Девять задержанных, операция и крест на карьере. Последствия скандального избиения Двали

Несколько дней назад в медиапространство ворвалась новость о жутковатом происшествии с одной из звёзд сборной России по боксу Дмитрием Двали. Спортсмен в Феодосии заступился за парня, которого избивали толпой, и те переключились на него.

Печальный итог — перелом носа, орбитальной кости и выбитый глаз, что с высокой долей вероятности не позволит ему боксировать в дальнейшем. Боксёра госпитализировали, но ситуация была довольно тяжёлой. Тренер Дмитрия Иван Щёлок отмечал, что несколько врачей отказались оперировать его подопечного: «Один специалист из серьезной частной клиники в Москве согласился. Он сказал, что если есть минимальные шансы сохранить зрение, то он постарается их использовать».

В Федерации бокса России также не оставили ситуацию без внимания и сообщили, что будут содействовать с лечением. А глава IBA Умар Кремлёв выразил уверенность, что виновные будут наказаны по всей строгости, и пообещал помочь Дмитрию с поиском работы, если карьеру спасти не удастся.

Сам Двали после инцидента, разумеется, был немногословен: «Пока не готов давать масштабные комментарии. Если вкратце, то готовлюсь к операции. Она ожидается на следующей неделе. Насчёт возвращения в бокс ничего не могу сказать. Хотя бы надеюсь на восстановление зрения. С божьей помощью».

Дмитрий Двали Фото: РИА Новости

Что касается нападавших, то СК РФ уже сообщил, что личности нападавших установлены, девять жителей Крыма задержаны и направлены в изолятор. Всем им предъявлены обвинения в покушении на убийство. Все участники драки после суда были заключены под стражу до 29 сентября. Разбирательство продолжится. Двоим из них сначала выбрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но в итоге пересмотрели это решение и тоже отправили их ко всем остальным под стражу.

Причём изначально у Дмитрия были опасения относительно того, как будет вестись дело, о чём сообщал телеграм-канал Mash: «Насколько я знаю, этих ребят поймали, а потом отпустили под подписку. И никто не сидит. Дело как бы хотят переквалифицировать, я слышал. Вообще, это хулиганство какое-то. У меня с глазом проблема, выбит глаз практически… Cломан нос, разрушена орбитальная кость. У моего приятеля сломана серьёзно рука. И просто статью переквалифицируют в мелкое хулиганство».

Для Дмитрия сейчас первостепенен вопрос здоровья. Сегодня, 6 августа, должна пройти операция. Об этом рассказал тренер спортсмена Иван Щёлок: «Операция будет сделана во вторник в первой половине дня. Возможно, придётся в несколько этапов, всё зависит от того, как пройдёт. Чтобы понять, надо будет после операции понаблюдать в течение нескольких дней. Надеемся, что всё сложится. Операция непростая, далеко не все врачи за неё готовы были взяться. Но мы нашли хорошую частную клинику, где Дмитрию окажут всю необходимую помощь».

На данном этапе важно попытаться сохранить если не карьеру, то хотя бы нормальную жизнедеятельность Дмитрия — спасти глаз, чтобы избежать установки протеза. Восстановление явно будет сложное, и, скорее всего, действительно потребуется не одна операция. Вряд ли Двали уже всерьёз рассчитывает на продолжение карьеры.

И, конечно же, хочется верить, что ни один из совершивших нападение не уйдёт от справедливого наказания. В этом должны помочь Федерация бокса и Умар Кремлёв.