Бокс на ОИ-2024: Иман Хелиф бьётся в финале, Узбекистан претендует на два золота. LIVE

Сегодня, 9 августа, на Олимпийских играх в Париже пройдёт очередной соревновательный день. В рамках боксёрского турнира состоятся четыре финальных поединка, где определятся новые победители Олимпиады.

Особое внимание привлекает поединок в весовой категории до 66 кг, где Иман Хелиф, привлёкшая к себе большое внимание на этих Играх, сразится за золотую медаль с китаянкой Ян Лю.

Также в финалах выступят два боксёра из Узбекистана. Асадхуджа Муйдинхуджаев поборется за олимпийское золото в весе до 71 кг с мексиканцем Марко Алонсо Верде Альваресом. А его соотечественник Лазизбек Муллажонов встретится в ринге с Лореном Берто Альфонсо Домингесом, представляющим Азербайджан.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.