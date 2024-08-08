Нганну вырубят уже по правилам ММА? Хищник возвращается после неудачи в боксе

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе, один из самых устрашающих бойцов смешанных единоборств Фрэнсис Нганну возвращается в ММА 19 октября. После двухлетнего перерыва и поисков себя в профессиональном боксе француз камерунского происхождения вернётся в октагон и проведёт бой на турнире PFL. Его соперником станет действующий обладатель чемпионского пояса, победитель Гран-при организации в тяжёлом весе бразилец Ренан Феррейра по прозвищу Проблема.

В последний раз в октагоне Нганну выступал в январе 2022 года. Тогда он, будучи чемпионом UFC, провёл успешную защиту пояса против Сириля Гана. После этого начались долгие и трудные переговоры с промоушеном о новом контракте. Фрэнсис хотел больше свободы, в том числе чтобы он имел возможность провести поединок по профессиональному боксу, как в своё время это сделал Конор Макгрегор. Но Дана Уайт не оценил идею и не согласился на условия чемпиона, после чего Фрэнсис в статусе одной из главных звёзд организации покинул промоушен. На условия бойца согласилась другая лига — PFL, которая была крайне заинтересована в подписании такой звезды. Организация пошла на все условия француза, и Нганну стал бойцом PFL.

Но Фрэнсис не собирался быстро возвращаться в смешанные единоборства — новый промоушен позволил ему выступить в профессиональном боксе, и Нганну этой возможностью воспользовался сполна. Сначала экс-чемпион UFC дал близкий бой самому Тайсону Фьюри, а следом провёл ещё один громкий поединок против Энтони Джошуа — там Хищника быстро отправили в жуткий нокаут. За два боя француз заработал баснословные деньги, о которых даже мечтать не мог в UFC. Теперь Фрэнсис собирается выполнить обещания перед PFL.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в OKKO.

В соперниках у Нганну – действующий чемпион организации, победитель последнего Гран-при PFL бразилец Ренан Феррейра. В ростере PFL и Bellator большое количество крепких тяжеловесов, особенно много представителей России. И когда стало известно, что Нганну будет выступать в PFL, российские любители единоборств захотели увидеть его поединок, например, с Вадимом Немковым, который как раз перебрался в тяжёлый дивизион, или с Денисом Гольцовым. Увы, Гольцов свой шанс упустил сам, проиграв Феррейре в финале прошлого Гран-при, а у Немкова пока не складываются отношения с новой лигой.

А Феррейра свой шанс на бой с Нганну не упустил. Бразилец дебютировал в смешанных единоборствах в 2013 году, но карьера складывалась не лучшим образом: Ренан чередовал победы с поражениями, однако затем сумел стабилизировать результаты – сейчас бразилец идёт на серии из четырёх побед. Прошлый, победный розыгрыш Гран-при PFL Ренан начал с поражения от россиянина Ризвана Куниева, но Куниев вскоре был дисквалифицирован за проваленный допинг-тест, а Ренан выдал серию из трёх побед и забрал $ 1 млн, нокаутировав в финале Дениса Гольцова.

Ренан Феррейра Фото: Cooper Neill/Getty Images

Ну а в последнем поединке Феррейра доказал свою состоятельность и готовность провести бой с главной звездой лиги: Ренан за 21 секунду нокаутировал Райана Бейдера – обидчика легендарного Фёдора Емельяненко. Бразилец получил специальный пояс победителя турнира PFL против Bellator и статус суперзвезды промоушена.

Возвращение Нганну в октагон – большое событие для мира смешанных единоборств. Один из главных нокаутёров-тяжеловесов дебютирует в новой лиге: руководство PFL не сомневается, что предстоящий турнир станет самым успешным в истории промоушена. Фрэнсис Нганну против двухметрового нокаутёра из Бразилии – афиша действительно мощная. Ждём с нетерпением.