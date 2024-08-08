Можно ли биться с травмой глаза? У Двали ещё есть шансы остаться в ринге

Жуткий инцидент, произошедший с российским боксёром Дмитрием Двали, практически поставил крест на большой карьере спортсмена. Хотя перспективы у него были действительно весьма неплохими.

После драки в Феодосии Двали получил перелом орбитальной кости и выбитый глаз. Ситуация была настолько тяжёлой, что никто не рисковал браться за операцию. В итоге всё же нашёлся специалист, который взялся за дело. 6 августа боксёр перенёс операцию. Хирургическое вмешательство в Московском НИИ глазных болезней имени Краснова продолжалось почти пять часов. И это ещё не всё. Потребуется как минимум ещё одна операция.

Дмитрий Двали Фото: РИА Новости

Пока речи о возобновлении карьеры не идёт. Даже сам Двали заявил, что не ничего не может сказать о продолжении выступлений и в первую очередь надеется на то, что удастся сохранить зрение. Была угроза совсем потерять глаз, и в таком случае пришлось бы пользоваться протезом. На данный момент нет понимания, удалось ли врачам справиться с последствиями драки.

Хирург Государственного университета просвещения Александр Умнов отметил, что даже в случае сохранения глаза могут быть проблемы со зрением: «Шанс сохранить глаз есть, но зрение, скорее всего, упадёт. При переломе орбиты, возможно, произошло повреждение глазных мышц, а также элементов глазного яблока. Нарушатся светопреломление в глазу и восприятие света, что повлияет на чувствительность глаза. Да и возникший отёк тканей сдавливает структуры глаза, что не может оказать лечебного эффекта».

История профессиональных единоборств знает не так много случаев, когда бойцам удавалось продолжать карьеру с травмами глаза. И уж тем более нет таких, кто получал подобные травмы после того, как его избили толпой. Тем не менее есть прецеденты, когда спортсмен продолжал карьеру даже с одним глазом. И, возможно, Двали в будущем рискнёт вернуться на ринг.

Сейчас на ум приходит Шарабутдин Магомедов, или просто Шара Буллет, который в своё время перенёс восемь операций на правом глазу. Сейчас боец спокойно выступает в UFC, утверждает, что всё прекрасно видит обоими глазами, но не получает бои в США, где более жёсткие требования атлетических комиссий.

Ещё более радикальный пример — Майкл Биспинг. В 2013 году он встретился с Витором Белфортом и проиграл техническим нокаутом. После этого у Майкла начались проблемы с глазом. На одной из тренировок Биспинг просто не видел свою руку, и выяснилось, что у него отслоение сетчатки. Это знание не совсем помогло, так как ситуация стала ухудшаться. По сути, Майкл перестал видеть и всё равно дрался с одним здоровым глазом, обманывая врачей и UFC. Это не помешало ему стать чемпионом, но потом он всё же завершил карьеру, боясь полностью ослепнуть, и теперь ходит с протезом.

Майкл Биспинг с поясом UFC Фото: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images

Антониу Родригу Ногейра бился в элитных промоушенах с искусственным хрусталиком. И каждый раз был вынужден ставить его на место после боёв. За всю жизнь он перенёс шесть операций на глазу. И тоже вполне успешно бился.

А вот если брать конкретно бокс, то ситуация сложнее. Можно вспомнить бронзового призёра Олимпиады Энтони Огого, который в бою с Крэйгом Каннингемом едва не лишился зрения. Поединок пришлось прервать из-за того, что боксёр просто перестал видеть. У него были обнаружены переломы глазницы в двух местах. После двух операций глаз функционировал на 20%, но Огого проигнорировал запреты врачей, продолжил тренироваться, ложиться на операции — и смог вернуть зрение. Но выступать в боксе не рискнул — ушёл в реслинг.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Бейбут Шуменов в своё время повредил сетчатку глаза и был вынужден завершить карьеру. А Билли Коллинз-младший в 1983 году подвергся страшному избиению от Луиса Ресто. Тот буквально уничтожил именитого соперника, устроив из его лица настоящее месиво, а глаз Коллинза практически вытек. После того боя Билли не вернулся на ринг.

Резюмируя, можно сказать, что у Двали действительно есть шансы на возвращение в спорт. Их мало, и всё зависит от того, как прошла операция и потребуется ли Дмитрию вновь ложиться на хирургический стол. Если всё хорошо, то боксёр сможет вернуться в ринг. Для этого, конечно, должно пройти достаточно времени. Это идеальный вариант для самого спортсмена, который ставил перед собой большие цели. Ну а в крайнем случае у Двали уже есть опции работать тренером или функционером в Федерации бокса России.