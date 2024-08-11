Олимпийское чудо в Париже. Тренера Узбекистана спасли после сердечного приступа

10 августа в Париже завершился олимпийский турнир по боксу. На этих соревнованиях особенно ярко себя показала сборная Узбекистана, которая завоевала пять золотых медалей в этом виде спорта. Это национальный рекорд. Награду высшей пробы домой привезут Хасанбой Дусматов, Абдумалик Халоков, Асадхуджа Муйдинхуджаев, Лазизбек Муллажонов и Баходир Джалолов.

Один из главных творцов такого успеха — главный тренер сборной Тулкин Киличев. Он подготовил не только мощнейший олимпийский состав для Узбекистана. Через его руки также прошёл, например, Исраил Мадримов, который совсем недавно едва не удивил весь мир в поединке с Теренсом Кроуфордом. Однако Олимпиада в Париже для 41-летнего специалиста могла закончиться крайне трагично.

Хасанбой Дусматов Фото: Mauro Pimentel — Pool/Getty Images

8 августа Киличев перенёс сердечный приступ после того, как его подопечный Хасанбой Дусматов одержал победу в финале и завоевал олимпийское золото. Британское издание The Guardian сообщило подробности об инциденте. Как выяснилось, в разминочной зоне после празднования Киличеву стало плохо, и, на его счастье, там находились врач сборной Великобритании Хардж Сингх и физиотерапевт команды Робби Лиллис. Они и спасли тренера — сделали искусственное дыхание и использовали дефибриллятор.

«Тренерский штаб Узбекистана вернулся в зону разминки, и все праздновали победы, а затем из места, где вообще не было празднования, мы услышали крики. Был крик о враче, о помощи. Хардж был первым, кто откликнулся, и я побежал за ним с сумкой для оказания неотложной помощи. Я прибыл примерно через 30 секунд после Харджа, он к тому времени уже начал проводить сердечно-лёгочную реанимацию тренеру. Многие вокруг были взволнованы всей этой ситуацией, нам потребовалось время, чтобы убрать их всех с дороги. Я открыл сумку, достал дефибриллятор, как можно быстрее надел на него электроды. После того как мы проанализировали его сердечный ритм, Хардж сказал, что необходимо немедленно применить электрошок, поэтому мы убрали всех и сделали это», — рассказал Лиллис о произошедшем.

Около полуминуты потребовалось врачам, чтобы привести Киличева в сознание, и тренера переправили в больницу для оказания дальнейшей помощи. Лиллис заявил, что от переизбытка эмоций потом не спал всю ночь: «Я благодарен за то, что смог сыграть свою роль и помочь кому-то выжить. Моя мама сказала очень хорошую вещь: «Это твой олимпийский момент».

Сингх, в свою очередь, заявил, что постарается навестить Киличева в больнице. Состояние специалиста сейчас оценивается как стабильное. Скорее всего, ему уже сообщили радостные вести о других победителях Олимпиады из сборной Узбекистана. Дусматов принёс команде первую медаль, а следом за ним подтянулись и остальные. Киличев всё это время продолжал восстанавливаться. В тренерском штабе национальной команды уже отметили, что специалисту серьёзно полегчало.

Надо сказать, что команда Узбекистана была шокирована тем, что Киличеву так резко стало плохо и, судя по всему, не сразу смогли правильно оценить ситуацию. Всем очень повезло, что рядом были британские врачи.

Киличев уже 10 лет работает со сборной Узбекистана, привёл её к выдающемуся достижению, и хочется верить, что сможет ещё много лет воспитывать и поднимать новых звёзд бокса.