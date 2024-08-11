Лучший бой года. Богачук с Ортисом закатили потрясающую рубку со скандальным итогом

В Лас-Вегасе (США) состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидели поединок за временный титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе между украинцем Сергеем Богачуком и и непобеждённым американцем Вёрджилом Ортисом.

Поединок Богачука и Ортиса вызывал особый зрительский интерес. Помимо того, что на кону стоял временный пояс WBC, которым владел украинец, бой привлекал и тем, что у обоих боксёров были перед очным противостоянием внушительные рекорды. Богачук за 25 поединков в профессионалах имел всего одно поражение – от американца Брэндона Адамса в 2021 году. При этом в активе Сергея было 24 победы, 23 из которых – досрочные, лишь Брайан Мендоса в последнем бою украинца сумел дойти с ним до судейского решения.

Ортис же и вовсе считается одним из самых перспективных боксёров этого дивизиона. Весной ходили слухи, что американец может провести бой с Тимом Цзю, но не срослось, и Вёрджил оказался в титульном поединке против Богачука. У Ортиса послужной список был даже внушительнее, чем у украинца – 21 победа в 21 поединке, и все были добыты нокаутами. Даже у Майка Тайсона было только 20 побед нокаутами подряд, а тут первый средний вес – рекорд Ортиса действительно впечатлял.

Вёрджил Ортис Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Ну и, помимо всего прочего, дополнительной мотивацией для победы служил тот факт, что в дивизион перебрался один из лучших боксёров современности, абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Теренс Кроуфорд. Он победил судейским решением Исраила Мадримова, завоевал титул WBA и временный пояс WBO в первом среднем весе и, конечно, стремится собрать в свою коллекцию и другие пояса. Поэтому победа в поединке Богачука и Ортиса открывала перспективы на поединок с самим Кроуфордом – а это уже история и, конечно, хороший чек. Об этом, кстати, перед боем высказывался промоутер Вёрджила Ортиса Оскар де ла Хойя.

«План такой. Сперва побеждаем в субботу и становимся чемпионом мира. Затем есть вероятность того, что ещё до конца года состоится бой с Тимом Цзю. Это, понятное дело, в идеале. А потом уже бой с «королём» — Теренсом Кроуфордом», — заявил де ла Хойя.

Эту информацию подтверждал и Турки Аль аш-Шейх, который заявил, что хочет организовать поединок между Кроуфордом и Ортисом, так что бой для американца был крайне принципиальным. И начался он с того, что Ортис оказался в нокдауне уже в первом раунде: Богачук хорошо попал справа, и Вёрджил упал на колено, правда, быстро встал и запутал этим рефери, показав, что он просто поскользнулся. Судья не открыл счёт и продолжил бой, а нокдаун был зафиксирован после четвёртого раунда. Зрители стали свидетелями использования видеоповтора, который помог удостовериться в наличии нокдауна, и судейская комиссия сказала рефери в ринге о его ошибке.

В целом первая половина боя получилась бодрой, какой ещё и ожидали увидеть зрители. Богачук старался прессинговать, действовать первым номером, но Ортис демонстрировал отличную работу на ногах и здорово выглядел с дистанции. Удары Вёрджила чаще достигали цели, хотя и Сергей находил моменты для серьёзных попаданий.

Во второй половине боя темп снизился, но при этом интересных событий было не меньше. В восьмом раунде Ортис вновь оказался в нокдауне и повис на грани поражения. После восьмого раунда на карточке двух судей Вёрджил проигрывал со счётом 73-77 и 74-76, а на карточке третьего рефери была ничья – 75-75. Ортису необходимо было включаться, и он это сделал. Вёрджил действительно был активнее в решающих раундах, найдя в себе силы переломить поединок. 114-112, 114-112 и 113-113 – именно такие цифры были на карточках судей по итогам 12 раундов. Вёрджил Ортис, несмотря на два нокдауна, выиграл этот тяжёлый поединок и стал новым чемпионом мира по версии WBC.

Сергей Богачук — Вёрджил Ортис Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Естественно, что недовольный Богачук заявил, что считает себя победителем в этом поединке. Бой действительно получился близким. Богачук выбросил на 70 ударов больше, чем соперник, при этом Ортис был эффективнее в своих атаках и донёс больше ударов до цели. В общей сложности боксёры выбросили 1500 ударов на двоих – фантастический показатель. Зрители увидели потрясающий бой, который вполне может претендовать на звание лучшего поединка года. Судьи, возможно, немного смазали впечатление — но это часть профессионального бокса.