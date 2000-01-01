Фантастическая история единения в боксе на ОИ
Крутейшая история случилась на Олимпиаде в боксе. Киргиз Мунарбек Сейитбек уулу приехал на Игры один, поэтому узбекистанский тренер Акмаль Хасанов вызвался помочь спортсмену. В паре они дошли до финала, где им пришлось встать по разные стороны баррикад!
Взаимопомощь
В Сейитбека уулу на родине не сильно верили, поэтому отправили на ОИ одного. Федерация даже купила ему билеты домой после 1/4 финала. Но на помощь Мунарбеку пришёл Хасанов из Узбекистана, предложивший стать его секундантом.
Драма
В итоге киргиз дошёл до финала, где его соперником стал Абдумалик Халоков, которого тренирует Хасанов! Перед поединком Акмаль подарил Мунарбеку национальный костюм и пожелал победить сильнейшему.
Два победителя
Сейитбек уулу проиграл поединок и взял серебро. Олимпийским чемпионом стал Халоков. Но, кажется, такой расклад не расстроил никого!
Кыргызстанский боксёр поехал на ОИ один. Дойти до финала ему помог тренер Узбекистана
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