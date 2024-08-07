Вслед за Хелиф. Ещё одна не сдавшая гендерный тест девушка вышла в финал ОИ

В Париже продолжаются летние Олимпийские игры. В эти дни проходят решающие поединки в боксёрском турнире: сегодня особое внимание было приковано к полуфиналу женских соревнований в категории до 57 кг, в котором сошлись Линь Юйтин из Тайваня и Эсра Йылдыз Кахраман из Турции.

Юйтин на пару с представительницей Алжира Иман Хелиф стала одной из самых обсуждаемых спортсменок Олимпиады, и обсуждаемых не в позитивном ключе. Дело в том, что в 2023 году Юйтин и Хелиф провалили гендерные тесты на чемпионате мира. Однако это не помешало им попасть на Олимпийские игры – МОК для своих соревнований гендерные тесты не проводит. Это, конечно, вызвало шквал возмущения со стороны других спортсменок и болельщиков.

К примеру, болгарка Светлана Станева, которую Линь победила в четвертьфинале, нелицеприятно высказалась в адрес соперницы. «Я не врач. Всё, что я знаю, это то, что хромосомы соперника не должны были позволять выходить ему на ринг», — сказала Станева. А тренер болгарской спортсменки демонстрировал плакаты с надписями «Спасите женский бокс» и «Я хочу драться только с женщинами».

Тем не менее Юйтин, несмотря на повышенное внимание к своей персоне, вышла в полуфинал и как минимум обеспечила себе бронзу. Оба своих поединка на турнире – в 1/8 финала против Ситоры Турдибековой из Узбекистана и болгарки Светланой Станевой в четвертьфинале – выиграла со счётом 5:0 и метила в финал. Для этого ей нужно было победить представительницу Турции Эсру Йылдыз Кахраман.

Эсра, в отличие от соперницы, начала турнир с 1/16 финала, где победила Марин Камара (5:0), а следом – Хулуд Хлими (5:0). В четвертьфинале представительница Турции оказалась сильнее Жусилен Ромеу (4:1) и вышла в полуфинал на Юйтин.

Юйтин начала работать с дистанции с самого начала поединка, она имела преимущество в росте и активно использовала джеб. Но представительницу Турции это нисколько не смутило, она стала прорываться на ближнюю дистанцию и выбрасывать мощные серии боковых. Но при этом Линь работала эффективнее, больше била и попадала и забрала первый раунд.

Второй отрезок начался с прессинга Эсры, турчанка мощно работала сериями и едва не потрясла Юйтин. Линь решила зайти с соперницей в размены, и это было ошибкой: ей пришлось спасаться в клинче и возвращаться на дистанцию, где у неё было преимущество. Кахраман старалась оказывать давление, Линь встречала с дистанции и набирала очки, действуя эффективнее – всё-таки много ударов Эсры приходилось по воздуху, в то время как удары Юйтин хоть и не несли нокаутирующую мощь, но раз за разом достигали цели.

Не стала менять стратегию Линь и в третьем раунде. Представительница Тайваня хорошо работала на ногах, много перемещалась и не застаивалась, не давая сопернице моментов для сближения. При этом Юйтин эффектно работала джебом и прямыми, вставляла апперкоты и выглядела предпочтительнее своей соперницы. Да, Эсра пыталась идти вперёд, но это не приносило ей преимущества.

Судейское решение не вызвало ни у кого удивления – Линь Юйтин, как и Иман Хелиф днём ранее, одержала убедительную победу со счётом 5:0 и вышла в финал олимпийского турнира. Стоит отметить турецкую спортсменку: Эсра показала достойный бой, вся ситуация вокруг Линь никак её не смутила. Кахраман старалась действовать первым номером, но ей не хватало эффективности – Юйтин перебоксировала соперницу и проведёт бой за золото, а у Эсры – бронза Олимпиады.