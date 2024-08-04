Прагматично и без вопросов. Умар разобрал Сэндхагена и врывается в гонку за пояс

В ночь на 4 августа в Абу-Даби прошёл турнир UFC on ABC 7, главным событием которого стал претендентский поединок в легчайшей весовой категории между Кори Сэндхагеном и Умаром Нурмагомедовым.

Этот бой должен был состояться ещё год назад, но тогда Умар выбыл из-за травмы плеча, и Сэндхаген отбился с Робом Фонтом. После этого уже сам Кори отправился лечиться и простаивал весь год. В целом же Сэндхаген подошёл к турниру на серии из трёх побед — Песочный человек последовательно разобрался с Сонг Ядонгом, Марлоном Верой и Фонтом. Это позволило Кори подняться на вторую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона. Но прежде чем получить титульник, оставалось разобраться с опасной преградой в лице Умара. Сэндхаген ещё перед боем утверждал, что извинится перед Хабибом Нурмагомедовым за победу над его братом.

Умар до этого боя не бился с представителями топ-15 в своём весе, но за спиной непобеждённого россиянина 17-0 и ни одного проигранного раунда! В последнем поединке Нурмагомедов встречался с дебютантом Бекзатом Алмаханом. Дагестанец побывал во флеш-нокдауне, но в итоге переработал соперника, уверенно победив единогласным решением. А бой с Сэндхагеном должен был стать для Умара билетом в титульный бой. Правда, из-за отсутствия опыта пятираундовых поединков, тем более с такими опытными соперниками, в Нурмагомедове сомневались. Зато он в себе был максимально уверен.

Сэндхаген занял центр октагона, и бойцы разменялись киками. Умар при первой возможности оформил тейкдаун, но за спиной закрепиться не смог. Кори снова начал поддавливать, и Нурмагомедов искал шансы для контратак — порой довольно успешно. В стойке россиянин не уступал, а в конце раунда закрепил всё тейкдауном навстречу. На первой же минуте второго отрезка Умар опять попытался забрать спину, но, когда дистанция разорвалась, Сэндхаген опасно пробил, а потом инициировал пару жёстких разменов.

Нурмагомедов встречал соперника жёсткими киками и в конце раунда почти поймал Кори на ошибке, забрав спину. У американца были неплохие попадания, но Умар при этом работал более акцентированно.

Нурмагомедов продолжил действовать вторым номером, но ударов от обоих было минимальное количество. Бойцы больше сосредотачивались на нейтрализации друг друга. При этом надо сказать, что Сэндхаген отлично защищался от борьбы, не позволяя Умару закрепляться в топ-позициях. А попыток от россиянина было немало. В начале четвёртого раунда Нурмагомедов несколько раз подловил Кори, когда тот выдвигался в агрессивные атаки. Плюс у Умара хорошо работали джеб и кики. Сэндхаген добавил в агрессии, но проигрывал эпизод за эпизодом в разменах. Нурмагомедов был побыстрее и точнее. В концовке раунда уроженец Дагестана закрепил преимущество успешным тейкдауном.

Финальный раунд Умар начал спокойно, выжидая атаки Сэндхагена. Кори и сам попытался побороться — разумеется, неудачно. В стойке Нурмагомедов продолжал спокойно разбирать соперника, а потом перевёл бой в партер и занял доминирующую позицию, откуда уже не позволил выбраться и довёл дело до финального гонга.

Сэндхагена можно хвалить за то, что он здорово поработал над защитой, но Умар отлично показал себя в стойке и уверенно разобрался с опаснейшим соперником. И в целом Нурмагомедов провёл шикарную работу, спокойно дышал все пять раундов и заслуженно врывается в титульную гонку.