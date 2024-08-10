Бокс на ОИ-2024: Джалолов идёт за вторым олимпийским золотом, Юйтин бьётся в финале. LIVE

Сегодня, 10 августа, на Олимпийских играх в Париже пройдёт заключительный соревновательный день в боксёрском турнире. В его рамках состоятся четыре финальных поединка, где определятся очередные победители Олимпиады.

Большое внимание будет приковано к поединку в весовой категории до 57 кг у женщин, где скандальная Линь Юйтин встретится с польской спортсменкой Юлией Шереметой и попытается завоевать золотую медаль.

Кроме того, в финалах выступят два боксёра из Узбекистана. Абдумалик Халоков встретится с Мунарбеком Сейитбек Уулу в весовой категории до 57 кг. А главный фаворит всей Олимпиады Баходир Джалолов сразится с Айюбом Гадфа, представляющим Испанию. Джалолов может стать олимпийским чемпионом во второй раз подряд.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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