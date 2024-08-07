Сегодня определятся два победителя и четыре финалиста соревнований.

Бокс на ОИ-2024: два финала, бои главного фаворита турнира и скандальной Юйтин. LIVE

Сегодня, 7 августа, на Олимпийских играх в Париже, пройдёт очередной соревновательный день. В рамках боксёрского турнира состоится шесть поединков, где определятся очередные финалисты и победители соревнований.

Главный фаворит Игр и олимпийский чемпион 2021 года Баходир Джалолов поборется за выход в финал с немцем камерунского происхождения Нелви Тиафаком. Также в шаге от финала находится Линь Юйтин, одна из боксёрш, которые были допущены на ОИ, несмотря на проваленный гендерный тест.

В этот день состоятся и два финала. В решающем поединке в весовой категории до 63,5 кг сойдутся Софьян Умиа и Эрисланди Альварес Борхес. В дивизионе до 80 кг золото оспорят Нурбек Оралбай и Александр Хижняк.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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