«После Бивола он ищет соперников полегче». У Канело большой конфликт с саудовскими шейхами

За последние год-полтора саудовские шейхи и председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх превратились в самых влиятельных промоутеров мирового бокса. У них есть серьёзные возможности, которые позволяют организовывать самые громкие бои и, самое главное, сводить лучших боксёров с лучшими.

Причём пока это не выглядит какой-то разовой акцией. Саудовцы строят далекоидущие планы с многоуровневыми системами реваншей и новыми турнирами. На конец года Турки Аль аш-Шейх хотел подготовить большой подарок любителям бокса и свести между собой суперзвезду Сауля Альвареса с одним из лучших боксёров мира на сегодняшний день Теренсом Кроуфордом.

«Я собираюсь предложить Канело чек, который будет справедливым, на мой взгляд. Если он даст согласие, то пусть свяжется со мной напрямую, чтобы завершить сделку. Мне бы не хотелось, чтобы между нами были посредники. Я уже гарантировал Теренсу большой бой. Мне самому хотелось бы, чтобы они встретились в ринге. К тому же сам Кроуфорд желает провести поединок с Саулем. Но если Альварес потребует сумасшедшие деньги, то мы всё равно организуем Кроуфорду любой бой, который ему захочется провести», — заявлял функционер из Саудовской Аравии.

На тот момент было известно, что у Канело намечается поединок с Эдгаром Берлангой в сентябре, а Кроуфорд должен был биться с Исраилом Мадримовым в Лос-Анджелесе в начале августа. В итоге Теренс отбился в новом для себя весе и завоевал чемпионский титул. Но, судя по всему, его мечта подраться с Альваресом останется несбыточной. У мексиканца наметился конфликт с саудовцами.

Через пару дней после победы Кроуфорда над Мадримовым Турки Аль аш-Шейх вышел на связь в социальных сетях и сообщил, что никакого боя с Канело не будет: «Только что завершил важную встречу со своей командой по планированию ивентов на 2024-2025 годы. Принял решение проигнорировать бой с Канело, так как больше его не хочу. Вместо этого сфокусируюсь на американском рынке, чтобы проводить максимально большие бои. Особенно для легендарного Кроуфорда. Кроме этого, я буду поддерживать организации боёв для Энниса, Хейни, Ортиса, Андерсона, Бенавидеса, Сепеды и других».

Турки Аль аш-Шейх Фото: Getty Images

Разумеется, Канело спросили об этой ситуации, и он отреагировал. Сначала объяснил, что ему звонили и хотели обсудить бой с Кроуфордом, но он отказался от любых переговоров до боя с Берлангой.

«Может быть, именно после этого они и сделали это объявление. Может, им не понравилось, что я ответил: «Никаких переговоров. Я полностью сконцентрирован на бое с Берлангой». Я здесь не для того, чтобы проявлять к кому-то какое-то неуважение. Но у меня есть мои болельщики, у меня есть дни, когда я провожу бои. Я просто делаю всё по-своему. Хочу продолжать выступать именно в эти дни. Я уважаю всех. Но мне не нравится то, как он разговаривает. Это его проблемы, а не мои. Я не просил о поединке с Кроуфордом, не просил о каком-либо другом поединке. Повторюсь, я его уважаю. Но если он хочет предложить мне бой с кем-то, то ему придётся сделать это по моим правилам. Не по его правилам», — заявил Канело.

Даты, удобные Канело, уже давно не меняются. Он бьётся в мае, в дату приуроченную к мексиканскому празднику Cinco de Mayo, и в сентябре, в День независимости Мексики. Надо сказать, все мексиканцы, как правило, стремятся приурочить свои бои к этим датам. Просто у Канело для этого гораздо больше возможностей.

Но Турки Аль аш-Шейха такой расклад не устраивает, и он ответил на выпад Канело ещё более жёстко, завуалировано обвинив мексиканца в трусости: «Слышал, что Канело сказал, что уважает меня, но ему не нравится, как мы ведём бизнес. Меня не волнует, уважает он меня или нет, но, что касается ведения бизнеса, я понимаю, что ему не нравится: я стремлюсь организовывать значимые бои с адекватными гонорарами, и такой подход, конечно, не может нравиться тому, кто ищет лёгких соперников. Я знаю, как он чувствует себя после поражения от Бивола. Именно с тех пор он стал искать соперников полегче. И ведь это не я боюсь встречаться с Бенавидесом или Кроуфордом. Я понимал, что он тратит наше время и придумывает отговорки в виде огромных сумм, которые никто не заплатит. Так что я продолжу организовывать большие бои, идущие на пользу всему боксу, а он пусть устраивает выставочные поединки ради шоу».

На это Канело ответил двумя смеющимися смайликами. В принципе, к оппозиции мексиканца уже давно есть вопросы. Джон Райдер, Джермелл Чарло, Авни Йылдырым, Хайме Мунгия — все эти соперники вызывали недоумение у фанатов бокса. Альварес просто выбирает большой чек за меньший риск. А когда его спрашивают, почему он не дерётся с Дэвидом Бенавидесом, который ходит во временных чемпионах уже два года, то Канело отвечает просто — гонорар в $ 200 млн на стол, и я в деле. Конечно, такие деньги ему никто не даст, так что Бенавидес и прочие опасные ребята бесконечно сидят в очереди.

Сауль Альварес Фото: Getty Images

Турки Аль аш-Шейх сейчас олицетворяет противоположный подход. Ему интересны громкие вывески, которые возможны, только когда сводишь звезду со звездой. Усик — Фьюри, Бетербиев — Бивол — самые яркие примеры того, что пытаются сделать саудовские шейхи. Канело тоже звезда, поэтому саудовцам было интересно устроить и ему громкий бой, но Сауль в этом не заинтересован.

«Они мне не нужны. Если они захотят со мной работать, то это будет на моих условиях. Они предлагали мне другую дату. Я так не работаю. Уважаю Турки, но не буду клянчить у него денег, как это делают другие бойцы», — заявляет Альварес.

На выходе столкновение двух противоположных философий, двух абсолютно разных подходов к планированию боёв. В этой ситуации Турки Аль аш-Шейх выступает на стороне добра, так как боксу очень нужны большие бои. Этот вид спорта в последние годы угодил в кризис, поскольку чемпионы искали для себя лёгкие бои и не стремились биться с другими опасными оппонентами. Канело близок именно такой формат, он отлично зарабатывает и не видит нужды что-то менять. Это имеет право на жизнь, но болельщики в этой «войне», скорее всего, примут сторону шейхов из Саудовской Аравии.