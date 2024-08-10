Бокс на ОИ-2024: Джалолов идёт за вторым олимпийским золотом, Юйтин бьётся в финале. LIVE

Сегодня, 10 августа, на Олимпийских играх в Париже пройдёт заключительный соревновательный день в боксёрском турнире. В его рамках состоятся четыре финальных поединка, где определятся очередные победители Олимпиады.
Большое внимание будет приковано к поединку в весовой категории до 57 кг у женщин, где скандальная Линь Юйтин встретится с польской спортсменкой Юлией Шереметой и попытается завоевать золотую медаль.
Кроме того, в финалах выступят два боксёра из Узбекистана. Абдумалик Халоков встретится с Мунарбеком Сейитбек Уулу в весовой категории до 57 кг. А главный фаворит всей Олимпиады Баходир Джалолов сразится с Айюбом Гадфа, представляющим Испанию. Джалолов может стать олимпийским чемпионом во второй раз подряд.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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✌🏽 Юйтин — о критике в свой адрес: меня поддерживает вся страна
«Меня поддерживает вся страна. Я получаю много сообщений с поддержкой. Это придаёт мне сил», — приводит слова Линь Юйтин издание RMC Sport.
😕 «Досадно, что они позволили унижать женщин». Кастер Семеня высказалась в защиту Хелиф
Известная легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров, Кастер Семеня высказалась в защиту алжирской боксёрши Иман Хелиф на фоне гендерного скандала на Олимпийских играх в Париже.
«Иман – отличная боксёрша. Люди всегда критикуют и осуждают тех, кто добивается успеха. Все молчали, когда она не побеждала.
Политика и Олимпийская хартия не должны пересекаться. Спорт предназначен для всех людей, и хартия МОК запрещает дискриминацию. Досадно, что они позволили унижать женщин. Почему МОК допускает подобные вещи? Они должны отстаивать свои позиции и подавать пример другим. Руководство должно защищать женщин и уважительно относиться к ним», – приводит слова Семени Sportsboom.
Где смотреть бокс на ОИ-2024 10 августа
В России федеральные каналы не транслируют Олимпийские игры в Париже. Турнир можно посмотреть на официальном сайте МОК. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию соревновательного дня.
🇺🇿 Узбекистан взял уже три золота в боксе на этой Олимпиаде
Ранее свои медали завоевали Асадхуджа Муйдинхуджаев, Лазизбек Муллажонов и Хасанбой Дусматов. Джалолов и Халоков постараются принести своей стране ещё два золота.
Время боксёрских боёв на ОИ-2024 10 августа
Бокс 10 августа стартует в 22:30 и открывают программу Линь Юйтин и Юлия Шеремета. Ориентировочно в 23:50 стартует заключительный бой этого дня — на ринг выйдут Баходир Джалолов и Айюб Гадфа.
🫡 Накануне Иман Хелиф стала олимпийской чемпионкой
К алжирской спортсменке, как и к Юйтин, было повышенное внимание на этой Олимпиаде. Хелиф справилась и разобралась со всеми соперницами. Сегодня это же попытается повторить Юйтин.
Расписание боёв на ОИ-2024 10 августа
Линь Юйтин — Юлия Шеремета;
Абдумалик Халоков — Мунарбек Сейитбек Уулу;
Ли Цянь — Атейна Байлон;
Баходир Джалолов — Айюб Гадфа.