Мераб или О’Мэлли? Изучаем лучший титульный вариант для брата Хабиба

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) на арене «Сфера» состоится масштабный турнир UFC. Возглавят его чемпион организации в легчайшем весе Шон О’Мэлли и первый номер рейтинга Мераб Двалишвили. А вот с победителем этой пары с большой долей вероятности в следующем поединке встретится россиянин Умар Нурмагомедов, который после победы над Кори Сэндхагеном взлетел на вторую строчку рейтинга.

Титульная гонка в легчайшем дивизионе становится всё интереснее. Есть чемпион и главный претендент, есть Умар, вернувшийся Пётр Ян, влетает в топ экс-чемпион наилегчайшего дивизиона Дейвисон Фигейреду – конкуренция колоссальная. Но, кажется, планы на ближайшее будущее в дивизионе уже известны: Шон подерётся с Мерабом, а с победителем встретится Умар Нурмагомедов, если, конечно, О’Мэлли и Двалишвили не выдадут близкий бой со спорным решением, из-за которого потребуется реванш. Кто же выглядит предпочтительнее для брата Хабиба?

О’Мэлли и Двалишвили – совершенно разные бойцы, у которых из общего – только вид спорта. Шона вообще изначально никто не воспринимал всерьёз из-за его внешности и худощавого телосложения. Но боссы UFC видели в этом неординарном парне нового Конора Макгрегора – и не прогадали. Да, победа над Петром Яном была подаренной, но подарком Шон воспользовался сполна. После россиянина О’Мэлли потушил доминирующего на тот момент чемпиона – Алджамейна Стерлинга, а недавно Сахарок провёл первую защиту пояса, избивая на протяжении пяти раундов Марлона Веру. Шон заметно прогрессирует и неспроста является чемпионом.

Шон О’Мэлли Фото: Megan Briggs/Getty Images

О’Мэлли – один из лучших ударников дивизиона с великолепным таймингом и чувством дистанции. Идеальный пример – нокаут в уже упомянутом поединке со Стерлингом, когда чемпион хотел сблизиться, но получил в ответ мощный хук. Габариты О’Мэлли позволяют ему сдерживать соперников на дистанции, и даже такой боец, как Стерлинг, у которого хорошие навыки борьбы и грэпплинга, не смог ничего противопоставить Сахарку, не смог сблизиться и затащить того в борьбу.

Ну и отдельно стоит отметить, что у Шона, у одного из немногих в дивизионе, есть нокаутирующая мощь. Хорошо в стойке себя чувствуют и Ян, и Сэндхаген, и многие другие, но О’Мэлли умеет выключать свет одним ударом, что для легчайшего веса редкость. А в совокупности с габаритами, таймингом и скоростью – это мощная смесь.

Двалишвили же – полная противоположность чемпиона. Коренастый борец невысокого роста, который отличается необычайной работоспособностью. В бою с Петром Яном Мераб, внимание… провёл 49 попыток тейкдаунов, установив рекорд UFC – по 10 попыток за раунд. Двалишвили – настоящая кардиомашина, он не даёт сопернику ни секунды на отдых, работает в высоком темпе все 15 или, как было в случае с Яном, 25 минут. Да, в партере Мераб не силён, у него всего одна победа приёмами, да и соперники быстро поднимаются в стойку после его тейкдаунов, но именно своей работоспособностью Двалишвили и хорош. Вы можете подняться в стойку – но тут же вновь окажетесь на земле.

На бумаге Двалишвили всё-таки более удобный соперник для Умара. Вряд ли Мераб сумеет часто переводить Нурмагомедова на землю, если уж базовый боксёр Ян, пусть и с хорошим процентом защит от тейкдаунов, справился с большинством попыток грузина, то Умар эти попытки ещё и в свою пользу может обратить: всё-таки партер у Умара куда сильнее, чем у Двалишвили. Ну а в стойке брат Хабиба точно выглядит предпочтительнее.

Мераб Двалишвили Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

С О’Мэлли будет сложнее. Да, у Шона нет особой борьбы, но, как можно увидеть по его боям, она ему особо и не нужна. У Сахарка есть хорошая ударная техника и нокаутирующий удар, которым он может поймать соперника. Всё это в совокупности с нестандартностью и с габаритами делает Шона сложным оппонентом для всех, неспроста он находится на вершине дивизиона.

В любом случае, кто бы ни победил в титульном поединке, что с Мерабом, что с Шоном Умару будет непросто – всё-таки это уже элитный уровень. Но Умар в своём последнем поединке доказал, что вполне готов к серьёзным вызовам и готов стать новым чемпионом.