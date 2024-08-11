У тяжей не только нокауты. Шикарная победа Спивака болевым приёмом!

В Лас-Вегасе закончился очередной турнир UFC. Пусть бойцовский кард нельзя было назвать действительно топовым, но интересных поединков хватало. Особенно высокие ожидания были от главного боя, в котором встречались парни из топ-10 рейтинга тяжеловесов — Сергей Спивак и Марчин Тыбура. Молдавско-российскому спортсмену нужно было закрывать поражение от Сириля Гана, а поляк после победы над Таем Туивасой хотел продлить успешную полосу.

Кстати, это был реванш: четыре года назад Сергей проиграл Марчину единогласным судейским решением. С той победы началась самая удачная серия Тыбуры в UFC, когда он одолел пять соперников подряд. Но сегодня всё сложилось совсем иначе. Поединок не прошёл даже двух минут: Марчин находился сверху в партере и вроде бы уверенно контролировал ситуацию, но молдавский спортсмен сначала изящно выкрутился, а потом легко забрал руку оппонента. Победа Полярного медведя красивейшим армбаром!

Сергей эффектно закрыл последнюю неудачу и теперь может претендовать на попадание в топ-5 рейтинга тяжеловесов. Ведь в последних пяти поединках у Спивака четыре победы, в том числе и над такими опасными ребятами, как Грег Харди и Деррик Льюис. Правда, сразу после окончания боя Полярного медведя вызвал Жаилтон Алмейда: «Хочешь подраться с кем-то выше в рейтинге? Я хочу драться! Рад, что ты быстро закончил бой, так что скоро сможем встретиться».

Нельзя сказать, что сейчас седьмой номер рейтинга Алмейда — предел мечтаний для Спивака. С другой стороны, почти все спортсмены из топа сейчас заняты, за исключением разве что пятого номера Кёртиса Блэйдса, который недавно быстро проиграл Тому Аспиналлу. Посмотрим, с кем встретится Спивак. Этот парень никого не боится, за несколько лет успел накопить большой опыт и постоянно прогрессирует.