Самая ненавидимая спортсменка в истории ОИ? Иман Хелиф наплевать на критику

В ночь на 10 августа на Олимпиаде-2024 завершились очередные финальные поединки боксёрского турнира. И всё внимание на себя перетянула алжирская спортсменка Иман Хелиф, которая стала главным хедлайнером всех соревнований.

За путём Хелиф на этой Олимпиаде наблюдали практически все, и каждый её бой сопровождался серьёзной шумихой. В 1/8 финала Иман разбила итальянку Анджелу Карини, которая буквально сдалась через минуту, а дальше уверенно разобрала Анну Хамори и Янэм Суваннапхенг и вышла в финал. В решающем поединке представительница Алжира под бурную поддержку трибун практически смела с ринга китаянку Ян Лю и завоевала золотую медаль.

Важная деталь — Хелиф не отдала соперницам ни одного раунда в своих поединках. Тотальное доминирование. А ещё она вошла в историю как первая алжирская боксёрша, сумевшая завоевать золотую медаль на Олимпийских играх. Кроме того, у Алжира в боксе до этого в принципе была лишь одна высшая награда, которую добыли ещё в далёком 1996 года. Хелиф прервала эту затянувшуюся серию и фактически стала национальным героем.

И всё это на фоне очень мощной волны хейта и осуждения, которая накатывала буквально каждый раз, когда боксёрша появлялась в медиаполе по тому или иному поводу. Бывший генеральный секретарь IBA Иштван Ковач и вовсе заявлял, что Хелиф, согласно тестам, является биологическим мужчиной: «Самое грустное в этой истории заключается в том, что проблема была не в уровне тестостерона Хелиф, в наши дни под него можно подстроиться, а в результате гендерного теста, который явно указывал на то, что боксёрша из Алжира — биологический мужчина. На токийской Олимпиаде и последующем чемпионате мира в сумме пять спортсменок были определены как мужчины. Очевидно, я немедленно уведомил об этом МОК, но там, судя по всему, до сих пор на это не отреагировали».

А Хелиф в то же время говорила о несправедливых обвинениях: «Этот вопрос затрагивает достоинство и честь каждой женщины. Арабское население знает меня много лет и видело, как я боксирую в IBA, которая обидела меня и обошлась со мной несправедливо. Но на моей стороне бог».

Иман Хелиф Фото: Getty Images

В родной стране Хелиф получила полную и безоговорочную поддержку. На каждом её поединке болельщики активно одобряли Иман и в то же время освистывали соперниц. После победы в финале она вновь высказалась в адрес IBA и критики в социальных сетях: «Что касается IBA, то с 2018 года я боксирую под их эгидой. Они меня очень хорошо знают, знают, на что я способна, знают, как я развилась за эти годы, но теперь в МОК их больше не признают. В IBA ненавидят меня, и я не знаю почему. Я посылаю им одно послание: с этой золотой медалью моё достоинство, моя честь превыше всего. Моя честь теперь неприкосновенна. Но нападки, которые я видела в социальных сетях, были чрезвычайно ужасными, они бессмысленны и затрагивают достоинство людей, и я думаю, что теперь мышление людей изменилось».

Далеко не факт, что победа Хелиф на Олимпиаде что-то изменит, потому что есть слишком много вопросов к её участию в Олимпиаде. Даже если мы отметаем в сторону обвинения в проваленном гендерном тесте, то повышенный тестостерон всё равно влияет на силу спортсменки и она банально сильнее соперниц. Сложно увидеть в этом принцип справедливости. И критика в адрес Хелиф продолжается.

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов назвал победу Хелиф насмешкой над Олимпиадой и пожалел соперниц: «Насмешка какая-то над Олимпиадой в целом. Настолько всё, видимо, потеряно. Есть олимпийский девиз, согласно которому побеждать должен сильнейший. Но нет равных условий и общечеловеческих ценностей, которые были на Олимпиадах. И жалко девчонок, которые боксировали в этой весовой категории, могли заслуженно побороться за золото. Проиграли, скажем так, мужчине. Что здесь может быть хорошего».

Так или иначе, Хелиф за эту Олимпиаду невероятно прокачала свою медийную составляющую, обзавелась серьёзной аудиторией, набрав подписчиков в социальных сетях, и превратилась чуть ли не в национального героя. После её победы болельщики из Алжира праздновали успех на улицах. А Иман посвящала золотую медаль своей стране и алжирским женщинам. Эта Олимпиада явно пошла Хелиф на пользу, даже несмотря на травлю.