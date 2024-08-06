Ринер покорил домашнюю Олимпиаду. Преград для перехода в UFC больше нет

В Париже продолжаются летние Олимпийские игры. Триумфальным домашний турнир стал для 35-летнего Тедди Ринера – самого титулованного дзюдоиста мира, который сумел как выиграть личную золотую медаль, так и помог сборной Франции стать победительницей командного смешанного турнира.

Ринер – настоящая легенда дзюдо. В 2007 году 18 летний Ринер выиграл свой первый взрослый чемпионат мира, а через год забрал бронзу пекинской Олимпиады. С 2010 года началась настоящая эра Тедди – французский тяжеловес не проигрывал на протяжении девяти лет, стал олимпийским чемпионом Лондона и Рио-де-Жанейро. В Токио Ринер уступил в четвертьфинале россиянину Тамерлану Башаеву и в итоге занял только третье место, при этом помог французской смешанной команде выиграть золото Олимпиады.

Казалось, после Токио Ринер завершит карьеру, он побывал на четырёх Олимпиадах, со всех привёз медали и вписал своё имя в историю. Но впереди маячили домашние Игры и шанс стать лучшим в истории этого вида спорта. И Тедди решил зайти ещё на один цикл. Боролся он не так много в последние четыре года, но планомерно подходил к главному старту своей карьеры.

Ради этого Ринер даже отказал самому Дане Уайту. Осенью прошлого года стало известно, что президент UFC захотел заполучить в ростер лиги титулованного дзюдоиста. СМИ писали, что промоушен предложил французу баснословные € 15 млн – таких денег в дзюдо невозможно заработать даже за всю карьеру. Но Тедди ответил отказом – золото домашней Олимпиады и место в истории оказались дороже.

«Мне нужно сконцентрироваться на дзюдо, мы и так много травмируемся. Моя цель — выиграть Олимпийские игры и победить лучших в своей дисциплине», — сказал Тедди Ринер.

Тедди Ринер на ОИ-2024 Фото: David Ramos/Getty Images

Соревнования дзюдоистов в Париже завершились, и Тедди стал главной звездой турнира. Сначала он выиграл личный турнир тяжеловесов, оформив в полуфинале и финале две красивые досрочные победы. А после этого Ринер в составе сборной Франции вновь стал победителем командного смешанного турнира – и в финальном противостоянии с Японией именно Тедди при счёте 3:3 добыл решающую победу.

Четыре личные олимпийские медали, три из которых золотые, два золота на Играх в команде, 12 побед на чемпионатах мира, пять побед на чемпионатах Европы – Ринер прошёл дзюдо как вид спорта, он выиграл всё, что только было можно. И теперь самое время Дане Уайту вновь достать своё предложение из ящика стола и направить его французу.

Тедди Ринер на ОИ-2024 Фото: David Ramos/Getty Images

Тедди 35 лет, на шестой олимпийский цикл идти будет крайне тяжело, да и, кажется, уже бессмысленно. А вот отлично заработать перед спортивной пенсией – отличный вариант. Причём подписание Ринера в UFC – отличная сделка для обеих сторон.

Тедди получает чемодан с деньгами, а возможно, даже не один – после триумфа в Париже Ринер вполне может требовать более крупную сумму. А UFC получит, пожалуй, самого яркого, звёздного и статусного спортсмена этой Олимпиады – то, что любит Дана Уайт. Вы только представьте, какой ажиотаж вызовет эта сделка, какое внимание будет приковано к лиге и, конечно, к дебютному поединку Ринера в ММА. Есть ощущение, что бой Тедди может побить рекорды по проданным билетам и платным трансляциям – особенно если поединок этот будет против Джона Джонса. Боунс находится в ожидании встречи со Стипе Миочичем, и наверняка после этого он собирался уйти на пенсию, избежав поединка с Томом Аспиналлом. А вот бой с такой звездой, как Ринер вполне может заинтересовать Джонса – риски минимальны, а чек максимален.

Есть, конечно, у этого подписания несколько но. Во-первых, Тедди всю свою карьеру боролся в кимоно, и, конечно, он никогда не выступал и не тренировался по правилам смешанных единоборств. Ну и, вероятно, ударная техника у Ринера отсутствует. Во-вторых, француз просто огромен даже для тяжёлого веса UFC, в котором существует ограничение в 120 кг. Рост Ринера – 203 см, а вес – под 150 кг. И при этом у француза нет ни капли лишнего веса – набор мышц. На Олимпиаде Ринер выглядел чуть худее, чем обычно, возможно, перед Играми он сбросил вес. Но сделать 120 кг такому габаритному парню будет крайне тяжело.

Впрочем, кажется, эти но — лишь формальности. С момента подписания контракта до боя у Ринера будет как минимум полгода – за это время он вполне может подтянуть ударные навыки и приспособиться к новой дисциплине. А насчёт веса, думается, никто не будет возражать, даже условный Джон Джонс – ради Ринера в правилах сделают исключение.

Подписание французской звезды было бы главной победой Даны Уайта, вместе с Ринером промоушен получил бы новую аудиторию из мира дзюдо и из персональных фанатов Тедди, которых, судя по Олимпиаде в Париже, огромное количество. Конечно, такое подписание – больше про шоу и медийную составляющую, чем про спорт. Но и UFC ведь не только про спорт, так что всё вполне логично. Дане Уайту и его команде нужно действовать, пока Ринер на пике своей популярности – потом может быть просто поздно, и Тедди окончательно уйдёт на пенсию. Или всë-таки на новый олимпийский цикл.