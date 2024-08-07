«Лёгкий бой и лёгкие деньги». Почему Кроуфорду нельзя подниматься в вес Канело

В прошлые выходные один из лучших боксёров мира Теренс Кроуфорд успешно оформил очередную победу в титульном поединке. Американец победил единогласным решением Исраила Мадримова и завоевал пояс чемпиона WBA и временный титул WBO в первом среднем весе.

Кроуфорд покорил четвёртую весовую категорию и увеличил свой профессиональный рекорд до 41-0. Но к Теренсу остались вопросы. Впервые за восемь лет Кроуфорд не сумел удосрочить своего соперника. Само по себе это некритично, так как в боксе нередко доходят до решений даже при тотальном превосходстве одного из бойцов.

Но в случае Теренса даже визуально было видно, что ему тяжеловато в новой весовой категории. Понятно, что он должен был сохранить баланс между скоростью и мощью. В итоге Кроуфорд в целом неплохо двигался, но мощи уже не хватало. К тому же и соперник был крайне крепкий и большой, Мадримов его даже перебил по силовым ударам. Исраил не такой опытный боец, если мы смотрим на бэкграунд в профессиональном боксе, но у него обширная любительская база, и Кроуфорд это понимал.

Только во второй половине боя Теренс окончательно адаптировался к Мадримову, нашёл ключи и на опыте доработал до победы. Красивый бой, хорошая победа, но стало ясно — выше подниматься смысла уже нет. На этом фоне даже пугает некая одержимость Кроуфорда возможным поединком с Саулем Альваресом. Если до боя с Мадримовым упоминания Канело можно было расценить как часть раскрутки, то сразу после победы Кроуфорд опять заявил о намерении биться с мексиканцем.

Сауль Альварес Фото: Getty Images

И Канело наконец-то отреагировал на постоянные вызовы Кроуфорда. Сначала сказал, что не увидел победы Теренса, а потом заявил, что готов к очному поединку: «Как по мне, Кроуфорд проиграл. Ну или, может, ничья. Это такой бой, в котором победу могли отдать в любую сторону. Кроуфорд ведь понимает, зачем нужны весовые категории, верно? Он постоянно упоминал моё имя. Просто он хотел продать болельщикам свой бой с Мадримовым. Если бы не было разговоров обо мне, они бы так ничего и не продали. Готов ли я с ним драться? Если предложение будет стоящим…

Почему бы и нет? Поймите меня правильно, Кроуфорд — отличный боец. Но, с учётом разницы в весе, для меня это будет лёгкий бой, лёгкие деньги. Так что если предложение будет стоящим, то я в деле».

И соперник Кроуфорда Мадримов тоже не уверен в перспективах Теренса во втором среднем весе: «Всё зависит от того, в каком весе они будут драться. Но если они собираются драться в весовой категории Канело, тогда, думаю, Кроуфорду будет очень непросто. Канело всё же намного массивнее».

Разница в габаритах тут очень важна. Канело большой и крепкий в своём весе. И совсем недавно он был в положении Кроуфорда, когда решил, что биться с Дмитрием Биволом в полутяжёлом весе — хорошая идея. Там Альваресу наглядно показали, что значит разница в весовых категориях. Абсолютно та же ситуация может сложиться и в ситуации с Кроуфордом. Он маловат для второго среднего веса и маловат конкретно для Канело. Есть риск лишиться нуля в графе поражений, есть риск лишиться негласного звания лучшего боксёра мира.

Лучший вариант для Кроуфорда — попытаться сотворить историю именно в первом среднем весе. А именно — оформить третье абсолютное чемпионство. На это шансов у американского боксёра гораздо больше, и это лучше, чем тягаться с Канело. Безусловно, Альварес — гарантия огромного чека. Вопрос в том, что сейчас для Кроуфорда в приоритете? Если наследие, то бой с Канело, как бы это парадоксально ни звучало, не вариант.