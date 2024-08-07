Бокс на ОИ-2024: два финала, бои главного фаворита турнира и скандальной Юйтин. LIVE

Сегодня, 7 августа, на Олимпийских играх в Париже, пройдёт очередной соревновательный день. В рамках боксёрского турнира состоится шесть поединков, где определятся очередные финалисты и победители соревнований.
Главный фаворит Игр и олимпийский чемпион 2021 года Баходир Джалолов поборется за выход в финал с немцем камерунского происхождения Нелви Тиафаком. Также в шаге от финала находится Линь Юйтин, одна из боксёрш, которые были допущены на ОИ, несмотря на проваленный гендерный тест.
В этот день состоятся и два финала. В решающем поединке в весовой категории до 63,5 кг сойдутся Софьян Умиа и Эрисланди Альварес Борхес. В дивизионе до 80 кг золото оспорят Нурбек Оралбай и Александр Хижняк.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🤫 Боксёрша Станева — о бое с Юйтин: я не врач, но она не должна соревноваться
Болгарская спортсменка Светлана Станева прокомментировала поражение от Линь Юйтин из Тайваня в четвертьфинале боксёрского турнира Олимпиады в Париже (Франция).
Напомним, после выступления Станева отказалась пожать сопернице руку, а также показала зрителям скрещённые пальцы, предположительно, акцентируя внимание на том, что у неё две X-хромосомы.
«Я не врач, но всё, что я знаю – хромосомы моей соперницы не должны давать ей возможность соревноваться», — приводит слова Станевой издание RMC Sport.
Где смотреть бокс на ОИ-2024 7 августа
В России федеральные каналы не транслируют Олимпийские игры в Париже. Турнир можно посмотреть на официальном сайте МОК. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию соревновательного дня.
🫡Юйтин — о критике в свой адрес: меня поддерживает вся страна
«Меня поддерживает вся страна. Я получаю много сообщений с поддержкой. Это придаёт мне сил», — приводит слова Линь Юйтин издание RMC Sport.
Время боксёрских боёв на ОИ-2024 7 августа
Первый бой вечера состоится в 22:30. Первыми на ринг выйдут Линь Юйтин и Эзра Йылдыз Кахраман. Закрывать программу вечера будут финалисты весовой категории до 80 кг у мужчин — Александр Хижняк и Нурбек Оралбай. Ориентировочно их бой начнётся в 23:50.
🥇 Накануне стала известна обладательница первой золотой медали по боксу на ОИ-2024
Ирландская спортсменка Келли Энн Харрингтон выиграла золотую медаль в женском боксе в весовой категории до 60 кт на Олимпийских играх – 2024 в Париже.
В состоявшемся вчера, 6 августа, финальном боксёрском поединке Келли Энн Харрингтон одержала победу над китайской боксёршей Вэньлу Ян раздельным решением судей (4:1) и стала олимпийской чемпионкой.
Расписание боёв на ОИ-2024 7 августа
Линь Юйтин — Эзра Йылдыз Кахраман;
Нести Петесио — Юлия Шеремета;
Нельфи Тиафак — Баходир Джалолов;
Джамили-Дини Абуду Моиндзе — Айюб Гадфа;
Софьян Умиа — Эрисланди Альварес Борхес;
Нурбек Оралбай — Александр Хижняк.