Провалившая гендерный тест Хелиф — чемпионка ОИ. Лёгкое золото для Алжира

В Париже продолжаются летние Олимпийские игры. Сегодня состоялись решающие поединки в боксёрском турнире. Особое внимание было приковано к финалу в весовой категории до 66 кг у женщин, где встретились одна из самых обсуждаемых спортсменок Игр представительница Алжира Иман Хелиф и китаянка Ян Лю.

Про Хелиф в средствах массовой информации пишут едва ли не больше, чем про того же Тедди Ринера или Леона Маршана. Но повод для этих публикаций не самый приятный. На чемпионате мира в 2023 году Иман и представительница Тайваня Линь Юйтин провалили гендерный тест: Хелиф сняли с турнира, а Юйтин лишили завоёванной бронзы. Тем не менее на Игры в Париже и Иман, и Линь были допущены, и обе сумели пробиться в финал в своих весовых категориях.

Хотя, конечно, это вызвало недовольство среди болельщиков и особенно среди оппоненток Хелиф и Юйтин. Иман в 1/8 финала победила итальянку Анджелу Карини – для этого ей хватило 46 секунд. Итальянка отказалась продолжать бой, пожаловалась тренеру на полученный урон и сильные удары Хелиф, а ринг покидала в слезах, не пожав руку спортсменке из Алжира. Не пожала руку Иман и венгерка Анна Луца Хамори, которая проиграла Хелиф в четвертьфинале. Иман это, кажется, не задевает – Хелиф уверенно двигалась в турнире и благодарила МОК за допуск.

«Я знаю, что Олимпийский комитет высказался обо мне в справедливой манере, чем я довольна, ведь это показывает правду. Меня не волнует чьё-либо мнение. Я приехала сюда за медалью и веду борьбу за неё. Безусловно, я буду соревноваться, чтобы совершенствоваться и становиться лучше. Даст бог, у меня получится», — приводит слова Хелиф The Independent.

В полуфинале Иман расправилась со спортсменкой из Таиланда Янэм Суваннапхенг. Хелиф одержала досрочную победу в первом круге, а также две победы со счётом 5:0 – очень уверенный путь к финалу.

В соперницах по поединку за золото у Хелиф оказалась китаянка Ян Лю. Она действующая чемпионка мира — 2023 – того самого турнира, с которого сняли Иман. Китаянка первые два раунда Олимпиады прошла, победив со счётом 5:0, в полуфинале Лю оказалась сильнее соперницы со счётом 4:1.

Во время выхода в ринг Иман очень тепло встретила публика — несмотря на всю предысторию, зал скандировал имя Хелиф. Иман старалась занимать центр ринга со старта поединка, работала джебом. Ян взрывалась сериями, старалась прорываться на ближнюю дистанцию. Довольно осторожно начали бой спортсменки, присматривались друг к другу. Не самый яркий первый раунд выдали боксëрши, но Иман была точнее в своих атаках, чаще попадала с дистанции благодаря габаритам.

Иман Хелиф Фото: picture alliance via Getty Imageы

Второй раунд Хелиф вновь начала с дистанции, активно работая джебом. Лю часто проваливалась и получала встречные удары, китаянка много финтила и работала по корпусу, но проваливалась, за что её наказывала соперница. С дистанции у Иман было явное преимущество, а в моменты сближения китаянки Хелиф грамотно уходила в клинч.

В третьем раунде Ян старалась оказывать давление, но Иман хорошо работала на ногах, много двигалась и не давала сопернице возможности застаиваться у канатов. С дистанции Хелиф по-прежнему перебивала соперницу, а Лю не нашла нужную стратегию на поединок. После гонга соперницы обнялись, казалось, что никаких претензий китаянка к сопернице не имеет. Ян, в отличие от других соперниц Хелиф, пожала руку Иман, а Хелиф исполнила фирменный победный танец. Иман даже подняла руку соперницы в знак уважения — такого на этом турнире с Хелиф не было. 5:0 — убедительная победа алжирки, которая, несмотря на всю предысторию, завоевала золотую медаль Олимпийских игр.