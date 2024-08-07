«Мои дети заслужили не тысячу долларов». Экс-жена Бивола хочет отменить бой с Бетербиевым

Совсем недавно гремело так называемое «дело Матвея Сафонова». Новоиспеченный вратарь «ПСЖ» никак не может разобраться с выплатой алиментов, из-за чего его даже могли не выпустить из России. Проблема, кстати, не разрешилась до сих пор, хотя шумиха несколько подутихла. Но теперь проблемы с выплатой алиментов коснулись другого топового спортсмена из России — Дмитрия Бивола. Кажется, что супербой Дмитрия с Артуром Бетербиевым может быть отменён. Во всяком случае этого хочет бывшая жена Бивола – Екатерина.

Экс-супруга чемпиона выступила с неожиданным заявлением: «Отменим бой Бивол – Бетербиев, пока Бивол не заплатит 33%, пока он не обязуется выплатить моим сыновьям 33% от дохода, который он получит на свой счёт от саудитов. Отменяем Бивола, отменяем бой. Я прошу вас объединиться и помочь моим детям. Мои дети заслужили другого, а не тысячу долларов. Артур Бетербиев, извини, что влезаю, но ты семейный человек и, я думаю, поймёшь мою боль. А если даже не поймёшь, мне плевать. Я создала Бивола, я Бивола и уничтожу».

Отметим, что Екатерина и Дмитрий не смогли развестись мирно. Точнее, боксёр изменения в своей личной жизни никак не афишировал, в отличие от бывшей супруги, которая развернула против него агрессивную кампанию. И вот теперь новый выпад в адрес Бивола – теперь уже по поводу алиментов. Мы не будем копаться в сути претензий Екатерины, поскольку выплаты на детей касаются только отца и матери. Но стоит разобраться, реально ли отменить бой на фоне возможной невыплаты алиментов.

Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

Если вспомнить, что профессиональные боксёры регулярно дерутся с непогашенными судимостями или даже находясь под следствием, есть ощущение, что вопрос алиментов точно не сможет помешать супербою. Там завязано столько интересов максимально влиятельных людей из мира бокса и телевидения, что семейная ситуация Дмитрия даже теоретически не будет браться в расчёт. Главное, чтобы Бивол сумел выехать из страны для подготовки к поединку.

История Сафонова, кстати, в этом плане должна внушать оптимизм любителям бокса, ведь вратарь «ПСЖ» в итоге спокойно готовится к сезону во Франции. Бой россиян за звание абсолютного чемпиона мира не должен быть сорван снова. Надеемся, что 12 октября Бивол и Бетербиев всё-таки выйдут в ринг.