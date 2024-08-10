«Я должен изменить мир этого спорта». Усик спасёт бокс или просто пиарится?

К боксёрскому турниру за время Олимпиады в Париже накопилось множество вопросов. Главными хедлайнерами всех скандалов, конечно же, стали Иман Хелиф и Линь Юйтин, которых в своё время отстраняли от выступлений за проваленные гендерные тесты, а теперь допустили до Игр.

В итоге представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что отныне организация не будет заниматься боксёрскими турнирами: «МОК всегда пытается найти баланс между инклюзивностью и справедливостью, это трудная задача, и нам придётся на это обратить внимание. Поэтому надеемся, что на Олимпиаде-2028 этот вид спорта будет не только зрелищным, но и учтёт предпочтения всех социальных категорий людей, несмотря на их происхождение. Но мы не международная федерация, поэтому больше не будем заниматься организацией олимпийского турнира по боксу. Будем надеяться, что такая организация в дальнейшем появится».

МОК и раньше не занимался боксёрскими турнирами, оставив их на попечительство IBA, но конфликт между двумя организациями привёл к расколу в любительском боксе. Ничего хорошего из этого выйти не могло. Более того, теперь наличие бокса на Олимпиаде в принципе под вопросом, так как нет понимания, кто это возьмёт на себя и сумеет в короткие сроки выстроить структуру практически с нуля.

Позитивный момент в том, что пока МОК в лице Томаса Баха транслирует желание сохранить бокс в олимпийской программе: «Могу подтвердить, что мы хотели бы сохранить бокс в олимпийской программе. Что касается перспектив, то он там будет, если будет надёжная международная федерация, с надлежащими репутацией и управлением, финансовой прозрачностью».

И неожиданно помочь в этом хочет Александр Усик, который отправился на Олимпиаду в самом начале турнира: «Трудно смириться с тем, что эта Олимпиада может стать последней, на которой будут соревнования по боксу. Потеря их будет разрушительной для нашего спорта, так как любительский бокс — это то, где появляются новые таланты. Считаю, что олимпийское золото — вершина достижений любого спортсмена. Мы стремимся сохранить олимпийский бокс для будущих поколений, гарантируя его честным, прозрачным и поистине олимпийским».

Александр Усик Фото: Warren Little/Getty Images

В этом Усик точно не лукавит, так как, и становясь абсолютным чемпионом, он неизменно подчёркивал, что его наиболее значимое достижение — олимпийское золото. Чтобы поддержать своих соотечественников на Олимпиаде-2024 Александр даже был готов раскошелиться и поощрить победителей и призёров. Согласно словам главного тренера сборной Дмитрия Сосновского, Усик выпишет $ 80 тыс. тем, кто завоюет золото. Александр Хижняк, например, смог это сделать.

А ещё Усик, уже находясь на Олимпиаде, обозначил громкое желание спасти олимпийский бокс: «Послушайте, у меня много работы. Я должен изменить мир этого спорта. Бокс должен измениться, количество коррупционных схем в боксе должно уменьшиться. Мировой любительский бокс… Команда Ready To Fight приложит все усилия, чтобы бокс состоялся в Лос-Анджелесе [на Олимпийских играх 2028 года]. Моя задача-максимум — сделать олимпийский бокс чистым. У моей команды есть рецепт на этот счёт. Если МОК захочет сотрудничать, мы примем участие, чтобы помочь им. Наша задача только в этом. Мы работаем на бокс».

Звучит это отлично — авторитетный боксёр, одна из главных звёзд профессионального бокса попытается помочь. Вопрос в том, как Усик планирует это сделать. Он упоминает команду Ready To Fight, которая, по сути, неизвестна миру и появилась совсем недавно под крылом самого Александра и с поддержкой WBC. В социальных сетях RTF позиционирует себя первым веб-приложением для боксёров. Функционал там довольно прост, в нём сочетаются новости бокса и возможность для боксёров и промоутеров найти путь к сотрудничеству. Ожидаются и другие опции, но вряд ли среди них будет организация крупных турниров.

Пока слова Усика больше похожи на привлечение внимания к новому проекту, и тема выбрана правильно — сейчас олимпийский бокс на слуху. Ready To Fight может выступать только партнёром другой организации, а не помощником МОК или какой-либо международной федерации. Можно допустить, что Усик вложит средства в продвижение бокса, но, скорее всего, этим и ограничится.

Для спасения олимпийского бокса нужно выстроить прочную систему, которая будет включать в себя множество любительских турниров, где будут справедливые критерии отбора для всех участников. Пока бокс отошёл от этих принципов, и сейчас мало одного желания, чтобы перезапустить целую систему. Желание Усика спасти этот вид спорта — весьма похвальное, но сразу по окончании Олимпиады-2024 ему нужно предпринимать какие-то более решительные меры, а не ограничиваться красивыми лозунгами.