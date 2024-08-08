Дралась за титул UFC, а сейчас на грани увольнения. Яна Сантос готова к пенсии?

Главный промоушен мира по-прежнему штампует турниры практически каждую неделю, пусть и далеко не каждый из них можно назвать топовым. В ночь на 11 августа состоится очередной бойцовский вечер серии UFC on Apex, где подобрали вполне солидный состав участников. В частности, в главном бою встретятся тяжеловесы из топ-10 — Сергей Спивак и Марчин Тыбура. А во втором бою основного карда выступит Яна Сантос (Куницкая), которая возвращается в клетку после 13 месяцев простоя.

Куницкая, которую после замужества чаще принято звать по фамилии мужа — бойца Тиаго Сантоса, выступает в лиге Даны Уайта уже семь лет. Её карьерный путь получился уникальным: в первом же поединке Яна подралась за чемпионский пояс с легендарной Крис Сайборг. Да, россиянка проиграла уже в первом раунде, но не побоялась выйти против соперницы, которая считалась непобедимой. В следующих пяти поединках Куницкая проиграла только раз, доказав, что являет собой грозную силу в UFC. Увы, вновь добраться до титульника не удалось.

В 2021 году Яна неожиданно проиграла нокаутом Ирен Алдане, не продержавшись и одного раунда. Следом российская спортсменка ушла в декретный отпуск, возвращение после которого получилось смазанным — Куницкая-Сантос вчистую проиграла 40-летней Холли Холм. Через три месяца Яна попробовала снова выйти на победную тропу, но снова уступила, теперь уже не хватающей звёзд с неба Кэрол Розе. Поражение стало для нашей соотечественницы третьим кряду.

Удивительно, что находящаяся на такой серии Куницкая остаётся на 12-м месте в рейтинге в женском легчайшем весе. Возможно, промоутеры UFC чувствуют в Яне солидный потенциал? Да, последние результаты намекают, что россиянка будто бы близка к спортивной пенсии, однако сама Яна ещё чувствует в себе силы. Иначе зачем выходить в октагон? Главное — победить Челси Чендлер в это воскресенье. Иначе увольнения не избежать.