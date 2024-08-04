Новый триумф Шары! Уверенная победа Буллета над опытным поляком

Шарабутдин Магомедов, которого подавляющее число большинство болельщиков знают как Шару Буллета, поразительно быстро взлетает по турнирной лестнице. Россиянин ранее успел провести в UFC всего два поединка, а сегодня уже выступил в соглавном бою достаточно крупного турнира. Соперником Шары выступил польский спортсмен Михал Олексейчук, идущий на серии из двух поражений. Впрочем, проиграл Михал очень серьёзным парням — Мишелю Перейре и Кевину Холланду.

Магомедов считался фаворитом боя с Олексейчуком: наш соотечественник бодро ворвался в лучший промоушен мира и порадовал самого Дану Уайта. С другой стороны, польского бойца нельзя было списывать со счетов, особенно учитывая его богатый опыт. Олексейчук выступает в UFC с 2017 года, бил таких крепких ребят, как Гаджимурад Антигулов и Сэм Элви, и точно не казался грушей для битья. Поэтому за Буллета перед поединком было немного тревожно, несмотря на всю уверенность, которую излучал наш боец.

Первый раунд начался без раскачки — соперники много двигались и выбрасывали комбинации. Олексейчук стремился захватить центр октагона, россиянин держался возле сетки и контратаковал. При этом Шара работал по традиции эффектно, активно выбрасывая локти и удары с разворота. Одно из таких попаданий локтем стало причиной глубокого рассечения у Михала. Также Буллет не забывал отбивать ноги оппоненту, регулярно пробивая лоу-кики. В целом наш соотечественник выглядел эффективнее своего оппонента, хотя поляк продолжал настойчиво идти вперёд.

Во втором раунде Олексейчук чуть сбавил обороты, понимая, что при таком темпе его надолго не хватит. Шара же продолжал держаться около сетки, где чувствовал себя комфортно. На второй минуте у Буллета прошёл мощнейший по силе прямой, после которого Михал ещё больше замедлился. Да, россиянин тоже пропускал удары, но они и близко не были настолько опасными, как у самого Шары. На последней минуте поляку удался тейкдаун, что позволило ему немного отдохнуть.

Перед третьим раундом угол посоветовал Буллету меньше бить ногами и чаще подключать руки. Сценарий поединка оставался примерно тем же — Шара не гнался за финишем, уверенно перерабатывая оппонента с дистанции. Михал выбрасывал удары всё реже, а его движения замедлялись с каждой минутой. Казалось, что бой так и закончится, но польский боец сумел затянуть соперника в борьбу. Впрочем, это ему не помогло — россиянин победил единогласным судейским решением! Буллет продолжает покорять UFC.