Незаслуженный подарок Чимаеву. Борз опять получил бой с Уиттакером

22 июня в Саудовской Аравии Хамзат Чимаев должен был возглавить первый турнир UFC в истории этой страны. И соперником уроженца Чеченской республики должен был стать бывший чемпион промоушена в среднем весе Роберт Уиттакер.

Чимаев в итоге снялся с поединка, о чём стало известно за 10 дней до турнира. И Уиттакеру в экстренном порядке нашли замену в лице Икрама Алискерова, а Хамзат позднее объяснял, что столкнулся с болезнью: «Сбой иммунитета. Иммунитет очень сильно упал. Хотели отдохнуть недельку. Отдохнул, но не приходил в себя. Попал в больницу с сильной головной болью. Сказали — стресс, что-то такое мне объяснили. Два дня в больнице был, потом дома неделю. Начали тренироваться — через три дня опять в больницу. Сказали, нужен трёхнедельный отдых. Если три недели отдохнуть, то это как раз к бою против Уиттакера. Рвота была, головные боли, иммунитет слабый был очень — не мог ничего делать. Поэтому решили с командой отказаться».

Дана Уайт тогда же довольно жёстко высказывался обо всей этой ситуации: «Проблема в том, что мы не знаем, что с ним не так. Каждый раз, когда приближается бой, он начинает болеть. Сейчас он не тренируется уже три-пять дней, поэтому мы не могли выпустить его драться. Я помню Чимаева как молодого парня на Бойцовском острове. Он просил дать ему подраться дважды за две недели, и мы назначили ему бой. Он выглядел великолепно. Но теперь он болеет. Не знаю, что ещё сказать. И нет, он недоступен для нас, наши врачи не могут его осмотреть и проверить. У нас нет к нему доступа, так что это нелегко».

Казалось бы, после упущенного шанса подраться в претендентском бою Чимаеву нужно давать соперника попроще. К тому же и Уиттакер дал шанс нерейтинговому сопернику и заявил о желании драться за титул, что было максимально логично. Однако прошло больше месяца, и мы снова видим анонс: Уиттакер — Чимаев. Это будет соглавный бой турнира UFC 308 в Абу-Даби, который состоится 26 октября.

Роберт Уиттакер Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Этот вариант — настоящий подарок для Хамзата. Причём подарок незаслуженный. Чимаев занимает 11-е место в рейтинге среднего веса, и при этом попал он туда, побив полусредневеса Камару Усмана. Теперь Борза снова заводят в претендентский бой, возникает вопрос — за что? Конечно, здорово, что у Чимаева может появиться шанс на бой за пояс, но куда логичнее было бы свести его, например, с Пауло Костой. Есть история конфликта, бразилец тоже выше в рейтинге, и сам поединок выглядит более логичным.

Понятно, что Уиттакеру увеличат гонорар ради этого поединка и возможности привезти Роберта в Абу-Даби. Но со спортивной точки зрения к такому матч-апу немало вопросов. Похоже, в UFC всё ещё сильно верят в звёздный потенциал Чимаева и готовы возить ему любого топа из среднего веса в восточные страны.

Так или иначе, Чимаев снова в шаге от титульника. Важно, что его бой с Уиттакером будет пятираундовым. Это большая проверка. Роберт — шикарный универсал, явно готовился к борьбе Хамзата ещё в прошлый раз, и главное, он точно будет дышать пять раундов. К Чимаеву в этом плане вопросы есть. Что будет, если не пройдёт борьба? Что будет, если бой зайдёт в третий, четвёртый и пятый раунды? Как у Хамзата с держаком, потому что Уиттакер бьёт очень плотно?

Но тем интереснее. Подарок для Чимаева, конечно, незаслуженный, но грех им не воспользоваться. Если всё получится, то Борз однозначно будет биться за титул в 2025 году.