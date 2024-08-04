Маск, Джиган и Бибер. Изучаем сорванные бои суперзвёзд

В мире смешанных единоборств может состояться новый супербой, но не между спортсменами. Переизбранный президент Венесуэлы Николас Мадуро вызвал американского предпринимателя Илона Маска на поединок, а тот ответил согласием.

Маск поддержал оппозицию, которая оспаривала победу Мадуро на выборах, и президент, недолго думая, решил поквитаться со своим обидчиком. Илон, к слову, ответил согласием довольно быстро. Но здесь нужно сделать оговорку – шансы на то, что этот бой состоится, практически равны нулю.

Дело в том, что политики, звёзды шоу-бизнеса в последнее время часто бросают друг другу вызовы, вот только до клетки или ринга почти никто не добирается, за редким исключением. Предлагаем вспомнить самые звёздные бои, которые так и не состоялись.

Илон Маск — Марк Цукерберг

Пожалуй, главный слух прошлого года. Два долларовых миллиардера решили переместить свой конфликт в поле единоборств. Илон обвинил Марка в плагиате и вызвал его на бой. Дальше пошла раскрутка, инфоповод подхватили медиа – когда ещё увидишь такой поединок? Сначала предприниматели хотели выяснить отношения в клетке в Лас-Вегасе, затем возникла идея подраться в Колизее, как настоящим гладиаторам XXI века. В дело включился и Дана Уайт, который уже потирал ладони, считая возможную прибыль от организации поединка. Цукерберг стал тренироваться и даже выступил на турнире по бразильскому джиу-джитсу. Но в итоге бой так и остался на уровне разговоров – до клетки, ринга и Колизея Маск с Цукербергом не добрались.

«Сначала я предложил провести бой в октагоне в Лас-Вегасе. А потом нам предложили вариант с Колизеем, и я подумал, что от такого отказаться просто нельзя. Это историческое место. Но Цукерберг отказался», — заявил Маск.

Илон Маск — Джонни Депп

Как видите, Маску не привыкать участвовать в подобных перепалках – он опытный интернет-боец, который дал бы фору ведущим специалистам UFC из этой области. В 2020 году Маск имел конфликт с актёром Джонни Деппом – в этом случае причиной стала бывшая жена Деппа Эмбер Хёрд. После развода с Деппом Хёрд закрутила роман с Маском, что не понравилось капитану Джеку Воробью. В итоге Илон устал от оскорблений в свой адрес и вызвал Деппа, чтобы решить конфликт в клетке. Более того, Маска хотел взять под свой контроль тренер Конора Макгрегора Джон Кавана и научить бизнесмена профессиональным смешанным единоборствам. Но этого не понадобилось – как и в случае с Цукербергом, дальше слов дело не зашло.

Джиган — Александр Емельяненко

В российских смешанных единоборствах мог появиться известный рэп-исполнитель Денис Устименко, известный под прозвищем Джиган. В 2020 году активно тренировался и заинтересовал не кого-нибудь, а самого Александра Емельяненко. Тогда Феникс уже дошёл до боёв, например, с Михаилом Кокляевым, поэтому и потенциальный бой с Джиганом не выглядел чем-то удивительным. Однако, по словам Джигана, когда они уже договорились о поединке, Емельяненко вновь столкнулся с проблемами с алкоголем, и идея проведения этого боя исчезла. Сейчас Александр привёл себя в порядок, готовится к возвращению к боям и по-прежнему хочет поединок с Джиганом.

Джиган/Александр Емельяненко Фото: РИА Новости/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Я с удовольствием с Джиганом подерусь, хоть завтра. Джиган, если ты мужчина, если у тебя есть мужской дух, выходи против меня на бой! А то ты замутил всю эту историю по поводу боя с Емельяненко, качал-качал её, а потом взял и слился. Сейчас ты где-то тренируешься, говорят, ты в форме, банку подкачал — выходи, я тебе подзатыльников надаю! Выходи, будь мужчиной», — сказал Емельяненко в видеообращении к Джигану.

Джастин Бибер — Том Круз

Ещё раньше Илона Маска вызовами на поединки увлёкся известный американский певец Джастин Бибер. В 2019 году он неожиданно вызвал на поединок… Тома Круза. Каких-то особых конфликтов между Бибером и Крузом замечено не было, от этого вызов Джастина был крайне удивителен. Идею подхватил Конор Макгрегор, который захотел организовать этот поединок.

«Если Тому Крузу хватит духа быть мужиком и принять вызов, McGregor Sports and Entertainment будут освещать это событие. Хватит ли Крузу решимости, чтобы драться так, как он это делает в своих фильмах? Оставайтесь с нами, чтобы узнать», — написал Макгрегор.

Но до поединка, конечно, дело не дошло.

Конор Макгрегор — Марк Уолберг

Джастин Бибер настолько раздухарил Макгрегора в 2019 году, что Конор, помимо организации поединка Бибер – Круз, решил и сам бросить вызов… Марку Уолбергу. Что тоже выглядело странным.

«И я бросаю вызов Марку Уолбергу на том же карде. Когда Марка Уолберга ещё знали под псевдонимом Марки Марк, я бы всё равно оторвал ему уши и забрал свои акции UFC», — написал Макгрегор.

Естественно, никакой особой реакции от Уолберга на вызов Конор не получил. Зато получил порцию критики от Нейта Диаза.

«Зачем драться с кем-то, кто не умеет драться?! Что за хрень. Это всё равно что избивать соперника, находящегося в наручниках», — написал Диаз.

Macan — Нурлан Сабуров

Ещё в апреле прошлого года российский рэп‑исполнитель Андрей Косолапов (Macan) заявил о желании провести поединок по правилам бокса. Он готов был выступить в организации Pravda.

«Надо выйти и подраться. Но у меня есть условие к лиге. Сейчас очень важное для страны время, и не хотелось бы драться с соотечественником. Поэтому если лига может привезти иностранного соперника, то 100% — я готов. На небе — бог, а на земле — Россия».

Соперника не из России ему быстро нашли – возникла идея свести исполнителя с комиком Нурланом Сабуровым. Сабуров в детстве занимался боксом, тренируется и сейчас и, судя по видео, находится в отличной форме.

Известный промоутер Камил Гаджиев быстрее всех сгенерировал эту идею и даже озвучил возможные гонорары.

«Представьте себе бой: Нурлан Сабуров против Макана, что будет в стране твориться? В плане гонораров Нурлан, я думаю, уже успокоился. Конечно, по 100 млн рублей мы не вывезем. По 30 млн — да. Я готов завтра контракт подписать», — заявил Гаджиев на подкасте Hustle Show.

Но, кажется, и этот поединок мы не увидим – Сабуров не особо заинтересован в боях, даже за такие гонорары.