Бокс на ОИ-2024: Иман Хелиф бьётся в финале, Узбекистан претендует на два золота. LIVE

Сегодня, 9 августа, на Олимпийских играх в Париже пройдёт очередной соревновательный день. В рамках боксёрского турнира состоятся четыре финальных поединка, где определятся новые победители Олимпиады.
Особое внимание привлекает поединок в весовой категории до 66 кг, где Иман Хелиф, привлёкшая к себе большое внимание на этих Играх, сразится за золотую медаль с китаянкой Ян Лю.
Также в финалах выступят два боксёра из Узбекистана. Асадхуджа Муйдинхуджаев поборется за олимпийское золото в весе до 71 кг с мексиканцем Марко Алонсо Верде Альваресом. А его соотечественник Лазизбек Муллажонов встретится в ринге с Лореном Берто Альфонсо Домингесом, представляющим Азербайджан.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🤔 Иман Хелиф: IBA обошлась со мной несправедливо, обидела меня
«Этот вопрос затрагивает достоинство и честь каждой женщины. Арабское население знает меня много лет и видело, как я боксирую в IBA, которая обидела меня и обошлась со мной несправедливо. Но на моей стороне бог», — приводит слова Хелиф Time со ссылкой на её выступление на алжирском телевидении.
Где смотреть бокс на ОИ-2024 9 августа
В России федеральные каналы не транслируют Олимпийские игры в Париже. Турнир можно посмотреть на официальном сайте МОК. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию соревновательного дня.
🥊Отец Иман Хелиф заступился за дочь
«Нападки на неё безнравственны — это несправедливо. Иман — маленькая девочка, которая любит спорт с шести лет, она играла в футбол. Эти критика и слухи направлены на то, чтобы дестабилизировать Иман. Они не хотят, чтобы она стала чемпионкой», — заявил Аман Хелиф.
Время боксёрских боёв на ОИ-2024 9 августа
Бокс 9 августа стартует в 22:30 и открывают программу Асадхуджа Муйдинхуджаев и Марко Алонсо Верде Альварес. Ориентировочно в 23:50 стартует заключительный бой этого дня — на ринг выйдут Иман Хелиф и Ян Лю.
😊 Хелиф: мой талант — подарок всем алжирцам
«Мне всё равно, что обо мне говорят. Для меня важно оставаться на уровне и давать своим людям то, что они заслуживают. Я знаю, у меня есть талант, и это подарок всем алжирцам», — приводит слова Хелиф издание Daily Mail.
Расписание боёв на ОИ-2024 9 августа
Асадхуджа Муйдинхуджаев — Марко Алонсо Верде Альварес;
У Юй — Бусе Чакыроглу;
Лорен Берто Альфонсо Домингес — Лазизбек Муллажонов;
Иман Хелиф — Ян Лю.