это никого не смущает? Пусть кто-то из топ-5 попытается меня победить. Соперник сегодня оказался крепким, пропустил много, но продолжал стоять на ногах. Спасибо всем за поддержку. И ещё – мне не нравится, когда меня ставят в прелимы», — сказал Азамат Мурзаканов после боя.