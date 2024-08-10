«Золотой» дубль. Линь Юйтин, провалившая гендерный тест, выиграла Олимпиаду, как и Хелиф

В Париже подходят к концу летние Олимпийские игры. Сегодня состоялись очередные финальные поединки в боксёрском турнире, но особое внимание было приковано к финалу в категории до 57 кг у женщин: представительница Тайваня Линь Юйтин встречалась с польской боксёршей Юлией Шеремета.

Юйтин – одна из двух самых обсуждаемых спортсменок Олимпиады, наряду с Иман Хелиф из Алжира. Дело в том, что в 2023 году Иман и Линь провалили гендерный тест перед чемпионатом мира — 2023: Иман сняли с соревнований, а Линь успела выиграть бронзовую медаль, которой позднее её лишили. Несмотря на это, и Хелиф, и Юйтин отобрались на Олимпийские игры в Париже и сумели выступить. Более того, вчера Иман стала победительницей турнира в категории до 66 кг, а сегодня уже Линь боксировала в финале Игр.

Конечно, ситуация не осталась незамеченной. Против участия Линь и Иман в Олимпиаде высказывались не только многие болельщики, но и, собственно, оппонентки Хелиф и Юйтин. Так, Линь в четвертьфинале одолела болгарку Светлану Станеву, которая после боя не пожала руку Линь, а вместо этого показала скрещенные пальцы, что многие интерпретировали как знак, означающий, что у неё две Х-хромосомы.

«Я не врач. Всё, что я знаю, это то, что хромосомы соперника не должны были позволять выходить ему в ринг», — сказала Станева после поединка.

Тем не менее МОК вступился и за Линь, и за Хелиф, и обе продолжили выступление в Париже. В полуфинале Юйтин одолела турецкую спортсменку Эсру Йылдыз Кахраман со счётом 5:0. Представительница Турции после боя также показала зрителям скрещенные пальцы, но на итог это никак не повлияло – Линь пробилась в финал.

Юлия Шеремета из Польши, соперница Линь по финалу, тоже довольно уверенно добралась до боя за олимпийское золото. Так, в 1/8 финала она прошла австралийку Тину Рахими (5:0), в четвертьфинале оказалась сильнее Эшлионн Лосады Мотты из Пуэрто-Рико, а в полуфинале победила филиппинку Нести Петецио (4:1).

Юйтин резво начала финальный поединок. Линь имела преимущество в габаритах, легко доставала соперницу передней рукой и действовала на хороших скоростях. Юлия старалась отвечать, взрываться сериями, но в основном била по воздуху. Юйтин же попадала, подключала к джебу и дальнюю руку, доставая полячку прямыми ударами. Шеремета много двигалась, старалась не застаиваться, однако в атакующих действиях у неё не всё получалось.

Начало второго раунда вновь осталось за Линь, которая заняла центр ринга и донесла несколько джебов и прямых до цели. Юйтин не предлагала сопернице ничего особенного, просто грамотно пользовалась своими габаритами и перебивала полячку с дистанции. Юлия шла вперёд с опущенными руками, много финтила и пыталась прорываться на ближнюю дистанцию с сериями хуков, но Линь грамотно спасалась в клинче. В целом поединок напоминал полуфинал, в котором Юйтин точно в таком же стиле разобралась с турецкой спортсменкой.

Финальный бой Линь Юйтин Фото: Richard Pelham/Getty Images

В третьем раунде Шеремета попыталась организовать давление и прессинг, однако раз за разом натыкалась на джебы от Юйтин. Работать на ближней Линь сопернице не позволяла, а с дистанции у неё было большое преимущество. В концовке поединка представительница Тайваня позволила себе поработать на публику, опустив руки в стиле Роя Джонса.

Линь Юйтин грамотно провела поединок, не оставив Юлии шансов. Как итог — она забрала все раунды на карточках всех судей и стала победительницей Олимпиады — 5:0. Интересно, что польская спортсменка обнялась с Линь после боя, чего не делали другие соперницы Юйтин, и пожала ей руку. Ну а Линь сдержано, в отличие от Иман Хелиф, отпраздновала свою победу, покинув ринг в сопровождении тренеров. Сага с боксёршами, провалившими в прошлом году гендерный тест, завершена — и Иман Хелиф, и Линь Юйтин выиграли золото Олимпийских игр.