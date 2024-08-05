Куницкая на UFC и финалы ОИ-2024 по боксу. Главные поединки предстоящей недели

Начинается новая неделя, которая принесёт любителям единоборств немало ярких турниров и интересных поединков. Так, состоится очередной турнир UFC, в главном событии которого выступят топовые тяжеловесы, а в карде проведёт бой россиянка Яна Сантос (Куницкая). В профессиональном боксе зрителей ожидают два титульных поединка, а в любительском боксе всё внимание будет приковано финалам Олимпиады в Париже.

7-11 августа. Финалы Олимпийских игр.

В Париже продолжаются летние Олимпийские игры. Несмотря на все скандалы, которые происходят во Франции, спортивная составляющая никуда не делать, и на этой неделе состоятся полуфинальные и финальные поединки в боксёрском турнире во всех весовых категориях. Будет на кого посмотреть любителям бокса в решающих поединках от привычных кубинцев до представителей Казахстана и Узбекистана.

Ночь на 10 августа. Марчин Тыбура – Сергей Спивак.

В Лас-Вегасе (США) пройдёт очередной турнир UFC. Возможно, после турнира в Абу-Даби он будет не таким звёздным, но при этом любителям единоборств будет на кого посмотреть. В главном событии сойдутся Марчин Тыбура и Сергей Спивак. Спивак возвращается в клетку после поражения от Сирила Гана в сентябре 2023 года, до этого у Сергея была серия из трёх побед подряд, и бой с Тыбурой для него отличный шанс вернуться в титульную гонку, или хотя бы приблизиться к ней. Марчин Тыбура закрыл поражение от Тома Аспиналла победой над Таем Туйвасой в марте 2024 года и намерен продлить победную серию. Бойцы располагаются на восьмой и девятой строчке рейтинга тяжеловесов, а, значит, поединок должен быть максимально конкурентным.

В ночь с 9 на 10 августа. Яна Сантос (Куницкая) – Челси Чендлер.

Представительница России Яна Сантос (Куницкая) выступит на ближайшем турнире UFC в Лас-Вегасе. 34-летняя уроженка Санкт-Петербурга разделит клетку с Челси Чендлер. В трёх последних поединках Яна потерпела три поражения – от Ирене Альданы, Холли Холм и Карол Росы. Поединок с Чендлер будет для россиянки важным с точки зрения дальнейшей карьеры – поражение может поставить крест на её выступлениях в UFC.

Яна Сантос Фото: Getty Images

10 августа. Сергей Богачук – Вёрджил Ортис.

В Лас-Вегасе (США) состоится очередной вечер профессионального бокса. Возглавят его топовые представители первого среднего веса – украинец Сергей Богачук и Вёрджил Ортис. Им предстоит поединок за титул временного чемпиона мира по версии WBC. Оба имеют отличные рекорды (24-1 и 21-0 соответственно) и при этом на двоих у боксёров 44 нокаута – этот бой точно обещает быть интересным. Более того, у каждого есть дополнительная мотивация: в случае победы один из боксёров завоюет не только титул, но и станет одним из претендентов на бой с одним из лучших боксёров планеты – Теренсом Кроуфордом. Кроуфорд в минувшие выходные стал чемпионом мира по версии WBA и завоевал временный пояс WBO, поэтому, если он не уйдёт на повышение категории, то вполне вероятно, что нацелится на пояс WBC. А поединок с Кроуфордом – это как минимум история и отличный шанс заработать.

10 августа. Луис Альберто Лопес – Анджело Лео.

В Альбукерке (США) также состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидят титульный поединок – Луис Альберто Лопес и Анджело Лео сойдутся в поединке за титул IBF в полулёгком весе. Мексиканец Лопес владеет поясом и является фаворитом в предстоящем поединке. Но у американца Анджело Лео свои планы – Анджело имеет солидный рекорд 24-1 и готов потеснить Лопеса с вершины.