Придёт за китайцем, а потом и за Усиком. Весельчак Баколе разнесёт супертяжёлый вес

Супертяжёлый вес бокса за последнее время окончательно встряхнулся от спячки, в которую был погружён долгие годы. Относительно недавно «королевский» дивизион наконец-то получил абсолютного чемпиона, а на подходе ещё целый десант ярких тяжеловесов, которые добавят огня в профессиональный бокс. Один из таких ребят — Мартин Баколе, который умеет не только сильно бить, но и сочно говорить. Последнее, кстати, в нынешних единоборствах подчас намного важнее, чем просто боксёрские навыки.

Впрочем, несколько дней назад Баколе одержал главную победу в карьере именно благодаря своим кулакам. 24-летний проспект Джаред Андерсон, которому прочат великую карьеру, сенсационно проиграл Баколе нокаутом уже в пятом раунде! До этого Андерсон побывал в нескольких нокдаунах, что сделало победу Мартина ещё эффектнее. Мартин попросту сломал молодого американца своей мощью и умением наносить точные одиночные удары. Теперь 31-летнего Баколе точно нельзя списывать со счетов, когда упоминаешь топов супертяжёлого веса.

Мартин Баколе Фото: Jan Kruger/Getty Images

Уроженец Демократической Республики Конго уже знает, с кем хочет драться дальше: «Думаю, что классным соперником был бы Чжан Чжилэй. Я доказал, что являюсь элитным бойцом. Понимаю, почему Андерсон принял бой со мной. Но считаю, что он был к этому не готов. Это молодой парень. Он уверен в себе. Но он поторопился — я на другом уровне. Я заслуживаю быть на одном уровне с Усиком, Фьюри, Джойсом, Чжилэем, Кабайелом и Паркером. Вот мой реальный уровень».

Стоит отметить, что Баколе не обманул. Этот парень действительно готов биться с верхушкой супертяжёлого дивизиона. Но хватит ли ему навыков — вопрос, конечно, спорный. Предыдущая оппозиция шумного конголезского парня не выглядит особенно угрожающей, а шесть лет назад Мартин умудрился проиграть Майклу Хантеру — крепкому, но весьма ограниченному боксёру. С другой стороны, за прошедшие годы Баколе заметно вырос в мастерстве, иначе нокаутировать талантливого Джареда Андерсона не удалось бы.

Долгие годы Мартин работал в качестве спарринг-партнёра со многими из тех, кто сейчас правит дивизионом. Кстати, конголезец упрямо утверждает, что на спаррингах отправлял в нокаут самого Усика, а также легко сносил Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. С одной стороны, вышесказанное выглядит как пустое бахвальство. Но если хотя бы половина рассказанного — правда, то Баколе действительно готов к соперничеству на самом высоком уровне. Бой с Андерсоном просто подтвердил высокую квалификацию Мартина.

Конечно, у Баколе есть и очевидные недостатки. Например, даже за неполных пять раундов против Андерсона конголезец успел принять на себя немало урона, пусть тот и никак на нём внешне не сказался. Вдобавок Мартин только дважды полностью проходил всю дистанцию боя: далеко не факт, что его «бензобака» хватит на 12 раундов с условными Дюбуа или Джошуа. Тем не менее огромный уроженец Кананги точно будет неприятным подарком для любого оппонента. Насколько высоко заберётся Баколе, покажет только время.