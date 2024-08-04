Кроуфорд покорил четвёртый дивизион! Легенда забрал пояс у Мадримова

В США состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии турнира в ринге сошлись непобеждённые Исраил Мадримов и Теренс Кроуфорд, которым предстоял бой за титул WBA и временный пояс WBO в первом среднем весе.

Теренс Кроуфорд – один из лучших боксёров современности. 36-летний американец не хватал звёзд с неба в любительской карьере, зато стал настоящей суперзвездой профессионального бокса. В профессионалах он дебютировал в 2008 году, начинал с лёгкого веса, где сумел добраться до титула чемпиона мира по версии WBO. Дальше Теренс начал поход за собственным величием, поднялся в первый полусредний вес и в первом же поединке завоевал чемпионский титул. Позже Кроуфорд забрал пояс у украинца Виктора Постола, а в объединительном поединке с Джулиусом Индонго американец стал абсолютным чемпионом мира.

Дальше – больше. Кроуфорд поднялся в полусредний вес, где также сумел объединить четыре чемпионских пояса. В последнем поединке Теренс переехал непобеждённого Эррола Спенса и стал первым абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях в эпоху четырёх поясов. 40 боёв, 40 побед, 31 нокаут – фантастическая статистика Кроуфорда, который пошёл за чемпионским титулом в четвёртом для себя дивизионе.

В соперниках у Теренса оказался Исраил Мадримов из Узбекистана. Исраил моложе Теренса на семь лет и имеет куда более скромный послужной список. Мадримов выступает в профессионалах в 2018 году, а до этого у боксёрса из Узбекистана была неплохая любительская карьера. В профессионалах Мадримов уже давно находится в топе первого среднего веса, однако титульный поединок Исраил получил лишь в марте 2024 года.

Мадримов без особых проблем разобрался с россиянином Магомедом Курбановым и стал новым чемпионом мира по версии WBA. Кроуфорд изначально рассматривал в качестве потенциального соперника в новом дивизионе Тима Цзю, однако тот уступил в последнем поединке Себастьяну Фундоре, и в итоге выбор команды Кроуфорда пал на боксёра из Узбекистана.

Мадримов с первых секунд боя стал оказывать давление, но при этом ударов с обеих сторон было не так много. Кроуфорд здорово встречал оппонента, был быстрее и эффективнее, особенно в концовке стартового раунда. Мадримов много финтил, часто опускал руки, за что Теренс моментально наказывал быстрыми ударами передней рукой. Заметно превосходил в скорости американец своего соперника, и Исраил на старте боя ничего не мог этому противопоставить.

Гораздо разнообразнее работал Кроуфорд, выбрасывал и сдвоенный джеб, и апперкоты, и серии боковых, и практически все атаки Теренса достигали цели. Мадримов по-прежнему много двигался и финтил, старался прессинговать, но ударов в исполнении чемпиона было не так много, да и Кроуфорд отлично встречал соперника за счёт скорости и часто опережал Мадримова.

С дистанции, конечно, у Исраила было мало шансов в поединке с Кроуфордом. Теренс демонстрировал отличные работу ног, скорость и тайминг и просто перебивал чемпиона. Мадримов искал моменты для сближения, старался вкладываться в каждый удар, но финтов и раздёргиваний в исполнении Исраила было гораздо меньше, чем реальных действий. Пятый раунд мог занести себе в актив чемпион, пожалуй, лучший отрезок в первой половине боя для него, в котором было достаточно попаданий и опасных моментов.

Исраил Мадримов — Теренс Кроуфорд Фото: Mark Robinson/Getty Images

На старте второй половины поединка рисунок не менялся. Чемпион старался оказывать давление, Кроуфорд действовал вторым номером. Больше стали раскрываться боксёры, чаще сходиться в разменах. В восьмом раунде боксёры обменялись отличными атаками. Сначала Мадримов серией прямых достал Теренса, чем разозлил Кроуфорда, который во второй половине раунда включился, доставал чемпиона плотными сериями, и Исраил был вынужден клинчевать.

На старте девятого раунда Кроуфорд провалил чемпиона и мощно приложился боковым, Мадримов едва не вылетел за канаты, но всё же остался на ногах. Больше работал первым номером Теренс, включился американец и перехватил инициативу. Много напропускал чемпион в этом отрезке, но обошлось без нокдаунов.

Перед началом 10-го раунда Мадримов вёл на карточке независимого судьи со счётом 86-85, хотя по статистике ударов впереди был Кроуфорд. Мадримов брал своей активностью, продолжал Исраил напирать на Теренса, всаживал мощные боковые, продолжал финтить и искать моменты для сближения. Нужно отдать должное функциональной подготовке Исраила — не снижал он темп даже в заключительных раундах.

В заключительных раундах боксёры шли ва-банк, каждый хотел забрать концовку, поэтому зрители увидели много разменов. Кроуфорд в 11-м раунде несколько раз мощно доставал чемпиона, в том числе и по корпусу, и Мадримову приходилось спасаться в клинче. В чемпионском раунде Теренс сразу пошёл в атаку и устроил Исраилу настоящую проверку. Много бил и попадал Кроуфорд, тяжело приходилось Мадримову, хотя и он старался отвечать Теренсу, особенно в концовке.

В итоге бой прошёл всю дистанцию. Поединок получился близким, хотя, конечно, Кроуфорд был фаворитом в бою. Исраил оказал достойное сопротивление, но всё же уступил судейским решением. 116-112, 115-113, 115-113 — Теренс Кроуфорд становится чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBA, а также временным чемпионом мира по версии WBO. Это четвёртый дивизион, в котором ему удалось завладеть титулом, но потенциальный бой с Канело после такого выступления под большим вопросом — слишком сложно дался Теренсу подъём в первый средний вес, не говоря уже о категории Альвареса.