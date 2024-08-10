«Мечтает чересчур масштабно». Переход Махачева в средний вес — утопия?

Известный российский боец, чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев задумался над переходом в новый дивизион. Вот только если раньше речь шла о полусреднем весе, что вполне логично, то теперь Махачев замахнулся на средний дивизион.

«Ислам сказал, что средний вес будет чем-то вроде интересного вызова, но ему придётся нарастить мускулы, так что это не только я, это сам Ислам думает о том же, что его переход в средний вес возможен. На самом деле это не является приоритетной задачей, которую мы действительно рассматриваем, но это обсуждалось. Если бы он смог осуществить что-то подобное, выйти на ринге, например, против дю Плесси или Адесаньи, если бы это когда-либо осуществилось и ему это удалось, это поставило бы его в тройку лучших в весовой категории всех времён», — приводит слова Мендеса издание MMA News.

Дело в том, что в полусреднем дивизионе появился новый чемпион – Белал Мухаммад, который тренируется вместе с Исламом. Естественно, что Мухаммад и Махачев не горят желанием драться между собой, поэтому поход Ислама в следующий дивизион стал проблемой. И россиянин задумался о том, чтобы перепрыгнуть Белала и оказаться в среднем дивизионе.

На эту идею уже успел отреагировать чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси: «Что я могу сказать? Каждый может мечтать, правильно? Я всегда говорю не ограничивать мечты и мыслить по-крупному. Но он мечтает чересчур масштабно. Я слишком большой», — приводит слова дю Плесси Championship Rounds.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Желание Махачева перейти в следующий вес вполне логично и оправданно. Ислам хочет создать своё собственное наследие и завоевать второй чемпионский пояс – превзойти Хабиба. В лёгком весе Махачев недавно разобрался с одним из самых серьёзных бойцов дивизиона – Дастином Порье, и в целом, если не брать в расчёт Армана Царукяна, претендентов на пояс нет. Чарльз Оливейра проиграл тому же Царукяну, Джастин Гэтжи был нокаутирован Максом Холлоуэем. А бой с Царукяном Махачеву ничего не даст, тем более, что Ислам уже побеждал Армана.

Но если переход в полусредний вес смотрелся органично, то к переходу в средний дивизион есть вопросы. Да, все знают, что Махачев гоняет вес, и гоняет прилично – между боями Ислам весит около 80-82 кг. И за время после взвешивания и до момента выхода в октагон россиянин набирает массу обратно, что даёт ему преимущество перед соперником. Для лёгкого дивизиона Ислам довольно крупный и физически мощный боец, это факт. Но только для лёгкого веса.

В полусреднем дивизионе лимит составляет 77 кг, и бойцы там тоже занимаются весогонкой. Соответственно, у Ислама уже бы не было такого преимущества в физической мощи, которое было в лёгком весе. Ну а про средний вес и говорить нечего – лимит в 84 кг, где Махачев будет выступать даже с недовесом. Да, Хавьер Мендес говорит, что для такого перехода Исламу нужно будет набрать мышечную массу, но, во-первых, на это нужно время, а во-вторых, никто не знает, как такой набор массы повлияет на Махачева внутри октагона.

По габаритам Ислам слишком маленький для среднего веса. Рост россиянина – 178 см, размах рук – такой же. А вот Дрикус дю Плесси, например, на семь сантиметров выше, а размах рук у чемпиона – 193 см. Что уж говорить про Исраэля Адесанью: 193 см – рост и 203 см – размах рук. Просто представьте, что не так давно в среднем дивизионе чемпионом был… Алекс Перейра. Поверить в то, что Махачев и Перейра могли бы быть в одном весе, практически невозможно.

Технически Махачеву тоже будет довольно сложно в среднем весе. Да, у Ислама отличная борьба – и это его преимущество. Вот только одно дело переводить на землю Алекса Волкановски, который поднялся из полулёгкого веса, а другое – условного дю Плесси или Уиттакера, которые физически гораздо крепче россиянина. Тем более тяжело удерживать таких мощных бойцов на земле, а без преимущества в борьбе Махачеву будет крайне сложно конкурировать на высоком уровне в среднем весе. Тягаться в стойке с дю Плесси, Уиттакером или Адесаньей – утопия. Да, Ислам заметно прибавил в ударной технике и неплохо рубился в стойке с Дастином Порье. Но даже Бриллиант сумел серьёзно разбить лицо Махачеву, а удары средневесов гораздо тяжелее.

Пока переход Махачева в средний вес выглядит чем-то невозможным. Трудно представить, как Ислам будет конкурировать с такими крупными бойцами – даже если россиянин наберёт мышечную массу. Но, как справедливо отметил тот же дю Плесси, мечтать может каждый. Махачев жаждет наследия, а для этого нужен риск. В конечном итоге риск этот может быть не оправдан, но даже сама попытка вызовет уважение – она будет значить для наследия Ислама гораздо больше, чем рядовая защита пояса против Армана Царукяна.