Возвращение Адесаньи и финал Гран-при тяжей АСА. Главные бои предстоящей недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств новые интересные турниры и яркие поединки. В Австралии состоится турнир UFC 305 с долгожданным возвращением в октагон Исраэля Адесаньи и его титульным боем с Дрикусом дю Плесси. В PFL продолжаются полуфиналы Гран-при, в том числе и с участием российских бойцов. АСА проведёт очередной турнир, в котором состоится финал Гран-при в тяжёлом весе – будет жарко. Ну и, конечно, никуда без бокса и поединков россиян.

16 августа. Гаджи Рабаданов – Майкл Дуфорт

В PFL продолжаются полуфинальные поединки плей-офф. На предстоящем турнире российский боец лёгкого веса Гаджи Рабаданов попытается попасть в решающий бой вслед за соотечественниками – ранее российские тяжеловесы Денис Гольцов и Олег Попов вышли в финал Гран-при и сразятся между собой. Гаджи же встретится в полуфинале с канадцем Майклом Дуфортом. Рабаданов – единственный оставшийся представитель России в дивизионе, так что отечественным любителям смешанных единоборств будет за кого поболеть.

16 августа. Евгений Гончаров – Адам Богатырёв

В Москве тоже состоится крупный турнир по смешанным единоборствам – АСА 178. Возглавят его финалисты Гран-при в тяжёлом весе Евгений Гончаров и Адам Богатырёв. Ветеран АСА и действующий обладатель пояса Гончаров встретится с более молодым и голодным Богатырёвым. Бойцы активно раскручивали бой, обменивались «любезностями» в социальных сетях – этот поединок должен поставить точку в их противостоянии.

17 августа. Арсланбек Махмудов – Гвидо Вианелло

В Канаде состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого выступят и россияне. В главном карде турнира примет участие супертяжеловес Арсланбек Махмудов – ему предстоит поединок против Гвидо Вианелло. Махмудов шёл с идеальным рекордом 18-0 (17 нокаутов) до декабря 2023 года: тогда в Саудовской Аравии Арсланбек проиграл небитому немцу Агиту Кабайелу. Махмудов уже успел закрыть это поражение, нокаутировав Мильяна Ровчанина, теперь россиянин попытается вернуться на высокие позиции в рейтингах, чтобы получить громкие бои.

Арсланбек Махмудов Фото: Richard Pelham/Getty Images

18 августа. Исраэль Адесанья – Дрикус дю Плесси

Фанаты Адесаньи этого дождались – Исраэль возвращается в октагон. Некогда доминирующий чемпион в среднем весе в своём последнем бою в сентябре 2023 года уступил Шону Стрикленду. Исраэль заявил, что берёт паузу на три года, но в итоге возвращается после годичного простоя. Конечно, всем интересно, в какой форме сейчас Иззи, ну и поединок с дю Плесси стоит особняком — у этих парней есть личная история. Так что главное событие UFC 305 обещает быть жарким.

18 августа. Кай Кара-Франс – Стив Эрцег

В дивизионе «мухачей» UFC может появиться новый старый претендент на титул. После увольнения Мухаммада Мокаева в наилегчайшем дивизионе закончилась свежая кровь, и теперь претендент на чемпионский бой с Александром Пантожей, вероятно, будет определён в поединке Кая Кара-Франса и Стива Эрцега. Оба находятся высоко в рейтинге, оба уже неудачно бились за титул и хотят получить ещё один шанс, так что их бой на UFC 305 представляется весьма интригующим.