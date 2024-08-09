«Я сам попросил этот бой». Поединок с Чимаевым — большая ошибка Уиттакера

В самом начале августа Дана Уайт объявил ряд громких поединков, которые вошли в кард предстоящего UFC 308. Турнир пройдёт 26 октября в Абу-Даби, и традиционно в нём выступят множество русскоговорящих бойцов.

В ко-мейне сойдутся бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев, который явно засиделся в категории подающих надежды. Это уже вторая попытка организовать встречу бойцов в октагоне. Изначально они должны были возглавить первый в истории турнир UFC, прошедший на территории Саудовской Аравии, но тогда Борз снялся из-за болезни. Теперь это уже не главное событие ивента, но снова будет пятираундовый бой. Очевидно, в UFC хотят протестировать Чимаева именно в пяти раундах — такого опыта у него ещё не было.

В июне Уиттакер отбился с Икрамом Алискеровым вместо Чимаева и победил нокаутом в первом раунде. Более того, для Роба это была первая досрочная победа с 2017 года. Сразу после этого его, конечно же спросили, готов ли он теперь встретиться с Хамзатом. Австралиец отреагировал: «Идея звучит заманчиво, но это не то, чего мне хочется сейчас. Мы можем свести счёты в другой раз».

Чуть позже Уиттакер ответил более развёрнуто, но вполне ясно дал понять, что следующий бой хочет проводить не с Чимаевым: «Я выступаю в среднем весе. Если он тоже будет драться в среднем дивизионе, то почему нет. Он ведь иногда дерётся и в полусреднем. Так что, если мы оба будем на вершине, наши пути могут пересечься. Я не уклонялся от него».

Роберт даже посмеивался над Чимаевым, который обратился к сопернику в соцсетях с традиционной фразой «скоро увидимся»: «Увидимся скоро, это где? Ты не можешь попасть ни в одну страну. Где ты хочешь увидеться со мной?»

Роберт Уиттакер Фото: Chris Unger/Getty Images

Проходит чуть больше месяца, и парень, который заявлял, что хочет получить титульный поединок и готов страховать бой Исраэля Адесаньи и Дрикуса дю Плесси, принимает бой с Чимаевым, занимающим 11-е место в рейтинге (Уиттакер — третий). А ещё выдаёт очень интересное объяснение такому решению.

«Чимаев — это большой бой. Он большая звезда, особенно в Абу-Даби. К нему приковано всеобщее внимание, и я понимаю, что UFC хочет видеть его в титульном поединке, но я люблю разрушать их планы, вот почему я принял бой. На самом деле, я сам попросил этот бой. Сразу после моего последнего поединка я попросил назначить его повторно, тем более октябрь, Абу-Даби — место и время мне подходило как нельзя лучше. После того как я побью Чимаева, ничто не будет стоять у меня на пути к чемпионскому титулу, который я собираюсь вернуть. Я выйду в октябре, на раз-два разберусь с ним и буду думать о бое за титул», — заявил Уиттакер.

Понятное дело, что, скорее всего, тут ещё фигурирует немалая сумма, которая прельщает Роберта не меньше, чем возможность разрушить планы UFC. Но если у австралийца действительно есть чемпионские амбиции, то такое занятие благотворительностью — очень плохое решение. Далеко за примерами ходить не нужно.

Нечто похожее совсем недавно выдавал второй номер легчайшего веса Кори Сэндхаген. В итоге все знают, чем всё закончилось — американца утюжили пять раундов, и он отдал своё претендентское место Умару Нурмагомедову, а сам будет снова накапливать победную серию, чтобы заработать титульный шанс.

Мало того, что Уиттакер снова принимает бой с низкорейтинговым соперником, так ещё и Хамзат жутко неудобен стилистически для любого бойца. Можно сколько угодно пенять на кардио Чимаева, но такого агрессивного стиля в борьбе не придерживается никто в среднем весе. И не сказать, что Уиттакера нельзя перевести. Можно, и Борз обязательно это сделает.

Даже в последнем бою к Чимаеву были вопросы, но, во-первых, он уничтожал Камару Усмана в партере, чего никому никогда не удавалось, а во-вторых, проводил тейкдауны даже уставшим. Да и в целом в профессионалах Хамзат переводил практически всех, что в Brave CF, что в UFC. Не получилось этого сделать с Икрамом Алискеровым, но у того борьба на совсем другом уровне. К тому же в итоге Чимаев его нокаутировал.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Далеко не факт, что Уиттакер сможет пережить натиск Хамзата в первых раундах. На бумаге это кажется гораздо легче, чем есть на самом деле. У Чимаева отличный грэпплинг, он постоянно будет угрожать удушающими и болевым, для этого у него достаточно навыков и сил. В UFC Уиттаккера не сабмитили, но у Хамзата весьма высокие шансы на это.

К тому же, как мы видели на примере того же Сэндхагена, угроза тейкдаунов сильно сковывает ударников. Кори постоянно об этом думал, реагировал на финты, но всё равно не успевал за проходами Умара. Да, смог защищаться на земле во многом из-за того, что Нурмагомедов терял контроль, но всё равно тратил много сил. Чимаев контроль терять не будет.

После победы Уиттакера над Алискеровым его котировки сильно взлетели, но тут будет бой совершенно другого уровня сложности, и вполне возможно, что решение принять поединок с Хамзатом станет большой ошибкой Уиттакера.