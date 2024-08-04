Такой Умар сделает больно даже О'Мэлли. Россиянин готов к титулу

Минувшей ночью Умар Нурмагомедов прошёл через главное испытание в своей спортивной карьере. Хотя россиянин выступает в лучшем промоушене мира уже три года, соперников уровня Кори Сэндхагена у него не было даже близко. Американец — настоящий матёрый волк легчайшего дивизиона, побеждавший Роба Фонта, Марлона Веру и Фрэнки Эдгара. Вдобавок Кори постоянно прогрессирует, несмотря на уже не юный для бойца возраст. Всё говорило о том, что Нурмагомедова ждёт тяжелейшее испытание. Так оно и получилось.

Сэндхаген блестяще подготовился к поединку с молодым оппонентом. Кори сумел практически нивелировать борьбу дагестанца, где тот, казалось бы, должен иметь громадное преимущество. Да, Кори приходилось часто защищаться, но он так и не позволил разбить себя в партере. От попыток сабмишена американец тоже уходил талантливо: по большому счёту, он так и не оказался в действительно рискованной ситуации. Умар пробовал разные варианты, но ничего не работало так, как хотелось бы его болельщикам. Кроме контроля, Нурмагомедов в борьбе не сумел добыть ничего.

Но тем приятнее, что наш соотечественник оказался готов даже к такому развитию событий. Для начала Умар показал, что готов переигрывать в стойке даже такого опасного ударника, как Сэндхаген. Следом Нурмагомедов продемонстрировал, как ловко умеет пользоваться рваным темпом и поворачивать ход поединка в нужную сторону. В защите россиянин тоже был прекрасен, за пять раундов практически не получив серьёзного урона. Ну и после пяти раундов Умар дышал ровно и спокойно, хотя скептики не верили в его способность уверенно пройти настолько длинную дистанцию.

Таким образом, Нурмагомедов полностью подтвердил свою готовность к большим свершениям. Кто бы ни взял верх в титульном поединке Шона О'Мэлли и Мераба Двалишвили, для победителя Умар точно будет серьёзной угрозой. Грузинский американец не сможет пять раундов забарывать Нурмагомедова — тот и сам сумеет его повалить в партер. О'Мэлли тоже будет непросто с россиянином: тот не станет грушей для битья в стойке, а на настиле и вовсе может доминировать.

Понятно, что не стоит переоценивать Умара после всего лишь одной победы над топовым соперником. Вдобавок Нурмагомедов продолжает оставаться травматичным спортсменом и регулярно срывает свои бои. Но россиянин совершенно точно превратился в мощную силу легчайшего веса. С нетерпением ждём, до каких высот доберётся брат Хабиба. Потенциал у него невероятный.