Кыргызстанский боксёр поехал на ОИ один. Дойти до финала ему помог тренер Узбекистана

Взаимопомощь

В Сейитбека уулу на родине не сильно верили, поэтому отправили на ОИ одного. Федерация даже купила ему билеты домой после 1/4 финала. Но на помощь Мунарбеку пришёл Хасанов из Узбекистана, предложивший стать его секундантом.