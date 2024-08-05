Шара творит красоту, но чемпионом UFC не станет. Буллету не хватает универсальности

В минувшие выходные в Абу-Даби состоялся масштабный турнир UFC. В главном карде турнира выступил российский средневес Шарабутдин Магомедов, который провёл поединок против поляка Михала Олексейчука.

Шара Буллет – пожалуй, один из самых колоритных бойцов в лучшем промоушене мира. Шара выступал в поп-ММА, затем ярко проявил себя в RCC и AMC Fight Nights и попал в UFC. В лучшей лиге мира Магомедов покорил всех своей неординарной внешностью, за которую получил сравнение с пиратом, и, конечно, ярким стилем ведения поединков. Шара, в отличие от других выходцев из Дагестана, делает упор на работу в стойке, база кикбоксинга и тайского бокса даёт о себе знать. Буллет эффектно и эффективно бьёт ногами, хорош в работе на руках, любит бить коленями и локтями в клинче. Всё это нравится американской публике, и Магомедов начинает набирать популярность не только в России.

На бой с Олексейчуком Шара, как, собственно, и Михал, вышел на двухнедельном уведомлении, что является довольно серьёзным риском. Но Магомедов сразу позиционировал себя как бойца, которому неважно, где и с кем драться – согласится на любые варианты. Добавляло риска то, что свой последний поединок Магомедов проводил чуть больше месяца назад – 22 июня Магомедов финишировал Антонио Троколи на турнире в Саудовской Аравии и заработал свой первый бонус за выступление вечера.

Бонус Магомедов получил и за поединок с Олексейчуком, правда, уже за бой вечера. Несмотря на то что россиянин и поляк вышли на коротком уведомлении, бой они закатили яркий. Этого следовало ожидать, Михал, как и Шара, хороший ударник и любит зарубиться именно в стойке. Магомедов не изменял своему стилю, много работал лоу-киками, отбивая ноги сопернику, выбрасывал различные кики по уровням, и, конечно, не обошлось без эффектных локтей и ударов с разворота, которыми Магомедов серьёзно посёк поляка. Олексейчук старался работать первым номером, оказывать давление, но это не приносило ему преимущества, так как Шара его здорово встречал и перебивал соперника в стойке. Единственное, в чём поляк превзошёл россиянина – это в борьбе, но несколько тейкдаунов и контроль ради контроля не помогли Михалу – Шара забрал уверенную победу единогласным решением судей.

Бой Михала Олексейчука и Шары Буллета Фото: Josh Hedges/Getty Images

Вторая победа в ярком стиле от Магомедова менее чем за полтора месяца – Шара идёт по стопам Хамзата Чимаева. Но при этом стоит сразу оговориться. Во-первых, Магомедов довольно сильно рискует, выходя на поединки на коротком уведомлении, да и с такой периодичностью – тот же Чимаев соврать не даст. Во-вторых, дальнейшие перспективы Шары в дивизионе довольно туманны.

Магомед хорош в стойке – не просто хорош, а разносторонен и опасен. И этого вполне хватает на первых этапах его карьеры в UFC, потому что на данный момент Шара дрался со стилистически удобными соперниками: Бруну Силва и Михал Олексейчук – ударники, а Антонио Троколи проводил свой дебют в лиге на четырёхдневном уведомлении. И при этом и Силва, и Олексейчук переводили Магомеда в партер, что, конечно, является тревожным звоночком, потому что ни Бруну, ни Михал – ни разу не борцы, у них в сумме одна победа приёмом на двоих. Но эти парни уходили с Шарой в борьбу, когда не могли ничего противопоставить в стойке, и у них это получалось. Да, в партере что Силва, что Олексейчук не смогли ничего сделать, но, опять же, это не заслуга Магомедова, а отсутствие навыков у соперников.

Шаре нужно обязательно подтягивать борьбу и партер, без этого конкурировать в UFC невозможно. Можно вспомнить Алекса Перейру, но это, скорее, исключение из правил, да и бразилец тренируется вместе с Гловером Тейшейрой и как минимум работает над защитой от тейкдаунов. Плюс Перейра слишком мощный – тяжело переводить на землю и удерживать там бойцов с такими габаритами.

У Шары же есть заметные пробелы в борьбе, которые просто не дадут ему стать чемпионом. В топ-15 среднего дивизиона большое количество бойцов, которые обладают хорошими навыками борьбы, начиная от, например, Марвина Веттори, с которым Магомедов хотел подраться, а про Хамзата Чимаева и говорить не стоит. Да и в целом в топ-15 среднего веса бойцы с неплохими навыками борьбы – рубиться в стойке с Шарой никто из них не будет.

Да, Шара выиграл три поединка, все достаточно уверенно и ярко – здесь стоит только отдать Магомедову должное. Но Буллету не хватает универсальности, одной эффектной техникой в стойке чемпионом UFC не стать. Нужно налаживать защиту от тейкдаунов и совершенствовать борцовские навыки – без этого с серьёзными соперниками в промоушене делать нечего, даже таким ярким бойцам, как Шара Буллет.