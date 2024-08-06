Хотел чемпиона, получил соперника на серии поражений. Анкалаев — снова мимо титульника

В конце июня на турнире UFC 303 действующий чемпион полутяжёлого дивизиона Алекс Перейра катком проехался по Иржи Прохазке, нокаутировав его во втором раунде. После этого в весе до 93 кг остался один легитимный претендент на пояс — Магомед Анкалаев.

Россиянин занимает второе место в рейтинге, единственный из топ-5 прямо сейчас, кто идёт после победы. И логично, что Магомед сразу бросил вызов бразильцу. Причём сделал всё верно — отказался от риторики «давай драться в Абу-Даби», а старался прогреть возможный бой.

«Ребята, поверьте мне, я нокаутирую Алекса, мне не нужно его бороть для этого, у него слабая челюсть. Но при этом я знаю, что он очень опасен. Все эти парни из топ-5 были нокаутированы. Я лучший полутяжеловес на планете, ни один из этих парней не на моём уровне, и теперь я собираюсь биться с чемпионом. Верю, что он не так меня боится, как остальные. Абу-Даби, Саудовская Аравия, Нью-Йорк, Лас-Вегас — не имеет значения. Где угодно, в любое время — я выиграю нокаутом. Будь готов, Алекс!» — заявлял Анкалаев.

Однако несколько дней назад менеджер Ризван Магомедов сообщил, что у Магомеда скоро будет бой, но не с чемпионом: «Мы ждём бой Анкалаева и Перейры в начале 2025 года. Именно в эти даты этот поединок должен произойти. Я согласен, что Анкалаев уже не должен драться ни в каком бою, кроме титульного. Но у организации сейчас другие планы на Алекса Перейру. Поэтому, чтобы не застаиваться, мы приняли другой бой».

Другой бой — встреча с сербо-австрийским кикером Александаром Ракичем на UFC 308 в Абу-Даби. Очень сбалансированный боец, с поставленной ударкой и неплохой борьбой. Проблема Ракича в том, что он пятый номер (Анкалаев, напомним, второй) рейтинга полутяжёлого дивизиона и идёт на серии из двух поражений. Оба с нюансами, но тем не менее. В мае 2022 года Александар уступил Яну Блаховичу, получив травму колена, пропустил два года из-за восстановления и после возвращения проиграл техническим нокаутом Иржи Прохазке на UFC 300. Там Ракич объяснял это тем, что быстро вымотался из-за перенесённой стафилококковой инфекции.

Александар Ракич Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Рекорд Александара в UFC — 6-3. Для него бой с Анкалаевым — реальный шанс ворваться в титульную гонку. Причём не сказать, что шанс заслуженный. После двух поражений логичнее было свести Ракича, например, с Халилом Раунтри, который поднялся в топ-10, или в реванше с Волканом Оздемиром. Но ему дают Анкалаева и, по сути, лотерейный билет в топ-2. Не факт, что Ракич этот билет обналичит, но тем не менее. В целом Магомед сильнее своего соперника. Александар — отличный кикер, может отработать очки. Анкалаев, несмотря на скучный образ вне октагона, в боях зачастую выглядит очень мощно и способен разобраться с Ракичем и в стойке, и в ударке. Пока расклады на бумаге выглядят именно так.

Что касается Перейры и таинственных планов UFC на бразильца, то тут две опции — бой в тяжёлом весе с Томом Аспиналлом или потенциальный реванш с Исраэлем Адесаньей, если тот сможет победить Дрикуса дю Плесси на UFC 305. А претендентов в полутяжёлом весе у Алекса просто нет.

Анкалаеву остаётся лишь сделать одно — разнести Ракича и ещё раз, но уже публично, бросить вызов Перейре. Рано или поздно станет просто нереально игнорировать Магомеда и прокатывать его с титульником. Сейчас он уже максимально к этому близок. Но, видимо, UFC нужно, чтобы Анкалаев 26 октября ещё раз подтвердил статус главного претендента и главной угрозы для чемпиона в этом дивизионе.